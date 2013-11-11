欧盟橄榄油部门渴望获得新学校推广计划的详细信息

在欧盟的学校中推广橄榄油和食用橄榄的计划可能是在欧盟委员会橄榄与衍生产品咨询小组下一次会议上讨论的事项之一。

该会议定于13月-日在布鲁塞尔举行，会议还可能包括欧洲委员会的简报，内容涉及加强橄榄油标签规定的计划以及与美国的自由贸易谈判。

该组织主席RafaelSánchezde PuertaDíaz说，议程尚未最终确定，但可能还会包括有关 橄榄油市场 并更新了当前收成的预报。

在欧盟学校推广橄榄油

欧洲议会的西班牙议员敦促欧盟实行新的农场政策，以提供学校橄榄油和食用橄榄计划。 他们成功赢得了 共同农业政策（CAP） 2014年至2020年的自愿性学校计划，其资金与促进乳制品，水果和蔬菜消费的现有计划相似。

桑切斯说，咨询小组已向委员会寻求该计划的最新信息，该计划可能要到2015年才能开始。

要求提供更清晰标签信息的计划的命运

桑切斯说，该组织还已要求委员会解释其承诺改变的计划。 橄榄油标签 法律。

要求更清晰的标签信息，更严厉的处罚以及对错误标签进行更多检查的要求，是欧盟法规草案的一部分，该法规于-月的最后一分钟因一项其他规定引起争议而被撤回。 禁止再装橄榄油容器 在餐厅的桌子上。

桑切斯说，没有人对规章草案的其余部分提出质疑，该小组想知道委员会是否计划继续进行，尽管没有可再装集装箱的禁令。

“我们认为应该继续进行，但到目前为止，委员会尚未表示将有新规定。”他说。

欧盟-美国贸易关系

桑切斯说，该组织还等待委员会就其对美国国际贸易委员会（USITC）-月发布的全球橄榄油贸易竞争报告的反应作出的通报。

该小组想知道委员会在跟进该报告的工作，该报告说 “很多我们不同意的事情。”

桑切斯说，该报告建议- “以一种通用的方式，但又不太具体-欧洲橄榄油存在质量问题。”

它在不同场合提到了国际橄榄理事会未接受作为质量标准的测试，即 DAG（二酰基甘油）和PPP（焦脱镁叶绿素）， 他说。

当世界贸易组织接受欧盟不给橄榄油生产商带来扭曲收入的市场时，它也质疑欧盟向其提供的收入支持。

桑切斯说 USITC报告 已经准备好了 “出于商业原因， “从欧洲生产中捍卫其（美国）生产”，以及 “在市场上引入贸易壁垒。”

该组织的发布恰逢美国与欧盟之间当前的自由贸易谈判之际，该组织希望了解欧盟委员会在与橄榄油有关的谈判中所持的立场，它被视为对美国国际贸易委员会报告的可能影响，以及他说，他们在做什么。

USITC报告是应美国众议院筹款委员会的要求编写的。 所谓的§332调查是 经常跟随美国的贸易行动，例如限制进口。

去年-月，欧盟贸易专员卡雷尔·德古赫特（Karel De Gucht）表示，欧盟委员会正在监视有关可能 美国橄榄油销售订单他说，如果这项措施也适用于进口商，将导致不公平的延误和费用。