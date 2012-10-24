西班牙生产商担心美国即将实施进口限制



加州橄榄牧场的收割机

西班牙橄榄油生产商在 “不公平”和 “据美国国会考虑，他们担心将对橄榄油的进口实行严格的限制，这是荒唐的市场命令。 里奥哈.



美国的橄榄油进口量超过世界任何一个国家，61,470年从西班牙购买了总计2011吨的橄榄油。产油量最高的加利福尼亚州每年抽出大约10,000吨的汽油，与276,000吨相比，这个数字相形见war每年进口的吨数主要来自西班牙和意大利，但金州的生产商有雄心勃勃的目标。

营销订单于去年-月首次提交给 加利福尼亚迪克森市召开会议 从那时起，它已成为业界的热门话题。 加州生产商表示，销售订单可以减少从海外进口的标签不佳和不合格的橄榄油的数量，为本地生产商与进口橄榄油竞争提供了一个公平的竞争环境。

同时，本 北美橄榄油协会由主要进口商和分销商组成， 称为新倡议 “通过完全消除几种类别的橄榄油来限制贸易的尝试，同时也对行业施加了被拒绝的测试方法。”

负责人GregorioLópez 橄榄部门 西班牙农业和畜牧组织协调员（COAG）表示，美国正在采取的步骤是， “不合时宜”和 “滥用”使橄榄油生产商 “保持警惕。”

洛佩斯说，该组织对拟议的限制保持警惕，这些限制包括对进货产品实施100％的质量控制（目前仅分析5％），并且更加严格 橄榄油标签 标准，将导致西班牙橄榄油被 “被海关关押。”

“我们必须与美国人坐下来看看他们在做什么。 我们必须迅速而敏捷地采取行动，并制定基本规则，以使生产者不受伤害。”洛佩斯说。

西班牙的其他行业代表指出，尽管这一问题已经持续了几个月，但在巴拉克·奥巴马（Barack Obama）总统需要在加利福尼亚州投票的近距离选举前夕，问题才刚刚升温。



海梅·加西亚·莱加兹（Jaime Garcia-Legaz）

尽管尚未做出决定，但西班牙商务部长Jaime Garcia-Legaz一直在密切关注该问题，以保护西班牙的最大利益。 橄榄油生产商 近年来遭受重大损失的人。

-月，加西亚·莱加兹（Garcia-Legaz）前往华盛顿，会见了美国农业部市场和监管计划部副部长爱德华·阿瓦罗斯（Edward Avalos）和美国副贸易代表米里亚姆·萨皮罗（Miriam Sapiro），讨论了西班牙在此问题上的立场。