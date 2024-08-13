西班牙种植者关注日益增长的印度食用橄榄市场

西班牙对外贸易局（ICEX）的一份新报告指出，印度是该国食用橄榄生产商的一个有前景的市场。

“印度的橄榄消费量正在增加，4.2年至2024年的复合年增长率为2030％，”ICEX官员在报告的介绍中写道。 “西班牙橄榄在印度有着稳固的地位，因为它们是消费量最大的橄榄。”

西班牙工业、贸易和旅游部的数据显示，印度对西班牙食用橄榄的需求大幅增长。

2005 年，印度从西班牙进口了 2,464 吨食用橄榄，价值 400,000 万欧元。相比之下，这个世界上人口最多的国家在 3,813 年进口了 2022 吨，价值 5.95 万欧元。

西班牙是印度最大的橄榄供应国，占据了加工和保鲜橄榄市场 33% 的份额。紧随其后的是埃及、摩洛哥、土耳其、美国、意大利和葡萄牙。

根据 ICEX 报告，食用橄榄消费量增长主要由印度年轻人推动。然而，西班牙对食用橄榄进口征收 30% 的关税阻碍了更快的增长。

印度去核绿橄榄每公斤平均价格为547.78卢比（6.10欧元），黑橄榄价格为857.98卢比（9.56欧元），略高于西班牙的平均价格。

印度公司大量进口橄榄，并以自己的品牌销售，通常强调其产地为西班牙。他们将橄榄销往餐饮、酒店业和零售业，电子商务平台上的销量也在不断增加。

虽然一些橄榄种植 开始生根发芽 在印度西北部干旱的拉贾斯坦邦，年产量相对较低，而且短期内不太可能大幅增加。

战略咨询公司Vilcon的数据显示，印度目前拥有20,000万公顷橄榄树，每年生产约700吨橄榄油和400吨食用橄榄。

除了食用橄榄之外，印度还是 新兴市场 为西班牙橄榄油生产商提供。

据安达卢西亚贸易部称，亚洲市场潜力巨大。31 年前四个月，亚洲出口额达到 2023 万欧元，占西班牙对亚洲出口总额的 88%。

印度现在是安达卢西亚橄榄油出口的第四大亚洲市场。西班牙最大的橄榄油产区占该国大部分 橄榄油出口到亚洲.

2023 年前四个月，安达卢西亚出口了 117 亿欧元的橄榄油，占西班牙总出口额的 70%，而加泰罗尼亚（西班牙第四大产区）紧随其后，占 18%。报告显示，同期印度的橄榄油销售额超过 9.9 万欧元，增长了 31%。

在传统分销和在线商务的推动下，印度的健康食品消费也出现了大幅增长。这一趋势主要归因于该国快速的数字化，这促进了电子商务的增长。

不过，Vilcon 的数据显示，80% 的印度人在大卖场和超市购买橄榄油，而 12% 的印度人在网上购买橄榄油。

经济学人智库高级分析师 Sumedha Dasgupta 告诉 Olive Oil Times 印度正成为越来越多西班牙公司开展业务的热门地点。

““鉴于印度庞大的市场和快速增长的经济，西班牙企业一直寻求在印度投资，”他说。

“许多西班牙企业通过合资企业、子公司或其他战略联盟在印度市场站稳了脚跟，”达斯古普塔补充道。 “生物技术、农产品、医药和旅游等领域可以进一步促进两国之间的协同作用。”

ICEX报告总结称，在印度市场取得成功的关键包括满足当地消费者的偏好、与分销商和零售商建立稳固的关系以及遵守当地法规。

““西班牙公司寻求进军印度市场可能面临的主要困难包括了解当地的法律和习俗，以及满足印度客户和公司的不同需求和品味，”达斯古普塔说。

“庞大的消费群体和快速扩张的经济使印度成为一个具有吸引力的商业之地，”他总结道。