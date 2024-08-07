研究人员在阿拉贡发现了 30 个新的橄榄品种

阿拉贡的一个跨学科研究小组在该自治区的百年老树中发现了 30 个新的橄榄品种。

在奥利沃斯·德阿拉贡 (Olivos de Aragón) 的协调下，参与该项目的五个小组在自治区西部（包括巴霍阿拉贡原产地保护区域）发现了 96 个葡萄品种。

（橄榄树的生物多样性）正在消失。我们有义务研究新品种并加以保护，因为将来它们可能对我们非常有用。 - Joaquín Lorenzo，Olivos de Aragón 项目协调员

研究人员随后将 DNA 标记和形态特征与农业和渔业研究与培训学院 (Ifapa) 的 1,200 多个品种进行了比较 世界橄榄种质库 在科尔多瓦。

基于这些比较，研究人员确定了 30 个与该库的遗传物质不匹配的橄榄品种。

“我们参与该项目是因为 巴霍阿拉贡 PDO “在了解当地有哪些品种方面研究得最少，”项目协调员华金·洛伦佐 (Joaquín Lorenzo) 说道。

阿拉贡地区政府规定 特级初榨橄榄油 必须做 “仅采用 Empeltre、Arbequina 和 Royal 橄榄制成，其中 Empeltre 所占比例至少为 80%” 即可获得 Bajo Aragón PDO。

“这里的大部分橄榄树都属于 Empeltre，”洛伦佐说道。 “因此，调查这些孤立或小的橄榄树林从来都不是问题。”

据洛伦佐介绍，该地区约 95% 的橄榄树都是 Empeltre 橄榄树。1956 年的一场严重霜冻毁坏了许多当地特有的橄榄树和老橄榄树，此后这些树便成为当地的主要树种。

尽管当地种植者长期以来一直存在独特橄榄品种的传闻证据，但直到现在才开展对所有橄榄品种进行分类的科学努力。

“现在我们知道它们都是不同的品种，我们将能够进一步研究它们，”洛伦佐说。

除了研究机构外，苗圃 Viveros Mariano Soria 和磨坊 Aceites Lis 也加入了该项目，帮助嫁接新的橄榄树品种，并利用每个季节产出橄榄的新品种的现有树木生产特级初榨橄榄油。

“我们必须通过在苗圃中重现它们来完成对它们的特征描述，”洛伦佐说。 “我们还必须确定其品质是否适合食用橄榄，或者其感官和化学特性是否适合橄榄油。”

“有了这些，我们的想法就是最好的品种将在阿拉贡政府位于埃尔卡尼索的农场永久收藏，”他补充道。

选定的品种将受到监测，看它们是否能抵抗 疾病, 干旱、霜冻或 高温.

洛伦佐强调，这是一个长期项目。不过，他补充说，Aceites Lis 已经用新发现的橄榄品种生产出特级初榨橄榄油，并将其提交给当地实验室和品鉴小组进行物理化学和感官分析。

Aceites Lis 尚未回应关于新橄榄品种在研磨时的行为或所得橄榄油的特性的评论请求。

洛伦佐表示，虽然一些新发现的品种可能用于商业目的，但保存和研究所有新发现的品种对于橄榄油行业的未来至关重要。

““大多数新的橄榄树都密集种植，以便实现机械化采摘，而且人们更喜欢高产的品种，”洛伦佐说。 “因此，多样性正在消失。我们有义务研究新品种并加以保护，因为在未来，它们可能对我们非常有用。”