创建加州橄榄油委员会的法案获得参议院批准

经过两党投票，参议院批准了参议院250号法案，这是参议员路易斯·沃尔克（D-Davis）成立的一项法案，旨在建立一个州委员会，以帮助协调州橄榄种植者和石油制造商为增强加利福尼亚州橄榄油行业竞争力而做出的努力。 该法案现在移交给州长杰里·布朗供其审议。

“建立该委员会是保护消费者并为加利福尼亚橄榄油行业提供一个公平的竞争环境，使他们能够成长和繁荣的重要的第一步，”橄榄油生产和新兴产品农业小组委员会主席Wolk说。

加利福尼亚州参议员路易斯·沃尔克（Lois Wolk）

沃尔克参议员于16月-日在参议院农业委员会中提出了该法案，并获得一致通过。 “在过去的五年中，加州的橄榄油产业呈指数式增长。” “业界认为，现在应该支持协调努力，提供橄榄油研究和标准，以促进这一重要农产品的可持续性和成功。”

目前，加利福尼亚州成立了16个由行业资助的活跃的农业委员会，以通过促销，广告，教育，市场研究，科学研究以及质量标准的制定和监管来提高其行业的竞争力。 SB 250将在食品和农业部内成立加州橄榄油委员会，以允许该行业通过食品和农业部长进行研究并确定产品等级和标准。

该措施是沃尔克为解决该州不断发展的橄榄油行业所面临挑战（包括出售欺诈性和低质量橄榄油的竞争对手）而进行的持续努力的一部分。 一种 加州大学戴维斯分校橄榄中心进行的研究 研究发现，从加利福尼亚的超级市场购买的进口特级初榨橄榄油中有65％的橄榄油质量不符合国际标准-结论是，许多测试过的进口橄榄油被错误地标记为特级初榨橄榄油。

SB 250具有众多支持者，包括加利福尼亚食品加工者联盟和加利福尼亚橄榄油委员会（COOC）。

“我们赞扬立法机关通过了这一重要措施，并赞扬了沃尔克参议员的远见和支持加利福尼亚州橄榄油行业的持续发展。”

“美国橄榄油生产商协会赞扬沃尔克参议员和她在萨克拉曼多的同事们的远见卓识，他们通过了SB 250法案并成立了加州橄榄油委员会。 我们鼓励布朗州长为加利福尼亚人民以及所有享受健康益处和那里生产的特级初榨橄榄油令人愉悦的新鲜味道的人们签署这项法案，成为法律。” 美国橄榄油生产商协会. “该委员会的成立将向消费者保证，他们可以继续相信加利福尼亚特级初榨橄榄油的卓越品质。”

“SB 250的通过对于加利福尼亚橄榄油行业而言是一个重要而激动人心的里程碑。 需要 橄榄油标准 在包括营销在内的重要业务领域中的支持对于本州行业的未来至关重要。 我强烈鼓励总督签署该法案，这是奠定基础的重要一步，橄榄油业务可以继续快速增长。

“作为一家小型手工艺橄榄油生产商，我们欢迎加州橄榄油委员会的成立。 他们的法规，研究和市场营销将为小型和大型生产商提供服务，从而促进加利福尼亚州日益成为世界一流橄榄油生产商的认可，” Lillian Dickson说道。 里贾纳特级初榨橄榄油，在纳帕种植和生产。