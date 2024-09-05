西班牙生产商和政策制定者探讨在中国市场取得成功的策略

尽管地中海盆地连续几年收成不佳导致产量大幅下降，但橄榄油在中国仍然备受追捧， 特别是来自西班牙.

大城市年轻消费者出国旅游并接触到 地中海饮食 在一定程度上增加了橄榄油的购买量。

根据国际橄榄理事会的数据，中国橄榄油消费量已从12,000/2008作物年度的09吨增加到42,500/2022作物年度的23吨。

随着欧盟对中国产品征收关税，当前的全球地缘政治气氛加剧了食品被用作谈判武器的风险。 - ActelGrup 橄榄油可持续发展总监 Fernando Ortega

尽管如此，大豆油、葵花籽油、花生油和菜籽油仍然是 最常见的食用油 在中国，这种食材随处可见，价格也十分实惠，历史上曾用于制作当地菜肴。

最近 指南 由 Prodeca 发布，这是一个在国际上推广加泰罗尼亚农业食品行业的公共实体，它研究了如何 特级初榨橄榄油 生产商可以在中国不断增长的市场上更具竞争力。

在世界第二大经济体中拥有一定经验的生产商之一是 ActelGrup，这是一家位于莱里达的合作社，采用当地特有的阿尔贝吉纳 (Arbequina) 品种生产特级初榨橄榄油。

加泰罗尼亚合作社在全国超市以 Germanor 品牌销售特级初榨橄榄油，并以 Romanico 品牌出口，但 ““到目前为止，特级初榨橄榄油对中国的销售很少，而且数量也很少，”该合作社负责特级初榨橄榄油和水果的可持续发展总监费尔南多·奥尔特加 (Fernando Ortega) 表示。

虽然普罗德卡强调了解中国食用油市场和开发橄榄油消费者档案的重要性，但该指南补充说，宣传活动应该致力于将特级初榨橄榄油融入中国菜肴，为传统饮食习惯提供健康的改善。

然而，奥尔特加哀叹道 “目前还缺乏关于将橄榄油与当地烹饪习俗相结合的适用性的研究，因为橄榄油的使用与当地的饮食和文化密切相关。”

因此，中国需要进一步培养对橄榄油的喜爱。普罗德卡建议，如果想要品尝到优质特级初榨橄榄油的风味和香气，橄榄油可以作为开胃菜或沙拉酱融入中国人的饮食习惯中。

普罗德卡指出，很多中餐的准备工作都涉及煎炸食物，而橄榄油在高温条件下仍能保持其大部分营养特性。

““虽然橄榄油在冷的时候味道最受欢迎，但它的特点是耐反复煎炸，而且烟点很高，”奥尔特加说。

Prodeca 的建议之一是让生产商和出口商推广 对健康的益处 橄榄油，尤其是在食品污染丑闻的背景下。

中国人对健康的日益关注预计将极大地影响消费者的行为，许多人希望外国橄榄油品牌能够保证更高的食品安全标准。

7月份，一起涉及运输食用油卡车的重大食品丑闻引发了中国公众的愤怒。

为了削减成本，操作员身兼两职，而且卡车在运送过程中也没有进行清洁，导致食用油与汽油和其他危险化学品发生交叉污染。

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这一案件引发了中国公众的愤怒，让人想起了2008年的牛奶和婴儿配方奶粉掺假三聚氰胺的丑闻。三聚氰胺在大剂量时是有毒的。

“中国对西班牙橄榄油市场来说是一个非常有吸引力的国家，因为它具有巨大的销售潜力。” “考虑到食品欺诈案件的数量，存在粮食不安全问题，”奥尔特加说。

“对于中国来说，对更高品质特级初榨橄榄油的需求肯定是会增加的趋势，”他补充道。 “目前在中国最重要的是注明原产国。”

Prodeca 指南还建议生产商强调 地理质量认证，例如原产地保护（PDO）和地理标志保护（PGI），该公共实体表示这可以提高支付意愿。

“缺乏的是对于优质特级初榨橄榄油的更深层次的了解，”奥尔特加说。 ““感觉我们在葡萄酒行业落后了 15 年。西班牙葡萄酒产区，包括里奥哈和里贝拉，在世界各地都很有名，包括中国。”

“欧洲橄榄油的PDO认证体系没有同样的认可度，而且对于消费者来说，它在购买时似乎没有什么用，因为这个称号没有明确定义一个品牌，”他补充道。

Ortega 认为开发特级初榨橄榄油专用的 PDO 推广 “需要行政部门和生产公司在具有明确目标的项目中开展合作。”

国际奥委会于2019年在中国许多城市举办的感官分析培训是推动中国新兴橄榄油消费文化的一项策略。

“橄榄油品尝活动和在美国进一步的推广已经取得了良好的效果。”奥尔特加补充道。 “最近的新闻报道称，西班牙橄榄油在美国的消费量首次 超过意大利语 橄榄油。”

他说，ActelGrup 正在致力于在国际食品博览会上推广橄榄油，尤其是在中国。

“参加食品博览会和组织国际品尝会非常重要，”奥尔特加说。该合作社的有机 Romanico 品牌在 2022 年中国橄榄油大赛中获奖。

Ortega 强调，Romanico 品牌始终以瓶装形式向中国销售，从不散装。Prodeca 指南进一步建议，可以调整瓶装尺寸和价格，让对价格敏感的中国消费者更容易接受该产品。

“就瓶子尺寸而言，ActelGrup 迄今为止还没有出售比通常的 750 升、- 升和 - 毫升更小规格的特级初榨橄榄油，仅仅是因为中国进口商不要求这些类型的规格，”奥尔特加说。

尽管如此 国内产业不断增长，中国消费者仍然偏爱外国品牌。不过，生产商担心，近期欧洲与中国之间的贸易紧张局势可能会导致对包括橄榄油在内的农产品的报复。

“奥尔特加警告说：“在欧盟对中国产品（如电动汽车）征收关税之后，当前的全球地缘政治气候加剧了食品被用作谈判武器的风险。”

“无论如何，中国购买力的提升是一个现实，也是西班牙橄榄油行业继续推广精致独特产品​​的机会，”他总结道。