研究人员将橄榄园废物转化为生物塑料

哈恩大学和 Andaltec 基金会的研究人员利用橄榄园修剪废物制造了适合食品包装和工业用途的塑料。

研究人员将从橄榄叶和树枝中获得的生物质精炼成生物聚合物，可以抵抗高达 300 ℃ 或 400 ℃ 的温度，具体取决于处理类型。

由于具有高耐热性，科学家们表示，这些生物聚合物是食品包装应用中用作生物膜的绝佳候选者。

任何类型的生物塑料制造中感兴趣的化合物是木质纤维素中的纤维素，木质纤维素也由半纤维素和木质素组成。橄榄树生物质含有 30% 至 40% 的纤维素。

研究人员在《木质纤维素》中写道：“[木质纤维素]作为生物材料的可持续来源的吸引力很大程度上归因于不同的因素，例如[其]低成本、广泛可用性和化学成分” 根据一项研究， 发表在科学杂志《生物燃料、生物产品和生物精炼》上。

在研究过程中，研究人员将生物质纤维精炼成纤维素纸浆，然后将其化学转化为醋酸纤维素。 “使用这种方法生产醋酸纤维素从不同的角度来看都具有一些优势，”他们写道。

研究人员认为，将橄榄园废物转化为生物塑料可以为农民提供比使用废物进行堆肥、能源生产或土壤覆盖更优越的经济效益。

“经济优势在于，它构成了一种重新评估橄榄树修剪生物质的新方法，可以获得具有高附加值且市场需求量大的聚合物，”研究人员写道。

该研究的合著者、哈恩大学化学、环境和材料工程系的研究员玛丽亚·多洛雷斯·拉鲁比亚 (María Dolores La Rubia) 表示，对于塑料制造商来说，橄榄园废料也是一种更便宜的替代品。合成塑料由精炼原油、天然气或煤炭制成。

“安达卢西亚橄榄园因此可能成为西班牙生物塑料制造原材料的主要供应商，”她说。

此外，研究人员认为，橄榄种植副产品的新应用可以减少其对环境的影响。据估计，西班牙的高密度和超高密度农场每年每公顷产生 30 吨橄榄树修剪生物量。

“传统上，这种残留物被用来 原位 作为土壤改良剂，或者在大多数情况下它被焚烧，显着增加了橄榄油行业的碳足迹，”研究人员写道。

他们补充说，进一步研究使用橄榄树修剪生物质作为塑料成分可能有助于在安达卢西亚创造新的商机。

“鉴于在循环经济原则的基础上，在西班牙南部的农业地区（橄榄树种植集中且在许多情况下面临着很高的风险）创造新的商业模式具有巨大的潜力，因此具有社会优势。人口减少，”他们补充道。