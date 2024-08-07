开源 AI 模型准确预测橄榄油价格

橄榄油价格 由于主要生产国（尤其是西班牙）的干旱和春季高温造成作物歉收，全球玉米产量达到历史最高水平。

虽然原产地价格已从 1 月中旬的历史高点回落， 零售价格保持不变 远高于平均水平，导致 购物者行为的变化 传统上重度橄榄油消费者。

业内顶尖专家预计，2024/25 年度全球橄榄油产量将回升至约 - 万吨，因此价格将下降。然而，未来价格走势仍远未确定。

为此，西班牙南部安达卢西亚自治区（世界上最大的橄榄油产区）的一位研究人员开发了一种 人工智能 （AI）程序预测橄榄油价格。

计算机工程师、人工智能咨询公司TADA.ai的首席执行官迭戈·胡尔特斯（Diego Hueltes）开发了三种预测价格模型，包括一周预测、四周预测以及价格上涨或下跌的预测。

“我来自哈恩省的阿尔卡拉雷亚尔镇，那里的人主要靠种植橄榄为生，橄榄油文化根深蒂固。”他告诉 Olive Oil Times.

“我发现老人们能够根据天气和价格预测市场走势，这真是太神奇了，”他补充道。 “如果他们能够根据经验做到这一点，那么我的前提是人工智能模型可以以更系统的方式实现同​​样的目标。”

Hueltes 使用自动学习算法和人工智能研究来分析历史橄榄油价格、气象数据和生产数据，以对 2017 年和 2018 年的价格做出准确的估计。

迭戈·胡尔特斯

“我开发了两种模型，”Hueltes 说道。 “第一个模型可以预测价格，一个绝对数字。在这种情况下，我的模型的平均误差为 10.00%。例如，如果我的模型预测下周价格为 9.97 欧元，则实际价格可能在 10.03 欧元至 - 欧元之间。”

“第二个模型预测 “下周价格会上涨”或 ““下周价格就会下降，这很简单，”他补充道。 “它对价格走向的预测准确率为 76%。”

“为了评估这个模型，我使用了一种金融技术来分析回报，即观察如果模型每次预测下周价格会上涨，我就买入橄榄油，而如果模型每次预测价格会下跌，我就卖出橄榄油，那么累计回报是多少，”Hueltes 继续说道。 “如果我在 100 年至 2017 年期间按照该模型投资 2018 欧元，一年后我将获得 140 欧元。”

然而，自 2018 年以来发生了很多事情，包括 美国关税 西班牙橄榄油 19冠状病毒病大流行、俄罗斯入侵乌克兰和欧洲 历史性干旱.

“尽管该模型的科学基础仍然有效，但对于 2024 年来说，它将不再有效，”发表了他的 GitHub 上的研究，并向公众开放。

““我是开源的忠实粉丝，我相信科学研究，特别是人工智能领域的研究，应该是普遍可及且免费的，”他说。 “由于橄榄油领域的公开且可获取的研究成果非常少，我决定把我的所有研究成果都公开。”

胡尔特斯希望这项技术将来能够对世界上最大的橄榄油生产省产生积极影响。

““该人工智能模型利用价格、生产和气象数据，可以提取数据中潜在的模式，”他说。 “这些模式对于人类甚至该领域的专家来说都很难察觉，但对于人工智能模型来说却是完全可行的。”

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Hueltes 表示，预测橄榄油价格 “可以优化石油贸易，特别是对于小生产商而言，因为他们可以收到有关价格是否公平，或者是否应该等待或迅速采取行动的指标。”

此外，这项研究还可以使 橄榄油价值链，包括农民、零售商和分销商、消费者、投资者和贸易商。

农民和生产者可以更有效地规划销售策略，以实现利润最大化并有效管理资源。

零售商和分销商还可以使用准确的价格预测来管理库存并制定保持竞争力和盈利的定价策略。

同时，消费者可以根据潜在的价格变化做出明智的购买决定，例如在预计价格上涨时批量购买。

最后，投资者和商品交易商可以做出更好的投资决策并增加回报。了解价格趋势也有助于制定支持农业部门和稳定市场的政策。

虽然 Hueltes 表示这项研究可能不会直接影响气候变化，而气候变化的症状被广泛归因于最近的产量下降， “它有助于了解气候因素如何影响橄榄油的生产。”

“该研究的开源性质有利于开发新的模型，使橄榄油贸易更加公平，”他补充道。