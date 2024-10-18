立陶宛队在第七届橄榄采摘锦标赛上夺冠

来自波罗的海国家立陶宛的一支队伍在克罗地亚举行的第七届世界橄榄采摘锦标赛上夺冠。 布拉奇岛.

这项独特的比赛在波斯蒂拉市附近的圣约瑟普教区橄榄园举行。来自有橄榄油生产传统的地中海国家和没有橄榄园的国家的十三支队伍参加了比赛。

““参赛选手多达 52 名，其中 70％ 来自不种植橄榄的国家。”波斯特拉旅游局局长伊万娜·耶林契奇 (Ivana Jelinčić) 说道。该旅游局与当地农业合作社共同组织了此次活动。

每个团队由四名成员组成（两名女性和两名男性），他们试图在 45 分钟内采摘尽可能多的橄榄。每位参赛者都会得到一个袋子来装收获的橄榄。时间到后，团队聚集在一起并称量橄榄。

比赛开始

立陶宛队 去年排名第六的克罗地亚队以 90.2 公斤的成绩夺得冠军。 2023年获奖，摘取了77公斤，其次是 波兰队以74.2公斤获得冠军。

地方 团队 总计（公斤） 1 立陶宛 90.2 2 克罗地亚 77.0 3 波兰 74.2 4 数字游牧民 72.2 5 美国总部 68.2 6 Serbia 67.4 7 爱尔兰 66.8 8 United Kingdom 62.4 9 秘鲁 59.8 10 瑞典 55.4 11 拉脱维亚 55.2 12 阿尔巴尼亚 46.2 13 斯洛伐克 46.0

“我们没有橄榄，但我们有采摘苹果、樱桃、李子和土豆的经验，”立陶宛队的塔达斯·杜瑙斯卡斯说。 “这也与我们喜爱橄榄油有关。”

“我们非常高兴和满足，因为成为最优秀的人中最好的人是一件特别的事，我们会终生难忘。”他补充道。

采摘后，橄榄立即被送到 Postirska 农业合作社进行研磨，每位参赛者都收到了一瓶纪念 特级初榨橄榄油.

“我们庆祝橄榄，并在全世界传播橄榄种植文化，”耶林契奇说道。

在等待结果和新世界冠军加冕的同时，参赛者沉浸在该岛的历史、文化和丰富的遗产之中，包括参观普契什切、维多娃山和什克里帕的橄榄油博物馆。

除了 布拉奇岛 PDO 特级初榨橄榄油、当地葡萄酒和美味佳肴，参与者品尝了在 2024 年伦敦国际葡萄酒及烈酒大赛上获奖的最佳克罗地亚杜松子酒 Poetica。

“Poetica 已连续第二年成为世界橄榄采摘锦标赛的合作伙伴，他们为我们的活动做出了很大贡献，我们似乎也对他们的产品进行了补充，因为他们的 Poetica 橄榄浸渍杜松子酒（注入了 Oblica 品种的布拉奇橄榄）在伦敦比赛中获得了 92 分（满分 100 分）的银牌，”Jelinčić 说道。

本次锦标赛在帕斯图拉酒店大厅举行的颁奖仪式中正式结束。

2024 年橄榄采摘冠军：立陶宛队

除了竞赛部分外，还举办了多场品尝会、短途旅行和社交活动，让参赛者能够体验波斯蒂雷和布拉奇岛，那里拥有数百年的橄榄油生产传统。

岛上最早的橄榄种植文字记录是在公元 1 世纪罗马旅行作家斯特拉博的手稿中发现的。st 公元前 3 世纪，戴克里先皇帝就提到了橄榄种植。rd 世纪，人们通过嫁接野生橄榄树，在未开垦的地区种植橄榄树。

有趣的故事也来自16th 世纪，威尼斯参议院颁布法令，任何损坏或砍伐橄榄树的人将被驱逐出布拉奇岛长达 10 年。此外，岛上常见的聘礼是新郎种植橄榄树。

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橄榄树的种植和保护历史悠久，到 500,000 世纪末，布拉奇地区已长出了 18 万棵树。th 世纪，该岛为克罗地亚南部达尔马提亚地区贡献了大部分橄榄油。

岛上种植了约一百万棵橄榄树，占农业的三分之二。奥布利卡橄榄是最常见的橄榄品种，因为它耐旱、耐风，并且能够在贫瘠的岩石土壤中生长。

多年来，布拉奇的橄榄油生产商一直展示着其产品的品质，并在 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“我们正在证明农业和旅游业可以并驾齐驱，”耶林契奇说道。 “这就是我们如何确保当地人获得真实的旅游体验和健康愉快的生活。”

就连第四次参赛的数字游民组织主席兼创始人扬·德容也毫不掩饰自己的喜悦之情。他说，橄榄有多重象征意义，与数字游民很相配。

今年的参赛者

旅游业早已认可世界橄榄采摘锦标赛的成功。

该活动荣获2019年创意旅游网络奖最佳创意体验奖，并在2020年Fitur国际旅游交易会上获得另一项奖项。

“该奖项是一种巨大的认可，但也是不断进步的义务。”杰林西奇说道。 “谢谢大家，明年再见。”