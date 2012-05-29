未使用欧洲的橄榄油标签验证法

欧洲农业专员 达契亚Cioloş 在受到质疑后，已承诺将对橄榄油标签进行更严格的审查 Olive Oil Times 关于当前系统中似乎存在的缺陷。



欧盟委员会（EC）橄榄油销售法律已经规定了对标签准确性的检查，并要求欧盟成员国每年就细节进行报告，包括已收到多少标签验证请求及其结果。

向EC询问后， Olive Oil Times 现在我们可以了解到，全球领先的生产国西班牙，意大利和希腊在过去三年中已向欧盟报告了多少此类标签验证：没有。

欧共体表示，在此期间，它收到了来自西班牙的一份报告和来自意大利的两份报告，所有这些都表明前一年没有收到任何标签验证请求。 没有收到来自希腊的报告。

在下面 -月制定的欧盟橄榄油销售标准 根据第29/2012号法规，各方可以要求测试标签指示的真相（例如，该油为初榨或特级初榨），并且相关生产国必须在每年31月-日之前向EC报告其后续措施行动和适用的任何处罚。

鉴于消费者，生产者团体和政府组织在全球范围内一直对误导性橄榄油标签提出关注， Olive Oil Times 问科洛什，对他来说，根据这些欧盟法律未提出验证要求，是否感到奇怪？ 我们还询问应采取什么措施来提高监测和标签的准确性。

Cioloş的发言人通过电子邮件回复说 “确实，没有收到有关核查要求的报告，但是委员会与橄榄油行业的成员国之间还有其他沟通渠道，特别是在第（EC）号法规框架内。 2568/91，要求会员国定期发送有关该部门发现的违规行为的信息。”

“为了使控制更加有效，单一市场组织委员会已经在进行讨论。 目的是评估是否需要对当前法规进行调整，以考虑到橄榄油市场的发展。”

“另外，专员 Cioloş计划提出一项行动计划 在接下来的几周内（可能在-月的第一周）对橄榄油行业进行评估。 她说：“这可能需要调整与委员会在加强质量控制，保护消费者和改善标签方面的能力有关的技术配置。”