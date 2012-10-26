西班牙消费者组织发现贴错标签的橄榄油中近三分之一

一个西班牙消费者组织说，它测试的34种特级初榨橄榄油中有-种是真正的纯橄榄油，其中一种是 Lampante尽管主要的橄榄油公司都威胁要采取法律行动，但仍坚持其主张。



霍奇布兰卡和阿尔特奥利瓦（ArteOliva）威胁要提起诉讼。 包括Acesur，连锁超市Condis和食用油装瓶和提炼公司协会（ANIERAC）在内的其他组织也指控消费者和用户组织（OCU）在测试中未遵循适当的做法。

但OCU表示，它对34份EVOO和6份初榨橄榄油样品进行了品酒小组和一系列的物理和化学测试。

OCU表示，虽然大多数样品的质量均符合其标签上注明的质量，但测试发现 “九个品牌误以为是纯天然的油，就卖出了额外的油，从而误导了消费者。 特级初榨 它说比纯橄榄油。

九个样品来自Aliada，Condis，Consum，Coosur，Eroski，Hojiblanca和Ybarra品牌的塑料瓶，Oli Sone（LIDL）的玻璃瓶和Arteoliva的四包装。

在九个中，所有被评为 “非常差”（在OCU的面板测试结果类别下），但有-个被评为 “OCU称其为“水果质量分析”。 Coosur样本评分 “好”（Aliada） “可以接受”。

此外，还发现了Maeva的EVOO和Olilán的初榨橄榄油。 Lampante “因此不适合（未经化学精制）销售。” OCU在新闻稿中说。

西班牙相关的消费者和农业主管部门已获悉结果，以调查是否应采取任何措施。

OCU表示，尽管发现了问题，但仍可以以合理的价格获得高质量的产品。 “与橄榄油一样，与许多其他产品一样，高价格并不总是表明质量。”

Hojiblanca和ArteOliva威胁采取法律行动

在一个 新闻稿, hojiblanca 表示将起诉OCU，原因是其不遵守测试法规，例如要采集的样品数量和分析方案。

它还说强调说， “通过化学分析和品尝小组获得的可靠的内部和外部测试结果”，证明了OCU发现的橄榄油是纯天然的，是EVOO。



几瓶的非法分析不能代表数百万升 -霍吉布兰卡发言人

“霍吉布兰卡，其成员合作社及其成千上万的橄榄农绝不会欺骗或欺骗任何人。

Hojiblanca发言人告诉OCU，他们清除了玻璃瓶中Hojiblanca品牌EVOO的样品和两个来自Hojiblanca马房的Cordoliva生产者的样品。 Olive Oil Times.

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“这是我们不同意的原因之一。 对几瓶的非法分析不能代表数百万升。”他说。

ArteOliva发言人Felipe Silvela发推文说，该公司还将起诉OCU要求赔偿损失。 “他说，ArteOliva不会允许OCU不公正地破坏该公司的声望和诚信。

消费者权益

OCU没有回应来自 Olive Oil Times 有关其测试的更多信息。

霍奇布兰卡提到了在超级市场的​​光照下油类变质的可能性。

但是OCU主任JoseMaríaMúgica今天在博客中表示，消费者有权知道他们购买的产品就是标签上所说的内容，而不管其在超市货架上的时间长短或条件如何。

OCU主任JoseMaríaMúgica

“我们分析产品到达消费者的状态。”

“如果他们认为自己购买的是特级初榨橄榄油，那么瓶子中应该含有特级初榨橄榄油，而不是初榨或 Lampante“ 他说。

“他们在购买时应该是多余的处女，无论是刚从工厂购买的还是在货架上待了几个月后都可以买到的。”

西班牙橄榄油行业的反应

虽然 最近下雨 这是西班牙饱受困扰的橄榄油行业欢呼的原因，在此案广为人知的情况下，昨日一些社交媒体人士对此感到沮丧。

虽然一些制作人说这是一个受欢迎的叫醒电话，但其他制作人说这是 “悲伤和悲哀”，这将损害西班牙的出口和国内消费。

面板测试

霍吉布兰卡在声明中说，一段时间以来，橄榄油行业一直在引起橄榄油问题。 “品尝小组方法的不确定性”。

面板测试的标准化得到了安达卢西亚地区和西班牙中央政府有关当局以及欧洲农业专员的承诺。 达契亚Cioloş 作为他的一部分 橄榄油行动计划， 它说。

除其他目标外，后一项计划 “旨在将这些品尝面板标准化，以避免 “相同产品的结果不尽相同，因此，这样的报道对西班牙食品业毫无帮助，特别是在危机时期。”霍吉布兰卡说。

欧共体农业发言人告诉 Olive Oil Times 今天，今年七月 “邀请他们描述他们在面板测试的功能方面遇到的问题并提出解决方案。”

“到目前为止，还没有详细的回应，委员会现在已经发出提醒函。”他说。