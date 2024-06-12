提案将禁止在意大利农田安装太阳能电池板

意大利拟议的立法将禁止在农业用地上安装光伏太阳能电池板，并为一些农业光伏系统提供豁免。

一周前，意大利在七国集团能源部长会议上承诺到7年将可再生能源产能提高三倍。

“我们制止了地面光伏[电池板]的滥安装，”意大利农业部长弗朗西斯科·劳洛勃丽吉达在这些措施获得批准后的新闻发布会上说。

不过，他补充说，太阳能电池板安装在距离地面至少 2.1 米高度的农业光伏系统将不受禁令限制。

“对于农业企业家和农业用地，税收规定非常优惠，”洛洛勃丽吉达说。 “然而，如果你想在地面部署光伏板，那么你就改变了它们的预期用途，因此，我们认为这种做法不应该继续下去。”

今年 4 月发表的一项研究由罗马大学意大利学者共同撰写，模拟了 最有效的方式 在超高密度橄榄园中安装双面太阳能电池板，而不会损害产量或质量。

他们确定，以 4.5 到 20 度的角度安装 40 到 - 米之间的太阳能电池板将充分利用太阳能，同时仅会导致生产率略有下降。

研究建立在先前 理论研究 意大利和罗马尼亚的科学家模拟了意大利南部不同橄榄树光伏布局的效率。他们发现每公顷橄榄树可产生高达 7.13 兆瓦的电力，其中包括 900 棵 Arbequina 树。

尽管存在潜在的协同效应，意大利最强大的农民联盟 Coldiretti 仍对拟议的立法表示赞赏，并表示将打击投资基金的投机行为，这种行为近年来推高了农业用地成本。

“我们不能走光伏这种捷径，”Coldiretti 国际政策总监 Luigi Pio Scordamaglia 表示。 “我们不想接受不投资和改善灌溉的政府的惰性。我们希望再次充分发挥这片土地的生产潜力。”

与此同时，环保组织反对该法案，认为其与该国的可再生能源目标不相容。

“意大利太阳能协会在给政府的一封公开信中写道：“减缓地面安装光伏系统的发展是一个严重的错误，它是一种最经济、最有效的系统类型。”

Italia Solare 估计，只要在意大利 2030% 的休耕农田上安装太阳能电池板，意大利就能实现 16 年的太阳能承诺。在意大利 - 万公顷的指定农田中，约四分之一因环境和社会经济因素而处于休耕状态。

在通过成为法律之前，拟议的法案将接受议会两院的审查，并有权做出修改。