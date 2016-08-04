国际橄榄理事会新任副主任

在其26th 2016年-月的特别会议上， 国际橄榄理事会 选定的高级官员将于1月-日开始担任新职务。现在，国际奥委会执行秘书处包括两名新的副主任：负责行政和财务事务的MustafaSepetçi和负责技术，经济和促销部门的Jaime Lillo。 工作第一个月后，我们与他们会面，讨论他们的目标和期望。

“我为在国际奥委会和橄榄行业工作感到幸运，我很高兴与世界上最健康，最珍贵的产品打交道。”现年41岁的穆斯塔法·塞佩切（MustafaSepetçi）说，他热衷于振兴该组织的行政和财务结构。国际奥委会，并确保最佳利用组织的资源。



提高国际奥委会的知名度和知名度将使人们能够获得准确的信息，并能有效解决橄榄界遇到的问题。 -国际奥委会副主任穆斯塔法·塞佩切

他拥有安卡拉大学的政治科学学位，之后专攻国际关系，并在伦敦城市大学获得了文学硕士学位。

Sepetçi长期在政府行政部门担任内部审计员，特别是在海关和贸易部进行的省级重组方面。

Sepetçi自2011年以来一直担任海关和贸易部外交事务司司长，代表​​土耳其参加了IOC，并负责监督对 橄榄油测试 实验室，并与国际奥委会合作，建立了橄榄种质的第三个国际收藏品。

MustafaSepetçi

他以此身份积极参与了 国际橄榄油和食用橄榄协定 2015年。Sepetçi经常参加国际劳工组织（ILO），国际合作社联盟（ICA）和粮农组织的国际会议，由土耳其提出担任副主任一职，并由国际奥委会选派选择过程结束时的成员国。

他新职位的关键领域是加强国际奥委会在橄榄油和食用橄榄领域的中心地位。 “新的副主任说：“提高国际奥委会的知名度和知名度将为人们提供准确的信息和有效解决橄榄世界所遇到问题的方法。” “它还将为共同的标准化活动提供工具，因为国际奥委会应成为该行业所有运营商的汇合点。” 他的意图是对国际奥委会进行重组，以使其能够成为文档和信息的全球参考。

Sepetçi还负责国际奥委会的预算管理，他说，他决心为实现《国际协定》的目标做出最大的贡献，并确保平衡的预算使之成为可能。

此外，他的目标是改善信息系统，以提供可追溯性，轻松快速地访问和透明化，并更好地响应成员国和该部门的期望。 “在当今世界，信息技术正日益占据我们生活中的更多空间，”他说。 “这种趋势很可能会持续下去，并在未来加速。 我们渴望开发一种信息系统，以增强国际奥委会的能力和专业知识。”

副主任海梅·里洛（Jaime Lillo）告诉 Olive Oil Times, “我的目标是与团队合作，共同推进国际奥委会的新阶段，并根据新协议为其提供新的动力。”

42岁的里洛（Lillo）是一名农业工程师，获得了马德里理工大学的学位。 他曾在西班牙常驻欧盟代表处工作，并担任农业部特别顾问。

作为欧洲委员会农业和农村发展总局的前任官员，他还与多个非政府组织在许多发展与合作项目上紧密合作。

里洛定期参加联合国，粮农组织，世贸组织和经合组织的国际会议。 除了管理IOC技术产品组合（包括研发和环境），培训和特定运营以及 橄榄油化学 在标准化方面，由西班牙提名的新副主任将监督国际奥委会进行的橄榄油消费促进运动和经济研究，以及计划中的世界橄榄观测站的启动。

执行主任还责成他协调每年26月-日举行的世界橄榄日，计划由国际奥委会提供赠款资助的成员国庆祝。

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“我将努力实现该协议中包含的目标：与消费者建立更紧密的联系，加强标准的统一，并为新国家加入国际奥委会提供便利。”

他认为，橄榄树对气候变化的作用非常重要，这也是 国际奥委会将提交 参加22月的COP22（-nd 《联合国气候变化框架公约》缔约方会议。

里洛（Lillo），最近几年看到了 西班牙橄榄油透露了一些关于他对特级初榨橄榄油的热爱的个人细节，这是从他小时候开始的： “我去拜访了在哈恩拥有橄榄树的叔叔，我们品尝了刚从工厂里出来的新初榨橄榄油。 如今，早上我通常会在面包中加入特级初榨橄榄油，番茄或蜂蜜，而且我一直希望确保使用不同品种的各种油，以根据食物使用它们。”

