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特朗普胜选后，西班牙食用橄榄行业陷入紧张

西班牙的黑橄榄生产商早已因特朗普第一任政府期间征收的关税而感到震惊，他们担心还将出现更多的关税。
保罗·德安德烈斯（Paolo DeAndreis）
15 年 2024 月 14 日 37:- UTC

当选总统唐纳德·特朗普在竞选声明中暗示将对欧洲出口到美国的产品征收新关税，这对西班牙食用橄榄产业造成了沉重打击。

生产商和出口商认为，欧盟必须迅速解决可能征收的新关税问题。

据西班牙食用橄榄出口商协会 (Asemesa) 秘书长 Antonio de Mora 称，过去五年来，美国对西班牙食用橄榄征收的关税已导致其出口损失 260 亿欧元，原因是 采取的措施 在特朗普上一届政府期间。

另见：橄榄油和橄榄油贸易新闻

德莫拉解释说，由于运往美国的食用橄榄数量减少，西班牙生产商的市场份额缩小了 70％。

我们失去了这些出口，而埃及、土耳其和摩洛哥等竞争国家却在扩大自己的出口，”德莫拉告诉南方频道电台。

该出口商协会指出，欧盟迅速在关税问题上与中国对峙，甚至宣布对可能对欧洲出口产品征收的新关税采取反制措施。

他们敦促布鲁塞尔采取同样积极的立场来应对预期的美国关税。

据报道，特朗普已任命前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽 (Robert Lighthizer) 加入新政府，担任贸易顾问，莱特希泽曾负责策划上届特朗普政府的关税政策。

德莫拉还强调，特朗普曾多次提到可能对所有欧盟输美产品的关税提高 60% 至 -%。

出口商担心，这样的上调关税将增加食用橄榄行业的负担。

西班牙农业食品合作社食用橄榄部门主席加布里埃尔·卡贝洛指出，自美国大选以来，整个西班牙食用橄榄产业都存在普遍的担忧和不确定性。

卡贝洛警告称，其影响可能远远超出食用橄榄行业。

当波音和空客发生冲突时 达成协议，美国考虑延长 现行关税 从食用橄榄到绿橄榄和橄榄油，这一决定已被推迟了五年，其中已经过去了三年，”他说道，暗指多年来困扰橄榄行业的长期争端。

我们面临这些关税六年了，尽管我们有两个 有利的世贸组织裁决 “取消关税后，欧盟没有采取任何行动来解决这个问题，因为我们是一个小行业。他们可能会对较大的行业采取不同的行动，”卡贝洛补充道，暗示可能会对汽车行业征收新的关税。

代表西班牙农民和牧场主的协会 Unión de Uniones 发布了一份 报告 凸显西班牙对美国战略出口的重要性。

就价值而言，橄榄油及相关产品是重要的出口类别，超过了销往美国的任何其他西班牙食品

该协会表示，新的关税将对出口量较大的产品产生更大影响。

这项措施……将对橄榄油等产品产生严重影响，这些产品占美国农产品出口总额的 29.5%，739 年的销售额将超过 2023 亿欧元。”

欧盟联盟强调，欧盟应该与当选总统进行谈判，并提醒特朗普政府，发动贸易战将给双方带来负面影响。

他们认为，欧盟可能会对美国战略出口采取反措施，包括杏仁、汽车产品、技术、酒精和奢侈品。

“我们应该对这个问题保持警惕，不仅仅是食品出口问题。我们已经知道特朗普会毫不犹豫地用飞机换橄榄，”工会联盟评论道。 欧盟必须有效管理这一局势，并通过谈判确保农产品出口不被当作讨价还价的筹码。”

农业食品合作社主席 Rafael Sánchez de Puerta 强调，美国对西班牙橄榄油和食用橄榄征收关税 “毫无意义。”

征收关税是为了保护你的产品免受外部竞争，但美国橄榄油的生产只是象征性的，唯一的结果是  必须付出代价，”桑切斯·德普埃尔塔总结道。

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