西班牙最大的专业橄榄油组织与脱口秀节目《危险思想》联手，于本月在马德里拥有 12,000 多个座位的 WiZink 中心启动了新的全国巡演。

此次巡演将邀请国内一些最著名的喜剧演员，主题是 “幽默、健康和风味”来向国内市场推广西班牙橄榄油。

来自西班牙的橄榄油 因其在日本、印度等新兴市场的成功促销活动而享誉国际。

其英语部门西班牙橄榄油定期组织和参加在纽约和芝加哥等城市举办的大型橄榄油相关活动和会议。

健康生活一直是该组织讯息的重要组成部分，该组织因参与国际安达卢西亚自行车赛等体育赛事而闻名。

西班牙名人也频繁参与其活动，其中网球传奇人物拉斐尔·纳达尔或许是其最著名的品牌大使。

此次活动主要针对西班牙国内市场，该市场最近受到了 生活成本危机 和飙升 橄榄油价格.

“西班牙是我们在全球的第一个消费者，我们必须特别照顾它，”西班牙橄榄协会主席佩德罗·巴拉托说。 “在这些奢侈品大使的帮助下，我们希望向尽可能多的消费者传达积极的信息。我们从经验中知道，幽默是一种极好的促销手段。”

（图片：Mentes Peligrosas）

“没有什么比幽默更能凸显西班牙人对食物的热爱，没有幽默我们就无法了解我们的国家和美食，”他补充道。 “因此，通过西班牙橄榄油部门，我们经常利用幽默来开展信息宣传活动，首先是 里奥哈莱姆 他自己。”

Leo Harlem 以现场脱口秀表演而闻名，如今凭借数百万个 TikTok 视频成为年轻一代中冉冉升起的新星，他直言不讳地支持 特级初榨橄榄油.

他在今年 8 月的一次电台采访中表示， “没有橄榄油就没有文明”，这一观点引起了西班牙公众的共鸣，他们在社交媒体平台上的观看视频已近五十万次。

他还曾呼吁在全国范围内提供特级初榨橄榄油处方，他说， “我们在这里拥有的最宝贵的东西就是我们的健康。”

除了 Leo Harlem 之外，Silvia Abril、Luis Piedrahita、Ana Morgade、Álex Clavero、Eva Hache、Xosé A. Touriñán、David Cepo 和 Carolina Iglesias 也将进行表演。

西班牙橄榄山火炬 (Aceites de Oliva de España) 希望该剧团广泛的跨代号吸引力能够促进其信息的传播。

由于健康趋势通过 TikTok 等社交媒体迅速传播，该国最年轻的潜在消费者是该组织最热衷的目标群体之一。

随着价格持续下跌，恢复国内市场失地被视为西班牙橄榄油行业的一个重要目标，并希望在 年轻消费者 将提供长期的弹性。