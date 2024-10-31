近年来，有报道称 果实过早落下 意大利北部橄榄园的产量损失随之增加.

人们提出了许多原因，包括极端天气和 气候变化 未知的真菌感染、入侵性害虫或以上所有因素的组合。

然而，过去一年的研究强烈表明， 棕色大理石纹臭虫 (盐沼) 是主要驱动因素。

哈里斯原产于中国、日本、朝鲜半岛和其他亚洲地区，据信于 1990 世纪 - 年代末被意外引入北美。

自那时起，它就成为一种重要的农业害虫。这种害虫食性极强，很容易传播到新的食物来源，到 2010 年，仅苹果作物每年就造成至少 37 万美元的损失。

这种昆虫在欧洲的传播也遵循了类似的模式。据信它是通过瑞士传入欧洲大陆的，并于 2021 年到达英国。

榛子病也蔓延到了土耳其，据称，该病虫害已导致土耳其阿尔特温省榛子产量下降 20％，预计损失将上升至 50％，即 1 亿美元。

一个2023 根据一项研究， 发表在《昆虫》杂志上的一项研究旨在描述 哈里斯 对橄榄果实及其早期落果和果实品质的影响。

该研究在意大利北部和中部的橄榄园进行，采用自然观察和控制的田间实验。

现场试验分析了 哈里斯 果实的两个发育阶段：核硬化前和核硬化后。

结果表明，高密度 哈里斯 导致核硬化前阶段果实过早掉落显著增加，而核硬化后阶段这种现象不太明显。

化学分析显示，受影响的橄榄的酚类成分发生了显著变化，受损果实的酚类化合物浓度较高，例如 橄榄苦苷.

这些酚类化合物在植物的防御机制中发挥作用，这表明 哈里斯 喂食会通过在树木中引起压力来触发这些机制。

这些升高的酚类物质水平可能会影响橄榄油的产量和质量，因为酚类化合物是橄榄油风味的核心，并且 对健康的益处.

进一步 根据一项研究，于 2024 年 - 月发表在《经济昆虫学杂志》上的一项研究，旨在确定意大利北部多个橄榄园果实过早掉落的原因。维罗纳大学和帕多瓦大学的研究人员首先检查掉落的橄榄，寻找真菌感染或昆虫取食活动的证据。

从健康和脱落的橄榄中分离出了真菌种类。然而，研究发现健康和脱落的橄榄中真菌的存在没有显著差异。

此外，所鉴定的大多数物种都是橄榄树与之具有普遍的互利关系的常见内生菌，这表明真菌感染不是造成橄榄掉落的原因。

相反，试验表明，臭虫的数量和果实过早掉落的程度之间存在很强的相关性。

根据 2023 年的研究结果，最严重的损害是在果实发育的早期阶段、橄榄核尚未完全变硬之前造成的。

研究发现，臭虫的进食会导致种子坏死，进而导致树木过早落果。研究小组根据这些结果得出结论： 哈里斯 是造成橄榄树早期掉落的主要原因，侵染程度最严重时会导致最严重的果实损失。

研究人员建议受影响的农民采取综合虫害管理策略，包括物理排除和有针对性的使用杀虫剂。

鉴于这种害虫和其他入侵害虫种类的不断蔓延，他们还强调需要 未来的研究 转化为更可持续和可扩展的控制方法。