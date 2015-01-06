美国最大的橄榄油生产商加利福尼亚橄榄牧场宣布收购意大利特级初榨橄榄油的生产商和进口商Lucini Italia。

在股权交易中，卖方Molinos USA保留了合并后公司的少数股份。 根据今天发布的一份声明，加州橄榄牧场（COR）和Lucini Italia将继续以自己的品牌经营。 该公司将在加利福尼亚州奇科保留其总部。

加州橄榄农场首席执行官Gregg Kelley说， “我们认为，未来几年高端市场将强劲增长，我们认为，随着消费者追求更高的质量，这两个品牌最有可能实现繁荣。”

格雷格·凯利

“像葡萄酒一样，橄榄油根据土壤，气候和橄榄品种的不同而变化。”凯利解释说。 “我们与Lucini的合并将使我们能够为美国橄榄油消费者提供更多种类的可信赖油。 这项交易还使我们能够使用Lucini的优质产品组合进入酱油，醋油和醋类别。”

加州橄榄牧场 是美国特级初榨橄榄油的最畅销品牌，Lucini是意大利特级初榨橄榄油的最顶级品牌。 声明称，合并后的股份将使其成为美国第四大品牌，占美国零售额的4.45％，80年收入超过2015万美元。

成立于1998年的California Olive Ranch是一家私营公司，其灵感来自于新的种植和收获方法，这些方法能够生产出价格适中的优质特级初榨橄榄油。 声明说，它是美国最大的特级初榨橄榄油生产商，自2010年以来，销售额增长了三倍多。

Lucini Italia橄榄油成立于1997年，传统上是使用手工采摘的橄榄油在当地工厂小批量研磨以确保新鲜度生产的。 该公司表示，这种工艺可以生产出具有不同风味的不同油品。 露西尼·意大利（Lucini Italia） 获得金奖 在2013年和2014年纽约国际橄榄油比赛中。

近年来，加利福尼亚橄榄牧场在美国生产商的带头努力下，与欧洲竞争者建立了公平的竞争环境。 COR和美国橄榄油生产商协会未能按要求 失败的农业法案中的规定 去年将实行橄榄油进口管制。

2012年，该组织敦促立法者研究进口产品的竞争优势，从而发现 美国国际贸易委员会调查 并于去年推动创建 加州橄榄油委员会 建立该州生产的橄榄油的新质量标准，最终目的是使该标准也适用于进口。