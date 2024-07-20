翁布里亚开辟了全年油菜旅游之路

翁布里亚为游客提供丰富的活动和体验，以世界各地为中心 特级初榨橄榄油.

通常被称为 “意大利中部地区因其在意大利的地位和自然资源而被誉为“意大利的绿色心脏”，是艺术、历史和橄榄遗产的大熔炉，为 油旅游.

我们地区的产量很少，不到全国产量的百分之三，但其油的品质却赢得了良好的声誉。 - 翁布里亚 PDO 橄榄油之路总裁 Paolo Morbidoni

“翁布里亚可以说是油脂旅游领域的先驱，今年，具有里程碑意义的活动 Frantoi Aperti（开放磨坊），即该地区的磨坊开放日，已进入第 27 个年头。th ” Strada dell'Olio DOP Umbria（翁布里亚PDO橄榄油之路）。

“如今，它已经成为橄榄油爱好者所青睐的一场综合性活动，这得益于稳定、高效的运营商网络和良好的协同作用。”她补充道。

“在翁布里亚原产地保护橄榄油之路的框架下，全年开展多项举措，生产者不仅是农民，也是体验的主人，”她告诉 Olive Oil Times. “因此，即使在收获季节之外，橄榄油公司也备受关注，游客可以全年通过优质的特级初榨橄榄油了解该地区。”

作为电路的一部分 意大利的橄榄油之路，翁布里亚PDO橄榄油之路是一个非盈利组织 促进 该地区的橄榄景观 和 石油生产。该协会拥有约 90 名会员，汇集了公共机构和公司，包括工厂、农场和酒店机构。今年，该协会庆祝成立 20 周年。

“橄榄油旅游现在是一个不断扩张的行业，具有巨大的发展潜力，但在我们二十年前刚开始的​​时候，它代表着一项挑战，因为它是一个边缘问题，或者没有被橄榄油经营者考虑到，”翁布里亚PDO橄榄油之路总裁Paolo Morbidoni说道。

“当时以及直到最近，工厂每年只在收获季节开放几个月，”他补充道。 “随着油菜旅游的发展，这个时间得到了延长，企业的盈利能力也有了更大的提升空间。”

特拉西梅诺湖畔拥有百年历史的橄榄园和波尔维塞岛城堡的鸟瞰图（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dellOlio PDO 翁布里亚档案）

“现在，我们可以说，我们提出向游客开放这些景点并提供专业接待服务的建议是一个具有前瞻性的概念，随着时间的推移，它产生了我们今天所取得的成果，”莫比多尼继续说道。 “我们的所有举措确实在每个季节都吸引了众多游客。”

该协会的下一次活动定于 10 月 - 日举行th 和九月7th音乐会将在具有百年历史的橄榄园和精神圣地等令人回味的场所举行，作为节日的一部分 “橄榄树和修道院之间的音乐。”

然后，Frantoi Aperti 将开始采收，捕获 Olio Nuovo 的发展势头，新鲜压榨的特级初榨橄榄油，在翁布里亚众多村庄的磨坊中开展活动。从 19 月 - 日起，每个周末都会举办成人和儿童艺术、音乐和美食活动th 到11月16th 在下一版中。

二月份翁布里亚 PDO 预展期间，在马焦内湖畔渔民合作社享用午餐（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亚档案）

“收获后，农民需要一些时间来获得各种认证并创造一些混合物，这使我们能够延长特级初榨橄榄油的交流并减少季节性，”塔巴里尼说。 “翁布里亚 3A 农业食品科技园区负责认证原产地保护名称 (PDO)。”

“之后，特级初榨橄榄油就可以参加翁布里亚绿色金奖了，这是 埃可·奥利瓦里奥（Ercole Olivario） 全国比赛，”她补充道。 “通过这些活动，特级初榨橄榄油连续几个月成为明星。”

Strada dell'Olio 的传播专业人士还举办了一场活动来正式启动橄榄油运动： 预览 Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria（翁布里亚 PDO 特级初榨橄榄油预览）。

第三届于 19 月 - 日举行th 4th 和5th 轴车削中心th，向记者和专家展示了当前收获的一些最佳产品。

预展活动的参与者参加了各种活动，包括在贝托纳镇博物馆品尝橄榄油。

在贝托纳镇博物馆进行橄榄品尝指导（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亚档案）

在佩鲁吉诺和埃尔·格列柯等古代艺术家创作的杰作的包围下，他们在翁布里亚绿金大赛评审团领导的指导下，对代表翁布里亚 PDO 五个子区域的特级初榨橄榄油进行了感官分析，这五个区域是科利阿梅里尼 (Colli Amerini)、科利奥尔维耶塔尼 (Colli Orvietani)、科利马塔尼 (Colli Martani)、科利德尔特拉西梅诺 (Colli del Trasimeno) 和科利阿西西-斯波莱托 (Colli Assisi-Spoleto)。

与会者还参观了该地区的三家工厂：Frantoio Decimi、Frantoio Giulio Mannelli 和 Frantoio Ercolanetti。

广告

广告

“此次预展也是推出 Evo & Art Experience 的机会，它由两条油旅游路线组成，分别是 Dolce Agogia Tour 和 Moraiolo Tour，途经两个 PDO 区域，即特拉西梅诺湖山丘和阿西西-斯波莱托山丘，”塔巴里尼说。

“它们引领人们探索当地的风景和历史艺术遗产，还包括品尝当地的美食和美酒的机会，”她补充道。 “我们设计的行程能够满足专业人士和爱好者的期望。”

Dolce Agogia Tour 以特拉西梅诺湖的典型橄榄品种命名，特别关注画家佩鲁吉诺的地区。

跟随导游参观帕尼卡莱的圣塞巴斯蒂安教堂，欣赏 “ 佩鲁吉诺的《圣塞巴斯蒂安殉难》画作（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亚档案馆）

它涵盖了帕尼卡莱的村庄，圣塞巴斯蒂安教堂的壁画描绘了圣塞巴斯蒂安的殉难，圣费利西亚诺是马焦内的一个小村庄。在这里，游客可以与湖边渔民合作社一起享受钓鱼体验，乘船游览波尔维塞岛，参观其拥有数百年历史的橄榄园，然后在渔民旅馆享用午餐。

旅游团邀请参观者参观该地区的工厂：Agello 的 Frantoio Centumbrie、Castiglione del Lago 的 Oleificio Cooperativo Pozzuolese 和 Magione 的 Frantoio Luca Palombaro。

莫拉约洛之旅以遍布阿西西-斯波莱托山区的橄榄品种命名，涵盖了这个地区和一些联合国教科文组织遗产，如克利通诺河畔坎佩洛的克利通诺圣殿和斯波莱托的圣萨尔瓦多大教堂。

此外，行程还包括斯佩洛及其圣母玛利亚教堂；特莱维及其橄榄文明博物馆和圣玛利亚流泪教堂；以及穿过 橄榄带 位于阿西西和斯波莱托之间。

二月份翁布里亚 PDO 预览期间参观贝托纳的一家工厂（照片：Pierpaolo Metelli Strada dellOlio 翁布里亚 PDO 档案）

参与者可以参观的地区的工厂有斯佩洛 (Spello) 的 Frantoio di Spello；弗利尼奥 (Foligno) 的 Frantoio Clarici、Antico Frantoio Petesse 和 Frantoio Luigi Tega；弗朗托奥·奥利奥·特雷维 (Frantoio Olio Trevi) 和弗朗托奥·高登齐 (Frantoio Gaudenzi) 在特雷维；克利通诺河畔坎佩洛 (Campello sul Clitunno) 的 Frantoio Marfuga 和 Frantoio Gradassi 以及斯波莱托 (Spoleto) 的 Frantoio del Poggiolo Monini。

翁布里亚原产地保护橄榄油之路的所有活动都是与协会 30 多家餐厅成员合作举办的，这些餐厅被指定为 EvooAmbassadors。这些中高端餐厅致力于使用和推广会员公司和翁布里亚绿金大赛参赛者的特级初榨橄榄油。

“餐厅可以被视为该地区的 “信息办公室。’午餐和晚餐是展示特级初榨橄榄油和扩大优质产品用户受众的理想时机，”EvooAmbassador 的 Morbidoni 说道。

他与主厨詹卡洛·波利托 (Giancarlo Polito) 一起担任蒙托内 (Montone) 村庄的 Locanda del Capitano 和 Tipico Osteria dei Sensi 餐厅、米其林 BIB Gourmand 餐厅和 Slow Food Snail 餐厅的赞助人。

在 2 月份的翁布里亚 PDO 预展期间，EvooAmbassador 厨师准备了晚餐（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亚档案）

““EvooAmbassador 餐馆老板在菜单中添加了至少三种会员公司的特级初榨橄榄油，”他解释道。 “消费者可以真正感受到高品质特级初榨橄榄油给餐食带来的变化，而 EvooAmbassador 则会向消费者提供有关产品和生产商的信息，从而激发消费者加深对橄榄油的了解。”

翁布里亚PDO橄榄油之路的总裁补充说，要建立这一切，从一开始就相信网络的价值至关重要，这推动了所有合作伙伴齐心协力。

“一切源于一个共同的想法：联合起来不仅要拥有更强大的经济实力，而且要相互支持，”他说道。 “然后，我们召集了最优秀的公司，不断提高标准。事实上，我们地区的产量很小，不到全国产量的 3%，但它的油质量却赢得了很高的声誉。”

“如今，我们几乎全年都可以有力地宣传翁布里亚特级初榨橄榄油，”莫比多尼补充道。 “这要归功于企业和公共机构共同开展的质量工作。 20 年来，翁布里亚原产地保护橄榄油之路所秉承的最重要价值观之一就是齐心协力造福所有人。”