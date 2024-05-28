西班牙橄榄油生产商正在努力开发新的国际市场，特别是在中国，因为历史高位的橄榄油价格已经上涨。 改变了消费习惯 在欧盟。

“中国将成为西班牙产品的战略市场。” 执行董事 国际橄榄理事会（IOC）的成员。

今年，甘肃种植了更多的树木，但市场不感兴趣，因为他们想要欧盟橄榄油。 - 宫简，制片人

他补充说，中国正在不断发展 “对橄榄油的需求与中国人口工资的上涨以及越来越多的人对健康饮食感兴趣并且能够买得起比替代油更贵的橄榄油有很大关系。”

根据一个 报告 房地产咨询公司莱坊 (Knight Frank) 预计，到 47 年，中国的超级富裕人口预计将增加 2028%。

“这种增长反映了中国中产阶级的崛起、技术的进步以及创造大量新财富的产业的扩张，”报告指出。

西班牙生产商和出口商 早已确定 中国不断崛起的中产阶级是一个高潜力市场。

根据国际奥委会的数据，中国橄榄油消费量已从12,000/2008年度的09万吨增加到42,500/2022年度的23万吨。同期，西班牙贸易数据显示，维珍和 特级初榨橄榄油 对中国的出口量从3,638吨增加到27,172吨

专门研究中国消费趋势的大学咨询公司认为 增加消费 让更多的中国中产阶级前往地中海并培养对橄榄油的兴趣。

事实上，西班牙橄榄油行业间协会（一个贸易组织）一直在寻求利用人们日益增长的需求，最近在北京举办了两场活动。

第一个活动面向媒体和有影响力的人，包括品尝各种西班牙特级初榨橄榄油、烹饪演示以及有关橄榄油的讨论 对健康的益处.

该跨专业还在北京为经销商和进口商举办了品酒活动，旨在与该国的零售促销员建立密切的关系。

然而，安东尼奥·卡拉斯科 (Antonio Carrasco) 的总经理 西班牙戈雅，警告说出口商必须了解中国市场的特性才能充分利用。

在一个 2023年面试卡拉斯科表示，中国消费者仍然将橄榄油视为一种特色食品和新颖的礼品，而不是厨房主食。

他进一步指出，根据戈雅的经验，世界第二大经济体中 80% 的橄榄油销售都是作为礼物。企业必须在中国拥有完善的供应链才能利用这些动力。

“你必须有分销才能进入礼品市场，”卡拉斯科说。 “但是，从消费和健康的角度来看，增长是非常困难和非常缓慢的。 它是在特定时间赠送礼物的增长，比如过年。”

同时， 橄榄时代 创始人龚简 屡获殊荣 甘肃橄榄油生产商表示，虽然橄榄油市场正在增长，但中国消费者并不倾向于区分特级初榨橄榄油和普通橄榄油。 其他年级.

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“在欧盟，人们区分特级初榨橄榄油、初榨橄榄油和非初榨橄榄油，但在中国，都是橄榄油，”她说。

龚补充说，中国市场橄榄油销售商面临的另一个挑战是橄榄油在食品制备中的使用有限。虽然许多消费者用橄榄油做饭，但她说在沙拉中使用橄榄油， 冰淇淋 和腌料仍然比较少见。

尽管该公司的花落品牌（Ezhi-8单一品种）连续第三年获得2024年银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition龚认为，由于中国生产成本较高，进口产品可能会保持更具竞争力。 “规模经济较小，因此价格较高，”她说。

因此，西班牙和其他欧盟橄榄油生产商在进入中国市场时具有显着的价格优势。

“在中国，90%以上的进口来自欧盟。”龚说。 “比去年增加了 10% 到 15%。”

她援引在线购物平台淘宝的数据补充说，企业对企业的销售随着企业对消费者的销售而大幅增长。

“此外，这些消费者寻找知名且独特的品牌，因为它们代表着可信度和高品质，”龚说。 “然而，人们对橄榄产品的了解仍然严重缺乏。”

“中国人也更喜欢外国橄榄油，现在外国橄榄油的价格比去年更高，”她补充道。 “这让一些顾客望而却步。今年甘肃种植了更多的树，但市场不感兴趣，因为他们想要欧盟橄榄油。”

龚指出，大城市的年轻消费者是推动中国橄榄油消费的主要人群之一。 “在较小的城市，顾客更喜欢花生油、大豆油和植物油，”她补充道。

据国际奥委会称，中国的主要需求区域是拥有近100亿人口的北京、上海和广州都市区。

然而，与去年相比，青年失业率上升15%，以及饮食习惯的改变，可能会给西班牙出口商带来短期挑战。

“随着越来越多的人买外卖而不是做饭，橄榄油进口可能会遇到困难。”龚说。 “这并不是因为外卖更便宜，而是因为更方便。”