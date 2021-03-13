欧洲农业与食品委员会 (EBAF) 首次会议于本月初在布鲁塞尔举行，由欧盟农业与食品专员主持 克里斯托夫·汉森.

“汉森专员强调，即将举行的 “EBAF 成员之一慢食组织秘书长玛塔·梅萨表示：“‘农业与食品愿景’文件应重点关注以下优先领域：确保强劲的世代更新，使农业部门再次具有吸引力，减少对外部投入的依赖，包括鉴于当前地缘政治形势，欧盟对俄罗斯肥料的依赖。” Olive Oil Times.

EBAF 是一个咨询机构，由来自农业食品链和民间社会的 30 名成员组成，成立于 2024 年 - 月，是 战略对话 关于欧盟农业的未来。目标是提高所有人获得安全、负担得起、营养食品的机会，并解决欧盟农民日益增长的不满情绪。

这次会议是在遵守 地中海饮食支持者认为，这是由现行政策和不可持续的全球粮食生产体系造成的。

它的支持者认为，地中海饮食是许多国家实施所谓的 食品大转型即， “各级食品体系各部门采取了前所未有的行动，旨在通过可持续食品体系实现健康饮食的正常化。”

2024 年，独立食品体系经济委员会发布了一份 政策报告 表达了转型的紧迫性。

报告详述了通过增进健康和环境可持续的粮食体系应对全球气候、自然和卫生紧急情况的可行途径。报告强调了这种生产和消费模式的转变可以带来的巨大经济效益。

农业食品系统及其向可持续、有弹性和包容性食品系统的重新设计是欧盟“从农场到餐桌”战略的核心，也是欧盟可持续发展目标的关键要素。 欧洲绿色交易.

然而，梅萨表示，欧洲的政策，比如 共同农业政策 （CAP）将于2027年底到期，必须进行修改以促进更可持续的食品体系。

“我们正在着手修订 CAP，希望它能够朝着支持农业生态转型的方向发展，”她说。

目前， “生态计划是一种促进积极实践的方式，致力于认识到保护和促进农业生物多样性的必要性，而这一点在欧洲政策中经常被忽视，”梅萨补充道。

她说，汉森的任务是制定一项新的共同农业政策，以考虑乌克兰加入欧盟的可能性

“在这种情况下，当前基于区域支付的共同农业政策将不再可行，”她说。 “但最重要的是，需要修改 CAP，以确保欧洲农业的长期可持续性。”

慢食运动是一项全球性的食品运动，参与者包括农民、渔民、厨师、食品工匠、教育工作者、青年、公民以及所有相信人人享有优质、清洁和公平食品的人们。

“关键是让所有食品系统利益相关者都参与到向农业生态学的转型中，采用整体方法” “农业生态方法是 ““‘农业与食品愿景’将对生产、分配和消费层面产生重要影响，”梅萨说。

农业生态学原理正在被许多生产者应用，并受到许多组织和学者的推广。

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在2024 检讨 对 13,000 多份出版物的研究为与农业生态实践及其社会经济绩效相关的科学证据提供了宝贵的见解。

“农业生态学是我们实现粮食系统转变所需要的，”梅萨说。此外， “生产的重新平衡也会影响饮食的重新平衡，这种方法将确保现在和将来粮食系统的可持续性。”

就橄榄油而言， “重点应放在生态农业食品系统中的生态农业橄榄油生产，这些食品在环境上也是可持续的，”她补充道，并表示 “气候危机的影响及其对橄榄油和许多其他作物生产的影响”。

事实上， “梅萨指出：“战略对话中还讨论了重新平衡生产（动物和植物）和消费的必要性的科学证据。”

她强调，可以在地方和区域层面实施农业生态实践，以保障可持续的橄榄油生产，避免或减少作物对病虫害的脆弱性，例如 木质小球藻.

到目前为止， 慢食橄榄油 农场项目集中在三个国家：意大利、西班牙和土耳其。

“我们发起了慢食农场计划，该计划以农业生态学原则为基础，旨在提升和支持参与农业生态转型的农民，使他们有机会通过现有的慢食网络推广和销售他们的产品。”梅萨说， “发展慢食农场网络是我们当前的首要任务，以支持所有参与农业生态转型的人们。”

慢食运动已经成功建立了慢咖啡和慢葡萄酒联盟，这些合作网络旨在鼓励国际咖啡和葡萄酒连锁店中的可持续农业生态耕作实践。

Messa 表示，发展橄榄油联盟将是 “为慢食运动增添了“精彩”的一笔。

“然而，与拥有共同愿景的参与者建立伙伴关系是先决条件，”她说道，强调了创意集体机构的价值和可行性。

研究人员认为，尽管面临变革的阻力，但农业食品系统需要进行重新配置，以过渡到可持续且有弹性的后增长系统。

作为影响未来欧盟农业政策方向的决策过程的一部分，在解决复杂而根本的问题时，在不同参与者之间找到共同点，也意味着要牢记推广负担得起的健康饮食模式，以表达当地的文化特色。

EBAF 可能提供一个独特的机会来实现这一目标。