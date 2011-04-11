加利福尼亚法案将使法律与美国新橄榄油标准保持一致

加利福尼亚州卫生委员会一致投票通过了818号参议院法案，这是加强加利福尼亚橄榄油标准的第一步。 这项法案是由参议院主席Lois Wolk参议员提出的 参议院橄榄油生产小组委员会 和新兴产品，将使当前的州标准与新修订的美国农业部标准同步。

这表明政策制定者认为橄榄油质量是一个值得关注的问题。 -丹·弗林

该州立法程序中的第一个障碍是SB 818的批准标志着该法案的首次政策听证会。 加州大学戴维斯分校橄榄中心的执行董事丹·弗林说 “这样做的意义在于，它一致通过了第一个测试，这对该法案来说是一个好兆头。”

弗林在星期二的会议上作为技术资源出席会议，他说参议员沃尔克提到了 2010加州大学戴维斯分校报告 他们分析了在三个加利福尼亚州出售的橄榄油，发现测试过的69％的进口橄榄油不符合USDA或国际标准的特级初榨橄榄油。 根据这项研究，这些油要么陈旧，质量差，要么掺入了廉价的油。

沃尔克参议员在新闻稿中说， “我们不能让我们的州成为以溢价出售给毫无戒心的消费者的不良进口石油的垃圾场。 标准不仅对与外国进口产品竞争的农民和生产者至关重要，而且对消费者也更重要。”

加州目前根据加州橄榄油委员会（COOC）的标准制定标准，该标准反映了 国际橄榄理事会的标准 （IOC）。 新法案将修改橄榄油的定义和橄榄油等级，并修改现行法律以反映美国农业部新的橄榄油标准。

对于法律程序而言，这很重要，因为根据Flynn的说法，美国农业部的标准更好地反映了我们国家的标准，而不是国外的标准，特别是因为美国不是国际奥委会的成员。 与IOC标准相比，USDA标准还确定了一些区域，这些区域更能反映美国及其农业的利益，而IOC标准的制定并不是承认加利福尼亚气候和土壤的自然变化，而是承认地中海国家的自然变化。

USDA标准考虑了自然化学。 例如，IOC标准将菜油甾醇水平设定为4.0，而正如Flynn解释的那样，USDA标准允许稍高的水平来反映其国内水平。 新标准中也类似地包含了亚油酸水平。

SB 818是对加利福尼亚法律的全面更新，将反映美国农业部针对橄榄油的新标准，其中包括弗林说非常适合加利福尼亚的一些区别领域。 “这是美国认识到橄榄油标准有意义的又一步。”弗林说。 “这表明政策制定者认为橄榄油质量是一个值得关注的问题。”