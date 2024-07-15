埃斯特雷马杜拉植物健康主管部门已确定 木质部菌 在自治区内采取了遏制和消灭措施。

当局表示 难养菌 在西班牙卡塞雷斯省瓦伦西亚德阿尔坎塔拉山区的两种岩蔷薇、两种金雀花属植物和薰衣草中发现了这种致命植物病原体的亚种（Xylella fastidiosa fastidiosa）。

欧洲食品安全局表示，木质部杆菌不会自然感染橄榄树，当局也证实没有发现受感染的橄榄树。

我们推荐使用 包卡 和 多路复用 亚种会感染橄榄树并引发橄榄树快速衰退综合症，这种疾病无法治愈，且已在西班牙其他地区出现。

埃斯特雷马杜拉植物健康官员还推出了 根除协议包括立即消灭所有易受感染的植物 难养菌 亚种，建立50公里的缓冲区，对媒介物种进行杀虫处理并启动监测计划。

埃斯特雷马杜拉是西班牙第三大橄榄油产区，年产橄榄油 68,997 吨。 2023/24作物年度其中卡塞雷斯产出 8,220 吨。

一样 难养菌 亚种自 2019 年以来一直出现在邻国葡萄牙， 多路复用 已鉴定亚种 2023年将在北部城市波尔图周围进行。

木质小球藻 木质部杆菌是一种革兰氏阴性细菌，已知可引起多种植物疾病。它是一种主要影响木质部的病原体，木质部是负责将水和养分从根部输送到植物其他部分的植物组织。木质部杆菌是农业和林业中一个重大问题，因为它可以感染多种植物物种，导致经济损失和环境破坏。这种细菌通过昆虫媒介传播，例如以植物汁液为食的尖嘴蝽和沫蝽。当这些昆虫以受感染的植物为食时，它们会获得这种细菌，然后在以健康植物为食时将其传播给健康植物。木质部杆菌可以感染农作物和观赏植物，并且是世界各地毁灭性疾病的罪魁祸首。木质部杆菌引起的一些众所周知的疾病包括皮尔斯病、柑橘斑叶萎黄病 (CVC) 和橄榄快速衰退综合症 (OQDS)。控制木质部杆菌的措施包括使用杀虫剂来控制昆虫媒介，以及隔离和移除受感染的植物以防止进一步传播。目前正在进行研究，以制定更有效的策略来管理和防止这种细菌及其相关植物疾病的传播。

此前，巴利阿里群岛地方当局宣布，发现 37 棵野生橄榄树，这些树被称为 ace感染了木质部杆菌（Xylella fastidiosa pauca）的树木在森瑟勒斯被销毁。

巴利阿里自然研究所摧毁了地中海群岛中最大的岛屿马略卡岛中心两公顷土地上的 103 棵易受感染的树木。

“目前，该病毒的阳性病例都集中在该市墓地附近的地区，”当地议员琼·西蒙内特向《马略卡日报》表示。

他补充道：“这些干预措施更好地控制了细菌，有利于野生橄榄树的良好保存，并有助于保护岛上其他地区和橄榄种植园免受木质部杆菌的侵害。”

而第一个 包卡 感染被确认 2024年初，木质部杆菌 最初检测到 2016 年 - 月在巴利阿里群岛。

瓦伦西亚自治区爆发的木质部病菌多重感染疫情是该国唯一的其他活跃热点地区。

截至 2024 年 26 月，当地植物卫生部门报告称，这种细菌已感染 - 种植物，但没有感染橄榄树。他们还发现了三种昆虫媒介，包括以橄榄为食的草地沫蟬。

2018年，马德里自治区和阿尔梅里亚地区爆发的木质部焦枯病疫情已被成功根除，目前这些地区仍然没有出现这种细菌。

与西班牙和葡萄牙一样，Xylella fastidiosa 在法国被确认 —当局表示这种病毒不太可能被根除—以及意大利。

既然是 首先确定 2013年，木质部杆菌（Xylella fastidiosa pauca）严重影响了意大利最重要的橄榄油产区普利亚的橄榄油生产，导致橄榄油产量从1990世纪2000年代和-世纪初的历史最高水平持续下降。