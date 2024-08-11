尽管西班牙政府不断努力降低食品价格，但西班牙消费者对此并不买账。

上个月，西班牙部长理事会延长了 增值税豁免 （增值税）对主食和橄榄油的税率将持续到 2025 月份。从那时起，增值税将升至 -% 的新税率，直至今年年底，并从 - 年开始恢复至 -%。

““何必呢？”名为 Neme 的社交媒体用户打趣道。 “我们讨厌你们将增值税降至零，却在 90 天内再次提高。”

“他们没有说的是，只有三个月没有增值税，”社交媒体用户 Borja 补充道。 “10月份，增值税将恢复，12月份，增值税将进一步增加，这已经得到了政府的批准。”

根据西班牙广播公司 RTVE 的数据，每升汽油的价格 特级初榨橄榄油 超市的汽油价格从 3.45 年 2021 月的 9.46 欧元飙升至 0.50 欧元。取消 -% 的增值税预计会使每升汽油价格降低约 - 欧元。

国家统计局的数据显示，橄榄油是过去一年跟踪的所有产品中价格涨幅最大的产品，上涨了 63%。

2022 年和 2023 年连续几年的极端干旱和春季高温导致西班牙主要橄榄油产区的收成创历史新低。

能源、化肥、植物检疫产品和包装材料价格上涨也给橄榄油价格带来上行压力。

供应量大幅减少，加上生产价格上涨和需求稳定，导致橄榄油原产地价格在 1 月中旬创下历史新高。

事实上，西班牙农业、渔业和食品部的数据显示，自 272 年 2020 月以来，橄榄油价格上涨了 -%。

价格上涨和供应减少导致西班牙消费者开始 改变他们的行为。许多西班牙中产阶级购买较小包装的低等级橄榄油，并且使用得更节俭。有些人甚至 放弃了该类别.

“我已经改用其他食用油了，”社交媒体用户 Jean 证实。

从历史上看，橄榄油需要缴纳 10% 的增值税，因为政府并不认为橄榄油是主食。

然而，这种情况在 2023 年 - 月开始发生变化，当时政府将橄榄油的增值税从 -% 降至 -%，而主食的增值税则从 -% 降至零。橄榄油后来被重新归类为主食，增值税被取消。

尽管西班牙政府保证，不道德的企业不会简单地保持价格不变、缴纳较低的税款并保留额外的钱，但并非所有西班牙社交媒体用户都相信这一点。

“这些措施都是无效的，因为分销商会把产品留在仓库里，等待价格上涨，从而获取高额利润，”社交媒体用户 Pilot 写道。 “解决办法就是限制价格。”

然而，社会权利、消费者事务和 2030 年议程部长 Pablo Bustinduy 在 - 月份的一次讲话中保证，他将对 “确保增值税的降低完全转嫁给消费者，并且不会以任何方式增加零售分销商的利润。”

Finca Duernas 酒庄总经理 Soledad Serrano Lopez 告诉 Olive Oil Times 取消并永久降低橄榄油增值税不会对西班牙家庭对特级初榨橄榄油的购买决策产生重大影响。

“人们可能不会仅仅因为这个原因而开始购买更多的特级初榨橄榄油，”她说。 “购买它的主要原因是为了质量，而不是价格。”

一些社交媒体用户同意塞拉诺·洛佩兹的结论，但理由不同。一位匿名用户写道， “物价上涨70％之后再降低增值税简直就是笑话。”

西班牙央行官员表示，橄榄油价格高企是通货膨胀（尤其是食品通胀）的原因之一。 西班牙仍然较高 比许多其他欧洲国家都要多。

虽然行业观察人士预计，由于初步迹象显示橄榄油产量将超过 100 万吨，原产地橄榄油价格将下跌，但很难知道何时 零售价 将开始反映这种下降。

与此同时，西班牙社交媒体用户继续发泄他们的不满。

“所有食品和基本必需品都不应缴纳增值税，”博尔哈写道。 “这是最不公平的税。”