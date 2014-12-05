逆势发展：希腊橄榄油价格为何下跌

关于希腊特级初榨橄榄油（EVOO）批量销售价格的最新报告显示，价格急剧下降。 怎么可能？

-月初，西班牙，法国，土耳其和意大利在此期间报告了较低的产量 2014收获季节，希腊EVOO的价格开始上涨至3.50欧元-付给橄榄工厂的每公斤4.00欧元。 这种趋势最近已经逆转，价格急剧下跌。 截至上周，主要的意大利买家不愿出价高于3.20欧元。



希腊可能正处于橄榄油掺假问题的边缘

希腊橄榄种植者被迫以较低的价格出售，以弥补成本或去年歉收造成的损失。 虽然希腊的总产量将比去年的惨淡结果翻一番，但希腊的今年收成在许多地区都低于平均水平：如果连续第二年从正常水平下降近80％，则Thasos的产量。 科孚岛下跌了40％。 伯罗奔尼撒的产量低于平时。 希腊中西部的阿格里尼奥（Agrinio）地区遭受大雨袭击，-月初的风使橄榄掉落。 甚至出现了一种罕见的扭转者，使橄榄树连根拔起。 在东部的沃洛斯（Volos）等其他地区，许多农民利用食用橄榄的较高价格，并且早早收获它们，而不是等待橄榄工厂开放。 其他人则全都放弃了，或者只是为家庭所需的石油而收获。

是谁的错？

有很多责备。 希腊橄榄油厂和贸易公司正在寻求向意大利买家出售产品的快速转变。 经纪一百万公斤散装橄榄油可以使他们快速获利500,000欧元。 他们根据意大利买家愿意支付给橄榄种植者的价格来调整支付给橄榄种植者的价格。 橄榄厂或经纪人的利润取决于他们买高还是低。 此外，他们没有将利润用于希腊橄榄油的营销或促销活动。 当他们面对时，他们无所作为而指责政府和经济危机。 我已经就此问题与许多橄榄油厂的老板和合作社进行了交谈，他们确认了这一问题，但他们不愿意继续记录下来，并承认向意大利公司大量销售橄榄油。

另见：2014年收成的全部报道

在经济繁荣时期，希腊橄榄油公司的行为也没有不同。 没有希腊政府对建立橄榄油委员会或机构以保护价格并促进创新活动或销售希腊表现出浓厚的兴趣。 希腊橄榄油 国外。 这为参与其中的每个人敞开了广阔的空间，以促进他们自己狭narrow的个人和地区利益。 对于希腊的整个橄榄油行业，尤其​​是对小型橄榄种植者来说，这一直是灾难的根源。 有许多个体工厂，种植者和市场商人设法在国际上建立了强大的品牌，赢得了奖项和国际赞誉，但是它们是例外。

两个国家的故事

意大利人需要提供不断增长的市场份额 优质橄榄油。 他们投资于促销和营销橄榄油，并建立了强大的品牌。 他们的努力正在取得回报。 意大利橄榄油公司还成功地将农业旅游推广到了意大利的橄榄种植地区，并取得了令人瞩目的成绩。

另一方面，希腊政府在促进希腊装瓶和发展强大的农业和美食旅游方面无所作为。 今年，希腊有20万游客，但很少有人有机会品尝到优质的希腊橄榄油。 经验丰富的品尝者会拒绝希腊大多数四星级和五星级酒店作为EVOO的服务。 即使向橄榄种植者提供补贴，对其使用方式也几乎没有控制。

后起之秀

同时，在突尼斯，自20年以来，出口瓶装橄榄油的公司数量已从46家增加到2012家，突尼斯人一直大力投资以发展其橄榄油生产。 突尼斯的橄榄油促销活动已针对美国和欧洲，并且得到了突尼斯政府针对增值税（VAT）的农产品零税率战略的帮助。 据估计，今年的产量将超过300,000万吨，甚至可能超过希腊橄榄油的总产量（甚至今年意大利的产量）。 这可能是意大利人不再愿意为希腊EVOO支付高价的原因之一。 他们可以从突尼斯以不到每公斤3欧元的价格购得。

希腊EVOO掺假是答案吗？

大规模 橄榄油掺假 意大利公司的最新消息受到了广泛的关注，并且仍然是一个持续的问题。 现在，希腊可能正处于掺假的类似问题的边缘。 希腊人是世界上最大的人均EVOO消费者，每年消费超过18公斤。 这么多 优质希腊橄榄油 流入意大利，谁将供应希腊市场？

今年初，希腊联合政府 被推 由TROIKA（三驾马车一词在希腊已广泛用于指自2010年以来欧洲委员会，欧洲中央银行和国际货币基金组织的存在以及各国政府已采取的财务措施），以使希腊橄榄油与 瑞帕索 为了降低希腊消费者的价格。 顾名思义，Repaso是用热水将橄榄酱废料第二次通过离心机的过程。 此过程用于通过第一次按压提取残留在橄榄糊中的橄榄油。 Repaso很难检测到，因为没有添加任何化学物质从橄榄酱中提取橄榄油。 联合政府准备同意，但抵抗力量来自其党内成员。 橄榄种植者上街抗议，原定的立法被放弃。

Repaso进口

但是，为准备这项新法规，一些希腊橄榄油公司开始通过意大利从西班牙进口大量的巴西白藜芦醇橄榄油，以便将其与希腊EVOO混合。

去年50月，前农村发展和粮食部长Athanasios Tsaftaris被问及此问题时，他承认发生了非法进口。 察夫塔里斯（Tsaftaris）意识到西班牙橄榄油（repaso）希腊化的严重问题，并指出将加强控制以保护希腊橄榄油的质量。 人们怀疑这种西班牙repaso的希腊化是希腊EVOO价格未能上涨的主要原因，即使2013年EVOO损失了2.50％的产量； 实际上，散装出售的EVOO价格跌至每公斤-欧元。 现在，在橄榄精价格下跌之后，橄榄工厂愿意为EVOO付出代价，据传希腊再次出现大量西班牙repaso的传闻。

克里特岛的橄榄工厂要求拥有生产马铃薯的权利

迄今为止，希腊橄榄油公司摆脱了对希腊橄榄油的污名化的主要原因 橄榄油掺假 在国际上，这是由于EVOO向其他国家（主要是意大利）的大量出口。 此外，希腊的橄榄磨坊禁止生产repaso橄榄油。 必须将橄榄酱用卡车运到精炼厂中，以进行二次提取，然后使用己烷进行进一步提取以生产精制橄榄油。 这就是希腊80％的橄榄油以EVOO形式生产的原因。 这可能很快就会改变。 克里特岛的橄榄磨坊和装瓶厂协会最近向希腊政府发出了呼吁，允许他们在生产EVOO的相同的橄榄磨坊中生产repaso。 他们引用了诸如高用水量和浪费之类的环境问题，并希望获得更多的利润。 世界市场对repaso的需求正在增加，而这是他们无法提供的。 如果在相同的橄榄磨中生产repaso并排放置在罐中，则掺假的可能性会增加。

由于去年没有储备库存，并且意大利以较低的价格从橄榄工厂购买了大部分EVOO，因此有传言称EVOO再次掺假。 每个人都想知道的问题是：明年希腊消费者将购买哪种类型的EVOO？

