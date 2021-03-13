西班牙和意大利要求餐馆遵守橄榄油容器法

餐厅继续使用可再填充的橄榄油容器仍然是西班牙和意大利橄榄油行业的一个紧迫问题。

尽管这种做法在多个欧盟国家已被禁止十多年，但依然持续存在。

这一持续存在的问题促使西班牙橄榄油跨专业组织发起了一项针对餐馆、消费者和机构的新活动。

“匿名包装能给我带来什么品质？它的最佳保质期是什么时候？如果发生食品安全问题，谁来负责？最重要的是，我如何确保它包含 特级初榨橄榄油 而不是其他脂肪的混合物？”国际专业协会主席 Pedro Barato 在一篇 新闻声明.

新的活动将持续到四月，将采用 先前的倡议 该计划名为“#Peeerdona”，2017 年至 2018 年间在电视、社交媒体和其他平台上广泛推广。

西班牙著名女演员罗西·德·帕尔玛 (Rossy de Palma) 是参与该活动宣传视频的名人之一。

该倡议包括新的广告、外展活动以及橄榄油行业与中央和地方政府之间的一系列会议。

此次会议旨在协调全国新一轮检查和执法行动。

“这点毋庸置疑 实施本条例 是向前迈出的重要一步。这是酒店顾客第一次能够确定他们所消费的产品，”Barato 补充道。

““我们不能制定法律禁止这种做法，却让那些无视这些法律的人逍遥法外。我们要求维护法律，”他补充道。

专门从事橄榄油分析的哈恩特洛实验室（Tello Laboratories）经理胡安·安东尼奥·特洛（Juan Antonio Tello）指出，对餐馆非法使用可再填充容器的罚款未能遏制这种做法。

“这是一种普遍的做法。匿名包装无法保证原产地，因此也无法保证安全，”Tello 告诉 Olive Oil Times.

“这些因素不仅误导了消费者，也使他们对所消费的橄榄油的质量和安全失去了任何保证，”他补充道。

一些餐馆认为，密封瓶的额外成本是一个主要问题。

“最好的解决方案是对消费者进行教育，帮助他们识别正确的展示方式并欣赏高品质的特级初榨橄榄油，”特洛说。 “如果对自己所提供的服务没有这种认识和欣赏，那么进展将会十分困难。”

Tello 建议，橄榄油广告活动应强调橄榄油的不同品质水平及其烹饪和 对健康的益处.

“在参与活动的餐厅和酒吧设立专门的信息点也会很有益，”特洛说。

在意大利，Unaprol 的橄榄油生产商与农民组织 Coldiretti 合作，在秋季新橄榄季节开始时发起了一项倡议。

这两个组织 公布 一项新的十诫旨在帮助消费者选择优质橄榄油并确保他们的权利在餐厅受到尊重。

“餐厅禁止使用可再填充的容器。[作为顾客]我们要求特级初榨橄榄油以瓶装、贴有标签的形式供应，并配有防篡改瓶盖，”他们写道。

此外，全国各地还采取了多项举措，旨在为合法推广高品质特级初榨橄榄油的餐馆增加价值，并向顾客展示特级初榨橄榄油的多样性。

“自该法规生效以来，ICQRF 一直在食品服务机构进行专门检查，以确保遵守该规定，”意大利中央农产品质量保护和反欺诈监察局 (ICQRF) 的官员告诉 Olive Oil Times.

该法律不适用于西班牙和意大利的餐厅厨房。橄榄油或特级初榨橄榄油的使用须遵守食品加工原料质量法规。

葡萄牙是欧盟主要橄榄油生产国之一， 禁止再充装 自 2005 年以来，橄榄油瓶一直都是当地特色。据当地专家介绍，这一变化对消费者对优质橄榄油的认识产生了积极影响。

另一个橄榄油主要生产国希腊于 2013 年出台了新法规，此后经过多次更新。然而，人们对该法规的反应却发生了变化。

由于这些要求，希腊的许多餐馆 除去橄榄油 将所有容器从顾客的桌子上拿走。