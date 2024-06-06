Pieralisi 任命新首席执行官

Aldino Zeppelli 是 Pieralisi Group 的新任首席执行官，该集团是橄榄油研磨设备和技术的领先制造商。

他在货物装卸机械制造商 Cargotec 担任装载起重机部门高级副总裁兼首席执行官四年后，接替了前任高管 Alessandro Leopardi。

我们的客户变得越来越成熟。因此，他们需要一个技术接口，能够更具体、更迅速、更充分地响应我们机器的复杂性。 - Aldino Zeppelli，Pieralisi 集团首席执行官

“我非常自豪能够在我们的主要投资者 DeA Capital 的支持下担任这个角色，他对橄榄油业务充满信心。”Zepelli 说道 Olive Oil Times. “今天，我们打算加强我们在技术和市场覆盖方面已经确立的地位。”

阿尔迪诺·齐佩利

“此外，我们的目标是扩展到我们认为具有尚未显现的巨大增长潜力的新领域，”他补充道。

Adeodato Pieralisi 于 1888 年在马尔凯安科纳省的蒙萨诺村创立了该公司。此后，该公司不断扩大规模，并在意大利、西班牙、希腊、德国、荷兰、美国、巴西和突尼斯设有生产和商业基地。 2020年，DeA资本集团入股公司。

“我们将关注的另一个领域是客户支持，”Zepelli 说。 “为此，我们的目标是增加我们在主要市场的本地影响力并加强中央职能，以便为我们的客户提供更加准备和有力的响应。”

Zeppelli 观察到越来越多的农民致力于生产优质产品 特级初榨橄榄油，多年来他们的工作不断发展。因此，他计划将公司战略重点放在进一步开发产品范围和提高服务质量上。

“我们的客户变得越来越成熟，”他说。 “因此，他们需要一个技术接口，能够更具体、更迅速、更充分地应对我们机械的复杂性以及可持续性和资源节约等当前挑战。”

“我的目标是从设备和机器的首次安装到生产过程的整个生命周期，但最重要的是在售后阶段，提供准确、及时的服务。”Zepelli 补充道。

“在这个方向上，我们正在寻求提高备件的可用性和交付时间，包括长期交付，”他继续说道。 “在这方面，除了仔细分析客户的需求外，我们还保证毛细血管的存在。”

Zeppelli 强调，该公司提供适用于小型和大型生产的机械和部件，他认为这是该公司的优势之一。他还指出，最近已经进行了大量投资，以消除生产部门的瓶颈。

“但时至今日，我们仍不满足， ““质量”是关键词，”Zepelli 说。 “在技​​术方面，我们解决了一些零部件的问题，我们正在加强与主要供应商的技术和技术合作关系。”

“我们还旨在为客户提供更加线性的调试阶段，并且不会出现季节性高峰期的典型中断，”他补充道。 “我致力于在制造、质量和服务等各个方面努力工作，为他们提供更好的技术体验。”