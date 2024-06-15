报告显示意大利北部的橄榄生产商数量不断增加

意大利农业和食品市场服务研究所（Ismea）发布了其 年度报告 对橄榄油行业的影响，表明意大利北部橄榄油公司的数量有所增加，全国范围内有机产量稳步增长。

2010 年至 2020 年，橄榄油公司数量增幅最大的是皮埃蒙特大区（202%），企业数量增加了两倍，从 641 家增至 1,939 家。

显然，由于气候变化，尽管意大利的大部分产量仍然来自该国其他地区，但从中长期来看，北部地区的产量正在增加。 - Tiziana Sarnari，Ismea 市场分析师

紧随其后的是伦巴第大区，该区人数增长了一倍多（132%），从 1,939 人增加到 4.506 人。弗留利-威尼斯朱利亚大区、瓦莱达奥斯塔大区、特伦蒂诺-上阿迪杰大区和艾米利亚-罗马涅大区分别增长了 61%、51%、25% 和 12%。

然而，在此期间，中部和南部地区的橄榄油公司数量减少了 31％，到 619,378 年（意大利国家统计局（ISTAT）进行最新农业普查时）数量为 2020 家）。

另一方面，意大利的橄榄种植面积近年来没有发生显著变化，1,135,837 年达到 2023 公顷。不过，皮埃蒙特、利古里亚、西西里和威尼托地区的增幅最大，分别为 16%、13%、10% 和 7%。

“显然，由于 气候变化Ismea 的市场分析师兼报告编辑 Tiziana Sarnari 表示：“尽管意大利的大部分产量仍然来自该国的其他地区，但从中长期来看，北部的产量正在增加。” Olive Oil Times.

““这不是一个重大的变化，但一些转变让我们认为橄榄种植在北部地区也可以找到新的发展空间，”她补充道。

报告还称，意大利有机认证橄榄种植面积正在增加。

2013 年至 2018 年出现了显着增长，随后缓慢但稳定的扩张使该国的有机橄榄种植面积在 272,000 年达到 2022 公顷。普利亚占这一数字的 30%，紧随其后的是卡拉布里亚（28%）、西西里岛（15%）、托斯卡纳（-%）、拉齐奥和坎帕尼亚（-%）。

有机种植面积占该国橄榄油生产总面积的 24%，而有机认证的 特级初榨橄榄油 占该国橄榄油总产量的15％。

大部分有机认证产品来自南部地区。特别是在 2019 年至 2022 年期间，普利亚大区平均占意大利有机特级初榨橄榄油的近一半（46%），其次是卡拉布里亚（30%）和西西里（12%）。

较小比例来自托斯卡纳（4%）和拉齐奥（2%），其次是坎帕尼亚和其他中部和南部地区（各占 1%）。

“南部仍然是有机特级初榨橄榄油产量最大的地区，这既因为它占全国橄榄油产量的大部分，也是因为气候原因，”萨纳里说。

“总体而言，我们看到农民越来越关注更可持续的农艺管理和 提高认识 消费者对此方面的看法，”她补充道。