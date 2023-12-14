意大利生产商努力应对市场不稳定

意大利橄榄油产量 稳步下降在当前不确定性加剧的形势下，下滑趋势正在引起意大利整个橄榄油行业的担忧。

“今年，气候危机也对南部地区产生了重大影响，这些地区占我们橄榄产量的三分之二，”全国生产者协会 Assitol 的总经理 Andrea Carrassi 告诉 Olive Oil Times.

““然而，中北部地区预计将获得好收成，但不幸的是不足以抵消南部地区的减产，”他补充道。

“除此之外，2024/25 作物年度意味着 ““今年是淡季，产量远低于平均水平。因此，我们将不得不进口超过 75% 的所需产品，”卡拉西指出。

繁荣与衰落之年 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

国际橄榄理事会 (IOC) 的历史数据显示，500,000 世纪 1990 年代，意大利每年平均生产近 - 万公吨橄榄油。

在接下来的十年里，这一平均产量上升到近 600,000 万吨。2010 年至 2019 年间，年均产量降至略低于 357,000 万吨。在过去五年中，产量仅有两次超过 300,000 万吨。

对 2024/25 作物年度的产量预测仍然较低，生产商还面临橄榄库存严重减少的问题。

根据 ICQRF-Frantoio Italia，截至70,300年2024月底，意大利特级初榨橄榄油库存达到43吨，其中-％来自意大利。

这些数字明显低于去年同期报告的近100,000万吨。

在此背景下，意大利统计局最近强调 橄榄油价格上涨 推动了意大利橄榄油的出口额。2024 年前 2 个月，出口额超过 2023 亿欧元，超过 - 年全年总额。

公共农业食品市场服务研究所（Ismea）在其最新报告中指出，意大利仍然是第二大橄榄油出口国和最大的消费国。

“来自其他地中海国家（主要是西班牙）的供应占我们需求的近 50%，国内生产的命运与国外市场紧密相连，特别是在价格波动方面，”报告指出。

意大利橄榄油加工者全国协会 Aifo 主席 Elia Pellegrino 表示，低产量预期过于乐观。

“我们从 70 月份就开始预见到这种情况，并且我们连续几周都在说：产量将下降 75% 甚至 30%。远低于去年仅下降 -% 的预期，”佩莱格里诺告诉 Olive Oil Times.

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他还指出了橄榄油产量中用于自用的部分。 “我们可能谈论的是总收益的 30%”，他指出。

“这意味着意大利橄榄油在市场上的供应量将严重不足。纯正的意大利国产橄榄油的价格也将随之上涨，并保持高位，”佩莱格里诺补充道。

Ismea 表示，尽管最大生产国西班牙的价格呈下降趋势，但意大利南部市场的价格却稳步上涨 data.

大型生产商最近预测 大幅降价 随着季节的进展，在最重要的市场上。

许多意大利生产商担心未来几个月价格可能大幅下跌。

这种下降将影响已经因各种因素而紧张的利润率，包括 恶劣天气、低产量、劳动力短缺和 成本上升 用于研磨、装瓶和物流。

橄榄油生产商协会 Unaprol 主席 David Granieri 警告 这 “大型跨国公司的目标是将我们的绿色黄金的价值减半。

“以最低价出售的橄榄油既不是意大利的，也不是优质的；意大利 特级初榨橄榄油 必须维持最低价格来保护橄榄种植者和磨坊主，尽管面临挑战，他们仍能确保卓越的品质，”他说。

“供应链必须承认生产商的公平价值：没有他们，意大利特级初榨橄榄油就没有未来，”格拉涅里补充道。

Confagricoltura 橄榄油联合会主席 Walter Placida 补充说，该行业必须共同努力，保护区域性和非商业化品种的生产商。

“我们不能把所有事情都简化为简单的代数计算，”他说。 “意大利石油从来没有像这个季节这样稀有和享有盛誉；它从来没有获得过这样的认可，特别是在一个因极端交替和严重气候事件而导致产量遭到破坏的季节。”

“必须承认意大利特级初榨橄榄油的真正价值，”普拉西达补充道。 “我们必须密切关注投机和压低价格的行为，呼吁供应链上的所有利益相关者在机构支持下采取负责任的行动。”

目前整个行业正在动员起来应对当前形势。

普利亚的农民、生产者和磨坊主最近 签 被称为 “道德契约”。

该协议旨在确保生产链中的所有参与者（从橄榄种植者开始）都能获得公平的收入，同时最大限度地减少价格投机。

意大利政府最近 已确立的 此 “根据农业、​​食品主权和林业部的命令，召开了“橄榄油和食用橄榄圆形技术会议”。

许多利益相关者对这一倡议表示欢迎，该倡议涉及国家和地区政府官员、公共农业机构以及农民、磨坊主、瓶装商和生产商的代表。

其目的是起草一份全面的国家计划，概述推动该行业发展的优先事项和政策。

大型食品零售商在确定消费者橄榄油价格方面发挥着至关重要的作用，许多协会呼吁加强与这些关键市场参与者的对话。

“从官方数据来看，直到几个月前，在经历了多年的艰难困苦之后，种植者的报酬才达到了创纪录的水平，这是迄今为止前所未有的，”卡拉西说。 “然而， “低估’因素仍然存在，Assitol 多年来一直在强调这一点，其中最主要的是定价过低的问题。”

““我们长期以来一直批评持续的促销，这种促销贬低了产品的价值，将其与任何商品一样对待，并影响整个供应链，使其被迫在没有公平补偿的情况下运作，特别是在农业领域，”卡拉西警告说。

他担心这些促销活动会让橄榄油在消费者心目中变成另一种低成本的调味品。

“值得庆幸的是，最近的活动至少部分改变了这种观点：我们应该从过去的一年中吸取教训，努力确保橄榄油最终获得应有的认可，避免大幅折扣的泛滥，”卡拉西说。

Olive Oil Times 联系了意大利一些最大的食品零售商，但在发表之前没有人做出回应。