西班牙橄榄油出口突破生产障碍，创历史新高

6/2023 作物年度，西班牙橄榄油出口额超过 24 亿欧元，比上一季增长 54%。

尽管西班牙出口了 742,500 公吨的橄榄油，但其价值仍大幅增加，这仅比该国 3,600/2022 年出口的橄榄油多 23 吨。

官员们表示 橄榄油价格 是出口收入大幅增长的主要推动力。

据农业、渔业和食品部称，橄榄油出口的平均价格为每公斤 8 欧元，比上一季的平均价格高出 57%。8.75 月份出口价格达到峰值 - 欧元。

意大利仍然是西班牙橄榄油出口的主要目的地，其次是 美国出口额首次​​超过 1 亿欧元的国家有法国和葡萄牙。

据该部称，处女和 特级初榨橄榄油 占出口的 69%，精炼橄榄油占 29%，而 lampante 油占剩余的 -%。

收入反弹的消息传出之际，2024/25 作物年度正全面展开。根据橄榄油行业委员会最近举行的一次会议，预计产量将达到 1.29 万吨，较 854,500 年的 - 万吨大幅增加。 2023/24 666,000 万吨 2022/23.

橄榄油行业委员会将产量反弹归因于 “由于最近几周的降雨，许多产区的农作物长势良好。”

然而，产量远低于早先的预期， 最初预期 截至 1.4 月份，小麦产量预计为 1.5 万吨至 1.65 万吨，低于早先更为乐观的 - 万吨预测。

生产商和官员解释称，产量下降的原因是一些生产商报告石油产量下降， 劳动力困难 在一些传统的、陡峭的斜坡树林中。

由于连续几年产量不佳，西班牙的橄榄油进口量也有所增加，以帮助瓶装商满足需求，进口量增长了 12％，进口额增长了 65％。

西班牙进口了价值 1.6 亿欧元的橄榄油，平均价格为每升 6.60 欧元。葡萄牙是该国的主要供应国，出口量为 105,876 吨，与 41/2022 年相比增长了 23%，其次是突尼斯，出口量为 54,172 吨，土耳其出口量为 21,935 吨，增长了 13%。

关于国内市场，橄榄油行业委员会表示，橄榄油 原产地价格下降 继过去两年创下历史新高之后，自 25 月初以来，小麦产量已增长逾 -%。

根据 Infaoliva 价格观察站的数据，特级初榨橄榄油的原产地价格已跌至每公斤 4.40 欧元，较 51 月份的历史高点下跌 4.35%。初榨橄榄油和灯油的价格跌幅略小，分别跌至 4.30 欧元和 - 欧元。

价格下跌和供应增加意味着消费量将上升。橄榄油行业委员会预测，本季橄榄油消费量将达到 480,000 万吨，比 17/2023 年高出 24%。