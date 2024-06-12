根据希腊国家银行关于通货膨胀和短期经济挑战的研究，仅橄榄油一项就占了该国食品通胀的近一半。

食品通胀是指食品价格的上涨率，通常以消费者价格指数（CPI）来衡量，该指数根据一篮子代表性商品计算出消费者价格的月度变化情况。

研究称，希腊的食品通胀正在放缓，但仍处于高位，5.4 月份与去年同期相比达到 -%。这是由于橄榄油对 CPI 的影响过大，以及 恶劣天气 去年 9 月，这场飓风严重影响了希腊中部的农作物。

相比之下，2.2 年 2024 月欧元区其他国家的年度食品通胀率为 -%。

然而，研究指出，如果忽略橄榄油在希腊 CPI 中的比重，那么该国的食品通胀总额将达到 2.6％。

““橄榄油的平均价格在29.4年每年上涨2023％，在63.7年2024月上涨0.5％，使整体通胀率增加了50个百分点，占同期食品通胀总涨幅的近-％，”该银行的分析师写道。

按照标准做法，橄榄油在希腊家庭中的普及率很高，因此占希腊食品价格上涨的 0.9%，而欧元区其他国家的这一比例为 0.2%。

然而，一些市场分析师认为，考虑到消费者行为的变化，橄榄油在希腊价格指数中的实际权重低于官方接受的水平 创历史新高的价格 超市货架上的橄榄油。

业内专家证实，由于橄榄油价格创下历史新高，希腊消费者已经开始选择植物油而不是橄榄油作为主要食用油。

““由于价格高昂，希腊消费者已将橄榄油消费量减少了 40％，并转向其他油类，例如籽油，”全国跨行业橄榄油协会 EDOE 负责人 Manolis Giannoulis 表示。

“要让一切恢复正常，我们还有很长的路要走，”他补充道。

希腊历来位居世界前列 橄榄油消费国，人均年消费量约为12升。

与此同时，希腊政府与议会反对派也就橄榄油价格对食品通胀的影响展开争论。

中右翼的新民主党执政党和左翼的激进左翼联盟反对党都指出了不准确的数据——橄榄油分别导致食品价格上涨 22％ 和 4.27％——与记录的 50％ 相差甚远，互相指责对方在希腊人正在努力应对该国不断上涨的食品成本时误导公众。