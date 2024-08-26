意大利警方官员解释橄榄油欺诈的运作方式

欺诈和假冒行为继续对橄榄油行业构成重大挑战。

意大利是世界上最大的橄榄油生产国之一，该国专门的警察部队积极打击非法食品贸易，重点关注 橄榄油掺假.

真正的高品质橄榄油是犯罪组织的主要目标。假冒橄榄油，被错误地贴上 PDO（原产地保护标志）或 PGI（地理标志保护）的标签，损害了合法生产商的利益，并对消费者的健康构成了严重威胁。

特级初榨橄榄油等产品的价格非常低，往往是劣质油的标志，可能是进口的或与种子油混合的。 - 米歇尔·阿瓦尼亚莱 (Michele Avagnale)，宪兵健康防护小组指挥官

对于犯罪分子来说，假冒优质食品可以带来丰厚利润。这种趋势在意大利美食的很多主食中都很普遍，橄榄油尤其是一个有利可图的目标。

农业和林业政策部下属机构中央农产品质量保护与打击欺诈监察局 (ICQRF) 报告称，仅在 2023 年，就查获了 380 吨非法橄榄油产品，价值超过 2 万欧元。

“特级初榨橄榄油意大利警察部队下属的一个专门单位——那不勒斯宪兵健康保护小组 (NAS) 的指挥官米歇尔·阿瓦尼亚尔中校表示：“与 PDO 和 PGI 一样，意大利葡萄酒也是优质产品，其产量和市场份额都在不断增长。” Olive Oil Times.

“意大利的橄榄油行业涉及众多关键参与者，从生产商和橄榄厂到初级和二级加工行业，以及购买意大利和外国橄榄油来制作混合油或装瓶并出售给最终分销公司的公司，”阿瓦格纳勒解释说。

“类似类型和 橄榄油等级 可以合法混合，”他补充道。 “欧盟立法规定，合法的特级初榨橄榄油混合物仅由属于同一商业类别且完全符合特级初榨橄榄油法规的特级初榨橄榄油组成。”

此时，非法混合开始发挥作用，破坏了市场，并对消费者健康构成了潜在威胁。

“当我们谈论食品欺诈时，我会谈论有形损害而不是风险因素，”阿瓦格纳勒说。 “食品欺诈对公众健康构成严重威胁。犯罪分子试图通过销售与标签上所述不符的产品来欺骗消费者。”

中校 Michele Avagnale 指挥一支致力于打击和预防食品欺诈的国家警察部队。（图片：Carabinieri NAS）

阿瓦格纳勒警告说，食品欺诈会造成多方面的损害，给消费者、企业和国家带来经济损失。

““含有有害物质或改变营养平衡的食品可能会被销售，因此公众健康也可能受到损害，”他说。 “非法混合包括将初榨或特级初榨橄榄油与低质量的油混合，称为 “lampante。然后对这些油进行处理，以消除任何感官或化学缺陷。”

先进的混合技术也被用来 橄榄油欺诈.

“非法混合还可能包括将不合格产品的容器与装有优质油的容器连接起来，通过专门的软件将它们混合在一起，”阿瓦格纳勒说。 “犯罪分子可利用该软件生产出感官和化学参数符合 欧盟法规 特级初榨橄榄油。”

技术的普及使犯罪组织得以完善其行动，利用橄榄油的受欢迎程度牟利。因此，NAS 也必须增强其技术和方法。

““多年来，农产品犯罪不断演变，”阿瓦格纳勒说。 “它不再涉及通过随机抽样轻易检测出的粗糙假冒产品，例如将特级初榨橄榄油与添加了叶绿素或β-胡萝卜素的大豆油、葵花籽油或棕榈油部分或全部混合。”

广告

广告

“如今，这些犯罪涉及的欺诈手段更加复杂，很难通过标准的科学分析发现。”他补充道。 “我们经常需要依赖基因或其他实验分析。在某些情况下，每一批橄榄油在混合前都应进行检查。”

“此外，包装和标签方法也得到了进步，”Avagnale 解释道。 “高品质材料和富有想象力的名称的使用使得识别不合规产品变得更具挑战性。”

NAS 调查可能涉及环境和电话监控、检查、控制、比较以及大量的纸质和电子文档分析。

“此外，公司通常通过空壳公司网络开展业务并使用虚假发票系统，这使得重建商业交易变得复杂，”阿瓦格纳勒说。 “这些公司通常与幌子有关。”

“最终，调查活动往往需要国际组织的参与和具体的法律支持，”他补充道。 “多次调查发现，一些产品在一个国家购买，在另一个国家加工，然后在其他地方销售，这使得管控更加困难。”

意大利各地部署了 1,000 多名 NAS 代理，构成了整个欧盟范围内更广泛的食品和药品安全网络的一部分

意大利执法部门与国家和国际机构的协调使得一些最 有效的防伪 并在多个橄榄油生产国开展反欺诈行动。

最多 最近的大规模行动 意大利南部普利亚大区发现逾 71 万吨非法油性物质。

“对于橄榄油，NAS 的调查通常从现场检查开始，通常是由消费者或协会的报告发起的，”阿瓦格纳勒说。

NAS 通过抽样和广泛的实验室分析来验证是否符合法规。

“一旦发现不合规产品，就会立即实施保障程序，”阿瓦格纳勒说。 “这些措施包括暂停营业执照、撤回特定产品以及开展与生产链、可追溯性和商业分销相关的进一步验证活动。”

为了帮助打击食品和橄榄油欺诈的国际性，欧盟范围的警报系统，例如 RASFF（食品和饲料快速警报系统），被整合到 NAS 活动中。

“该工具创建于 1970 世纪 - 年代末，现在已经发展到包括与食品接触的材料和物体以及宠物食品，”Avagnale 说道。 “该系统可通过在线方式访问，允许所有参与者实时共享、激活和通知相关信息。”

Avagnale 强调，消费者在减少和打击食品欺诈方面可以发挥关键作用，特别是在橄榄油领域，并列出了消费者可以遵循的一些简单建议：

从可信赖的商店和市场购买产品，而不是从临时摊贩那里购买；

学习如何识别原材料、其来源和历史；

购买前应仔细阅读产品标签，了解食品的具体成分（成分、添加剂、防腐剂）、储藏方法、保质期、生产商名称、生产批次、原材料产地等；

优先选择当季食物 “ “短供应链”或 “ 零公里”，并选择健康的、最好是家常菜的饭菜；

“短供应链”或 零公里”，并选择健康的、最好是家常菜的饭菜； 警惕过度加工的食品，这些食品含有多种成分且标签不清晰或难以辨认；

学会识别食物的独特特性；

对于低价，需谨慎。

“特级初榨橄榄油等产品的价格非常低，往往是劣质油的标志，可能是进口的或与籽油混合的，”阿瓦格纳勒说道，并举了一个国家科学院对橄榄油欺诈调查的具体例子。

原产地橄榄油价格高昂，使得伪造特级初榨橄榄油尤为有利可图。（图片：国家宪兵队）

“最终司法部门承认所有涉案人员负有刑事责任，并判处不同程度的监禁和额外处罚，包括交易禁令，”他表示。

调查首先从文件搜查开始，在活板门内发现了手写的笔记本和包含秘密记录的文件夹。

““接受调查的公司采用金字塔结构：董事会主席领导组织，管理社区内部的石油贸易，指导员工组装每一批石油，并监督化学实验室的工作，”阿瓦格纳勒说。

“下一位是行政总监，在董事长缺席期间代理其职务并负责与银行的关系，”他补充道。 “至于员工，一名负责将大宗产品投放到市场，另一名则担任销售代表。”

与此同时，阿瓦格纳勒表示，另一名员工负责产品的组成、组装和过滤，然后将产品存放在公司的仓库中。

“他经常负责混合产品，严格遵守董事长的指示，”阿瓦格纳勒补充道。 “此外，该公司还雇用了一名行政人员负责更新国家农业信息服务（SIAN）。”

SIAN 是强制性的电子登记系统，公司必须记录每一次初榨橄榄油和特级初榨橄榄油的进入、取出和混合情况。 “它是由 ICQRF 等外部实体监督的广泛控制系统的一部分，”Avagnale 说道。

““根据意大利刑法第 484 条，董事长、董事和负责维护 SIAN 登记册的员工被指控共谋伪造记录和通知，”他补充道。 “他们在系统中输入了有关公司存储的油批次的购买、运输和加工的虚假数据，意图销售初榨橄榄油和特级初榨橄榄油。”

“通过对会计和非会计文件、SIAN 电子登记的结果以及监控活动的比较，可以发现官方记录和实际销售的数据存在差异，这表明该公司试图向监管部门隐瞒欺诈行为，”阿瓦格纳勒解释说。

涉嫌欺诈分为与产品感官特性有关的商业欺诈和涉及非法混合的地理来源欺诈。

“在针对产品感官特性相关欺诈的调查中，调查人员除了分析会计和非会计记录外，还利用了环境和电话监控，”阿瓦格纳勒说。

“使调查人员能够详细、准确地了解事件的，是那些标有 ““内部削减”以及其他类似的记录，”他补充道。 “该非法活动涉及国内和国际大批量橄榄油批发。”

阿瓦格纳勒表示，文件详细说明了该公司如何从西班牙和意大利批量进口 lampante 橄榄油，然后进行混合、装瓶并将产品贴上特级初榨橄榄油的标签。

“这得到了内部实验室进行的化学物理和感官控制的支持，”Avagnale 解释道。 “这些材料是不规则的，由过氧化物和酸性非常高的产品组成。”

“此外，由于使用不同性质和来源的原材料，大量橄榄油的来源和质量也存在差异，”他补充道。 “尽管如此，它们还是被卖给了买家，并被贴上了特级初榨橄榄油或 100％ 意大利特级初榨橄榄油的标签，导致意大利根据《意大利刑法典》第 515 条和第 517 条之二对商业欺诈提出指控，并因滥用原产地保护标记而加重罪责。”