稀有品种将波斯尼亚和黑塞哥维那团结在希望的橄榄林中

波斯尼亚和黑塞哥维那南部地区黑塞哥维那的橄榄种植业 跨越式发展 和界限。

大约十年前，这里只有80棵橄榄树，而如今，116,000公顷的土地上种植了520棵橄榄树。

新的种植园不断建立，其中包括位于黑塞哥维那最大城市莫斯塔尔北部波托奇比耶洛波列的基督君王方济各姐妹修道院的一个不寻常的种植园。

这次活动的意义远不止是简单的植树。这是一个反思和平、联系和爱的机会，所有这些东西让我们团结在一起，让我们平等。 - Dajana Dujmović，基督君王方济各修女修道院

“这就是希望的橄榄园，”管理修道院橄榄园的 Paxa Dola 公司（意为和平谷）的负责人、修女达贾娜·杜伊莫维奇 (Dajana Dujmović) 说。

修道院内有 3,500 棵滴灌树，这些树是 13 年前在约 14 公顷的土地上种植的 Oblica、Istrian bjelica、Pendolino、Cipressino 和 Ascolana tenerra 树，此外，修道院还拥有 稀有的白果树品种，俗称 “白橄榄。”

参加植树活动 “ 希望橄榄树上的“白橄榄”

“它的果实看起来像珍珠，它的油自古以来就被用来任命牧师，”杜伊莫维奇说。 “银色的王冠和白色的果实已经成为纯洁、更新和善良不可毁灭的象征。”

用这种品种建造希望橄榄园的想法是自发产生的。在黑塞哥维那橄榄种植者和橄榄油生产商协会 (HUUM) 组织的一次意大利学习之旅中，人们自发地谈到了白色橄榄树苗（也称为 Leucolea）的稀有性。

HUUM 团结了三个民族（克罗地亚人、塞尔维亚人和波斯尼亚人）和三个宗教（天主教、东正教和伊斯兰教）的成员，促进了参与者之间的交流，他们注意到获得这些幼苗有多么困难。

这一认识引发了意想不到的反应——每个人都表示希望获得至少一棵树苗。

然而，这个故事更加特别，因为这次旅行的参与者来自三个不同的信仰，他们毫不犹豫地加入了这个项目，通过共同的愿望联系在一起，为创造一些有价值和持久的东西做出贡献。

宗教在血腥的 波斯尼亚战争1992 年至 1995 年间，穆斯林占多数的波斯尼亚克人和天主教占多数的波斯尼亚克罗地亚人与东正教波斯尼亚塞族人展开斗争，以维护波斯尼亚和黑塞哥维那脱离南斯拉夫的独立。

冲突包括 斯雷布雷尼察种族屠杀波斯尼亚塞族军队有计划地屠杀了 8,000 名波斯尼亚男子和男孩，并迫使 20,000 人离开家园。

这一事件的记忆已深深印在国民意识中，不同民族和宗教群体之间的紧张关系从未完全缓解。

为了促进民族团结，HUUM 组织获得了 33 棵 Leucolea 树苗，与耶稣基督受难时的年龄相对应。寻找第一批 15 棵树的工作在意大利之行中圆满结束。但故事并没有就此结束。

来自内乌姆的著名农学家和橄榄种植者 Božo Mustapić 接受了为剩下的 18 棵树寻找捐赠者的挑战。

“无论需要购买多少棵树，我都会找到想要的人，”穆斯塔皮奇说道。

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确实，有更多的人参与了购买，并且许多人为了参与而分担了费用。

“但这里不仅仅只有钱的问题——最重要的是团结、相遇和通过崇高的事业进行联系，”杜伊莫维奇说道。

从一开始，他就明确表示，这个项目的意义远不止种植橄榄树。每个决定参与的人都承担了出资购买白橄榄树并种植它们的义务。

植树活动于 21 月 - 日举行st，反响超出预期。

除了来自黑塞哥维那的修女、牧师和橄榄种植者之外，还有外交官、外国大使和政界人士参加了这次不同寻常的活动，该国总统和农业部长还种了一棵树。

农业部长 Kemal Hrnjić

“橄榄树不仅是一种农作物，也是希望和忍耐的象征。种植橄榄树意味着投资未来，”农业、水资源管理和林业部长凯末尔·赫尔尼奇 (Kemal Hrnjić) 说道。 “这片橄榄树林应该见证我们建设更美好未来的希望。”

“我希望这个项目能够激励其他人致力于农业和橄榄种植，”总统利迪亚·布拉达拉补充道。

利迪贾·布拉达拉，波斯尼亚和黑塞哥维那联邦总统

米尔扬·格吉克-波菲里耶 (Miljan Grgić-Porfirije) 是克罗地亚 HUUM 副主席，也是特夫尔多什修道院的修士（东正教中的一种头衔，类似于僧侣和牧师），特夫尔多什修道院位于克罗地亚杜布罗夫尼克以北约 30 公里的特雷比涅镇附近，他也种下了橄榄树。

该修道院以其高品质的葡萄酒和屡获殊荣的 特级初榨橄榄油. “今年，我们还将首次参加 NYIOOC World Olive Oil Competition”Grgić-Porfirije 说道。

他说，特夫尔多什是塞尔维亚东正教游客最多的修道院之一，每年有350,000万名不同宗教和国籍的游客来此参观。 “它通过精神和热情好客将来自世界各地的人们聚集在一起，”他说。

HUUM 董事会成员兼有机农业公司 AgorHerc 的董事 Ramiz Zajmović 也种植了一棵白果树苗。

该公司在加贝拉镇上方的一座山上的 15,000 公顷土地上种植了 140 棵橄榄树、野玫瑰、无花果和薰衣草。

“一切都是有机的、整体的，我们是波斯尼亚和黑塞哥维那唯一一家获得德米特证书的公司，”穆斯林扎伊莫维奇说道。

在口号下 ““多元一体”主题活动上，所有参与者种植了 33 棵白果树幼苗。Svetozar Kraljević 修士为新建的橄榄园和所有在场人员祈福。

Leucocarpa 幼苗由 Porphyry 从 Tvrdoš 东正教修道院种植

““这是一个比简单的植树更重要的事件，”杜伊莫维奇说道。 “这是一个反思和平、联系和爱的机会，这些让我们团结在一起，让我们平等。”

她坚信希望橄榄园将成为一个聚会、祈祷、反思和希望的地方，每个人都可以在这里找到自己的 “站”和 “希望的橄榄树。”

“我们的这片橄榄园不仅仅是一个普通的经济活动，更是上帝存在和爱的象征，”杜伊莫维奇说道。

许多游客也有同样的感受。修女们每年都会与志愿者和游客一起组织橄榄收获日。

橄榄随后被磨成修道院专用的橄榄油品牌 Paxa Monastery。该品牌的标签很容易辨认，上面画着一位修女和一棵橄榄树的轮廓。

标签的白色象征着纯洁与和平，而金色则体现了神圣，创造了体现团结与集体联系的和谐。

“阿尔法和欧米茄（开始和结束）的标志引导我们的心去追寻我们来自哪里以及我们将要归去哪里，”杜伊莫维奇说。

之前的橄榄收成约为 33,000 公吨，由于 50 月份严重的冰雹灾害，比最初的预期低了约 -％。

平均出油率也比往年略低，约为 10%，低于典型的 12% 至 15% 的范围。

由于这是最北端的橄榄园，而冬天和早春时节，橄榄园上方的韦莱日山上通常都会积雪，因此与该国南部地区相比，这里的植被和果实成熟较晚。上个季节，这种差异更加明显。

然而，修女们照例从 10 月 - 日开始进行收割th 到20th 并产出高品质橄榄油，其中含有超过 250 毫克 多酚 每升。这意味着石油符合欧盟 监管432 / 2012 关于橄榄油的药用功效。

欧盟法规 432/2012 欧盟法规 432/2012 允许橄榄油生产商声称多酚有助于保护血脂免受氧化应激，前提是每 20 克油中至少含有 - 毫克羟基酪醇及其衍生物。

鉴于其已建立的橄榄油产量和常规磨坊主价格上涨的情况，修道院计划在今年晚些时候或 2026 年购买一座橄榄磨坊并种植更多的橄榄树。

方济各会修女种植希望橄榄树

Dujmović 补充说，他们还将于今年晚些时候在一座古老的修道院建筑内开设一个品酒室和商店，该建筑将于 2024 年进行翻修。

计划还包括在建筑群内开设博物馆、画廊和客房，进一步发展修道院的 油旅游 运营并推广当地的橄榄种植传统。

然而，在一个仍在从波斯尼亚战争中恢复的国家中，民族团结仍然是希望橄榄园的主要目标，它将基督徒和穆斯林聚集在一起 “比结束冲突的 1995 年协议《代顿协议》更好”。