意大利检察官指控七个欺诈品牌

意大利都灵检察官拉斐尔·瓜里尼埃洛（Raffaele Guariniello）宣布，对多家橄榄油生产商的十几个法律代表进行了调查，调查可能存在商业欺诈。

参与调查的意大利超市中有七个主要橄榄油品牌：Carapelli，Santa Sabina，Bertolli，Coricelli，Sasso，Primadonna（零售连锁店Lidl的自有品牌）和Antica Badia（零售连锁店Eurospin的自有品牌） ，尽管其中有意大利名字，但其中一些是最近被外国集团收购的。



现在重要的是要澄清这种情况，以保护消费者和当今从事橄榄油生产的数千家诚实公司。 -农业部长Maurizio Martina

调查是在 Il Test的报告 消费者权益保护杂志（The Test）于去年五月进行了分析，分析了20瓶标有“ “特级初榨橄榄油”由意大利最受欢迎的超市分销和销售。

分析 进行了 由意大利最合格的海关之一罗马海关机构（Agenzia delle Dogane e dei Monopoli）的化学实验室提供， “由于面板测试发现了感官缺陷，因此几乎一半的橄榄油都是纯净的。

另见：在意大利的最后一个岛监狱中艰苦奋斗意味着制造橄榄油

对酸度，过氧化物和烷基酯的参数进行化学和物理分析 已确认 小组的判断。

检察官指示美国国家航空航天局（Carabinieri）的不掺杂和健康部门的官员重复分析，该分析证实，某些受欢迎品牌的瓶子中所含的橄榄油与标签上的指示相反，并不多余。处女，但只是处女。

据报道，调查与出售的橄榄油的潜在健康风险无关。 产品中的任何物质似乎都没有危害健康。 相反，该指控是对消费者的潜在欺骗，事实并非如此，他们为一瓶特级初榨橄榄油支付了约30％至40％的价格。

“我们将关注都灵检察官调查的演变，”农业，粮食和林业政策部长毛里齐奥·马丁纳（Maurizio Martina）在一份声明中写道： “因为保护意大利橄榄油的战略部门至关重要。”

“在过去的几个月中，”他继续说道， “我们加强了控制，尤其是自从上一年度是 最难的 最近几年。 2014年，我们的反欺诈检查局（ICQRF）在该领域完成了6,000多次检查和10万欧元的查封。 现在重要的是，要澄清这种情况，以保护消费者和当今从事橄榄油生产的数千家诚实公司。”

“在2014年，从国外进口的记录创下记录，达到666,000吨橄榄油和果渣，比去年增加38％，这无疑助长了欺诈行为。” 新闻稿. “我们需要捍卫这一点 “意大利是意大利的战略部门，因为意大利是仅次于西班牙的第二大橄榄油生产国，拥有约250亿棵植物，估计年收入达2亿欧元。”

“意大利也是世界上最大的橄榄油进口国。” “通常会与国内的图片混合在一起，以获取标签上的图片以及历史品牌的封面下的图片（即使是转移到国外），也可以在国内外市场上利用类似的意大利特色，这种行为助长了欺诈行为，严格遵守法律进行斗争。”