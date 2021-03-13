希腊橄榄油价格为何没有下跌

在希腊，原产地橄榄油价格的下降并没有反映在零售市场上，因为消费者在超市和杂货店购买橄榄油时仍然要花很多钱。

生产者价格 特级初榨橄榄油 今年该国的价格几乎下降了一半，从克里特岛的每公斤 4.80 欧元到伯罗奔尼撒南部拉科尼亚的每公斤 5.30 欧元不等。

生产者价格下降了……这纯粹是牟取暴利。 - Michalis Kabitakis，农业合作组织副主席

相比之下，在之前的 2023/24 作物年度， 原产地价格达到顶峰 一公斤低酸特级初榨橄榄油的价格接近 10.00 欧元。

此外，希腊橄榄油价格创下历史新高， 主要驱动因素 造成这一现象的原因是该国去年食品通胀率高企。

“希腊农业合作组织和企业协会副主席米哈利斯·卡比塔基斯说：“去年，在产量最低的情况下，原产地价格为 9 欧元甚至 10 欧元。”

““今年没有 [橄榄油] 库存来证明高价格，”卡比塔基斯补充道。 “生产商的橄榄油价格已降至 4.50 欧元至 5.50 欧元，而特级初榨橄榄油的价格仍为每升 11.50 欧元至 14 欧元，初榨橄榄油的价格仍为每升 8.50 欧元至 10 欧元。这纯粹是牟取暴利。”

希腊消费者协会（INKA）也对橄榄油消费价格过高提出抗议，该协会负责人Yiorgos Lechouritis指责橄榄油行业和批发商进行价格投机。

业界认为 “它为去年的股票付出了高昂代价， “Lechouritis 说道。 “我们再次谈论的是中间商的淫秽和投机。从橄榄油离开生产商到进入超市的整个过程，应该对价格进行严格而真实的监控。”

橄榄油生产商则认为，营销商和商人应对希腊橄榄油生产者和消费者价格之间的巨大差异负责。

“他们廉价抢购石油，然后高价卖给消费者，赚取巨额利润，损害了生产者和消费者的利益，”西麦西尼亚钱德里诺斯农业协会在一份声明中说道。

该协会还呼吁农民将拖拉机从田地里开到希腊各地的道路和街道上，并认为 “只有通过街头抗议和拖拉机，我们才能取得进展。”

与此同时，有传言称政府将干预限制国内散装橄榄油贸易，这在希腊引发了争议。

希腊家庭的普遍做法是从小规模生产商（通常是家庭的朋友或亲戚）那里购买 17 升罐装的新鲜特级初榨橄榄油。

去年，一罐 160 升装的优质低酸特级初榨橄榄油的价格创下了 17 欧元或以上的新高，今年，一罐 100 欧元至 120 欧元的合理价格则更为合理。不过，橄榄油只能在 - 升以下的容器中交易。

据估计，希腊每年有 60,000 万至 70,000 万公吨的罐装散装橄榄油进行交易，数量不详。

根据 报告 据希腊媒体报道，政府计划对任何运输没有运单的 5,000 升罐装橄榄油的人处以 17 欧元的巨额罚款。

橄榄油生产商对这项规定提出抗议，称该措施旨在填补政府金库，也会影响他们的收入。

“政府计划的措施是行不通的，其唯一目的是在难以承受的生产成本不断上升的情况下对生产商处以惩罚性罚款，”卡比塔基斯说。

希腊政府迅速驳斥了媒体的报道，排除了对该国现有的供私人使用的17升罐装散装橄榄油贸易进行任何改变的计划。

“希腊副财政部长克里斯托斯·迪马斯表示：“我们过去几天听到的消息并不属实。” “亲朋好友之间非正式地转移少量橄榄油的情况仍在继续，没有任何侵权问题。”