Deoleo呼吁使用橄榄油牌号的新名称

西班牙食品巨头Deoleo希望彻底改变质量标准，并允许使用橄榄油的类别名称和营销声明。

该公司表示，随着诸如成熟市场的销售下滑，它将在新兴市场上大力投资。 “特级初榨'， “处女”和 “精制的橄榄油应改为对消费者更有意义的词语。

它说质量评估应该去 “远远超出了简单的感官方法或理化分析。”

Deoleo在其最新年度报告中专门针对这一问题，表示可能是 “有些争议……但是随后的辩论将有助于构建我们行业的未来。”

呼吁远离 “技术参数”

下 “顾客是对质量的要求，”这家位于马德里的公司说“质量”的概念 “必须根据购买我们产品的人的意见从技术参数转变为主观价值。”

为了开发超越欧洲烹饪传统的新市场，需要重新考虑地中海地区先前形成的质量定义。

“现行法律法规缺乏灵活性，无法防止 橄榄油部门 由于使用技术名称和特性来表示不同的产品质量，因为当前的分类是从技术特征和特性的角度来制定的，而不是消费者所认为的质量。

新橄榄油市场的消费者习惯于无味，无色的油脂 “它几乎不影响食物的味道，仅用于烹饪过程。” “在用于油炸的食用油中，我们也许应该谈谈其稳定性， 冒烟点对食物的感官贡献； 在用于调味料的油中，其感官特征可能更为重要（绿色水果，成熟水果，和谐，平衡等）。”

“棘手的法律框架”

关于产品的命名，Deoleo说应该有可能给每种油 “反映实际销售商品的适当名称，不会误导消费者。”

橄榄油法规应允许该部门 “使用与任何消费产品紧密结合的命名和营销工具。”

消费者需要能够满足其实际需求的新口味，质地和形式。 “今天，在严酷的法律框架内，这一切都是不可能的。”

当前系统 “防止细分”

当被问及提议了什么新名字时，Deoleo的一位发言人告诉 Olive Oil Times 该公司仍在起草新条款，还不想发布细节。 已就此问题与西班牙农业部取得联系，但 国际橄榄理事会 他说，任何建议都有最终决定权。

“传统类别 “处女'， “处女”和 “精制橄榄油将被这种新方法取代，该方法旨在使命名法不仅适合感官（和化学）特征，还可以适应产品的实际使用和消费者的期望。”

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当前的系统阻止了对消费者有用的产品细分。 Deoleo希望有更多的余地来突出橄榄油的健康特性，例如其油酸，维生素和多酚的含量，或其不同的用途，例如用于油炸，调味或烧烤。

“这是为了在橄榄油法规中引入更多的灵活性……因此，它们允许每个市场提供不同类型的橄榄油。”他说。

2011年，Deoleo（以其前身为SOS集团）参加了对拟议中的建议进行磋商的各方 澳大利亚橄榄油标准 和新西兰。

它对该标准的反对意见包括，它将成为进口石油的贸易壁垒，部分原因是 “对类别的命名与世界其他地方的命名不同，因此进口商必须对标签进行特定更改。”

澳大利亚敦促谨慎

询问她对Deoleo的建议有何反应， 澳大利亚橄榄协会 首席执行官Lisa Rowntree表示，帮助消费者连接到该产品的想法很不错， “但这种策略绝不能用来使无良的营销人员欺骗不知情的消费者在不购买特定产品时购买它们。”

“多年来，化学精制油被标记为 “纯”和 “灯”，欺骗消费者以为他们正在获得 “低卡路里的油，以及 “在大多数地方都是纯 “最好的”，所以说的话 “漂白和除臭的油中的“纯净”只是具有欺骗性。

“在行业开始诚实，公平地工作之前，我担心的是这些提议 “绚丽的营销术语和想法将成为确保低档油进入毫无戒心的消费者的厨房的另一种方式。” Rowntree说。

Deoleo今年初在中国开设了销售办事处，并计划很快在马来西亚，哥伦比亚和印度开设其他办事处。