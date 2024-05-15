当选总统唐纳德·特朗普在竞选声明中暗示将对欧洲出口到美国的产品征收新关税，这对西班牙食用橄榄产业造成了沉重打击。

生产商和出口商认为，欧盟必须迅速解决可能征收的新关税问题。

据西班牙食用橄榄出口商协会 (Asemesa) 秘书长 Antonio de Mora 称，过去五年来，美国对西班牙食用橄榄征收的关税已导致其出口损失 260 亿欧元，原因是 采取的措施 在特朗普上一届政府期间。

德莫拉解释说，由于运往美国的食用橄榄数量减少，西班牙生产商的市场份额缩小了 70％。

“我们失去了这些出口，而埃及、土耳其和摩洛哥等竞争国家却在扩大自己的出口，”德莫拉告诉南方频道电台。

该出口商协会指出，欧盟迅速在关税问题上与中国对峙，甚至宣布对可能对欧洲出口产品征收的新关税采取反制措施。

他们敦促布鲁塞尔采取同样积极的立场来应对预期的美国关税。

据报道，特朗普已任命前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽 (Robert Lighthizer) 加入新政府，担任贸易顾问，莱特希泽曾负责策划上届特朗普政府的关税政策。

德莫拉还强调，特朗普曾多次提到可能对所有欧盟输美产品的关税提高 60% 至 -%。

出口商担心，这样的上调关税将增加食用橄榄行业的负担。

西班牙农业食品合作社食用橄榄部门主席加布里埃尔·卡贝洛指出，自美国大选以来，整个西班牙食用橄榄产业都存在普遍的担忧和不确定性。

卡贝洛警告称，其影响可能远远超出食用橄榄行业。

“当波音和空客发生冲突时 达成协议，美国考虑延长 现行关税 从食用橄榄到绿橄榄和橄榄油，这一决定已被推迟了五年，其中已经过去了三年，”他说道，暗指多年来困扰橄榄行业的长期争端。

“我们面临这些关税六年了，尽管我们有两个 有利的世贸组织裁决 “取消关税后，欧盟没有采取任何行动来解决这个问题，因为我们是一个小行业。他们可能会对较大的行业采取不同的行动，”卡贝洛补充道，暗示可能会对汽车行业征收新的关税。

代表西班牙农民和牧场主的协会 Unión de Uniones 发布了一份 报告 凸显西班牙对美国战略出口的重要性。

就价值而言，橄榄油及相关产品是重要的出口类别，超过了销往美国的任何其他西班牙食品

该协会表示，新的关税将对出口量较大的产品产生更大影响。

“这项措施……将对橄榄油等产品产生严重影响，这些产品占美国农产品出口总额的 29.5%，739 年的销售额将超过 2023 亿欧元。”

欧盟联盟强调，欧盟应该与当选总统进行谈判，并提醒特朗普政府，发动贸易战将给双方带来负面影响。

他们认为，欧盟可能会对美国战略出口采取反措施，包括杏仁、汽车产品、技术、酒精和奢侈品。

““我们应该对这个问题保持警惕，不仅仅是食品出口问题。我们已经知道特朗普会毫不犹豫地用飞机换橄榄，”工会联盟评论道。 “欧盟必须有效管理这一局势，并通过谈判确保农产品出口不被当作讨价还价的筹码。”

农业食品合作社主席 Rafael Sánchez de Puerta 强调，美国对西班牙橄榄油和食用橄榄征收关税 ““毫无意义。”

“征收关税是为了保护你的产品免受外部竞争，但美国橄榄油的生产只是象征性的，唯一的结果是 税 必须付出代价，”桑切斯·德普埃尔塔总结道。