罗马尼亚消费者很快就会看到 玉女得分 全国零售商销售的包装食品上的包装正面营养标签 (FOPL)。

罗马尼亚当局举行了 公众咨询 微调引入 Nutri-Score 的规定，并指出采用 FOPL 将有助于罗马尼亚符合欧盟委员会的建议。

Nutri-Score 是一种交通灯式的 FOPL，它使用五种协调的颜色和字母的组合，根据每 100 克或每毫升的脂肪、糖、盐和卡路里含量来评估包装食品的健康程度。 这 “绿色 A”表示最健康的选项，并且 “红色 E” 表示最不健康。

跟随 最近更新 根据 Nutri-Score 算法，所有橄榄油现在都被归类为 “浅绿色 B” 代替 “黄C。”

罗马尼亚政府的决定遵循了 临时禁令 这是当地消费者保护机构去年实施的一项规定。

这一新方法将允许生产商自愿在其产品上贴上 Nutri-Score 标识。不过，零售商必须将贴有 Nutri-Score 标签的食品与其他产品分开展示。

二维码必须与标识一起显示，以便向消费者提供产品更详细的营养信息。未在要求的地方添加标识将导致巨额罚款。

此外，Nutri-Score 标签不会应用于含有 受保护的原产地标记 （PDO）或 受保护的地理标志 (PGI) 认证。

PDO 和 PGI 获得原产地保护 (PDO) 或地理标志保护 (PGI) 认证的产品是农产品或食品，其品质、声誉和特征与其地理来源密切相关。原产地保护产品通常集中在一个子区域，而地理标志保护产品则覆盖更大的区域。这些认证确保特级初榨橄榄油等产品采用传统方法生产，并遵守严格的质量标准。

更具体地说，罗马尼亚总理马塞尔·乔拉库签署的法令指出： “本决定的规定不适用于罗马尼亚传统产品、本地采购的产品或具有受保护的地理标志、原产地名称或有保证的传统特色的产品。”

根据政府文件，许多消费者缺乏正确解读营养信息的知识。

“研究表明，Nutri-Score 标签可以影响购买行为，从而带来更健康的选择，并对公众健康产生长期的积极影响，”政府官员在公众咨询文件中指出。

政府还强调了采用营养评分法解决肥胖、糖尿病等问题的潜力， 心血管疾病.

据政府称，食品生产商将 鼓励改进 其产品的营养成分以获得更好的 Nutri-Score 评级。

新规则将在官方立法公报上公布60天后生效。

目前，法国、比利时、德国、卢森堡、西班牙和荷兰均在使用Nutri-Score。瑞士也采用了这一源自法国的标志。

然而，FOPL 颇具争议。一些国家已经制定了 通力 以阻止其在欧盟的广泛采用，一些早期采用者已经改变了方向。

法国跨国食品公司达能 最近公布的 它将将很多产品的 Nutri-Score 标签去掉。

达能公司表示，最新修订的Nutri-Score算法不公平地惩罚了其饮用乳制品和植物产品。

欧盟委员会在上一次任期内暗示，Nutri-Score 可以被选为欧洲范围内的 FOPL。然而，激烈的辩论导致布鲁塞尔 坦泊瑞尔暂停该过程.

观察人士指出，随着新委员会于 1 月 - 日正式上任，前景可能会发生变化st.

克里斯托夫·汉森新任欧盟农业和食品事务专员预计将公布欧盟新的 农业战略 很快。一些人预计该计划将包括一项在欧盟范围内建立 FOPL 的提案。