进口商和加利福尼亚生产商在戴维斯开始对话

加州大学戴维斯分校罗伯特·蒙达维葡萄酒与食品科学研究所的鸟瞰图

当加州大学戴维斯分校戴维斯分校橄榄中心主任丹·弗林在去年-月于智利举行的一次活动中与国际橄榄理事会理事长让·路易斯·巴尔佐尔会面时，他们想到了组织一次与冬季花式食品展览会同时举行的美国橄榄油行业利益相关者会议的想法。

这是一次不太可能的聚会。 上周，来自加州橄榄油生产商的代表在加州大学戴维斯分校的校园里与主要的橄榄油进口商会面了三个半小时，讨论了该行业面临的共同挑战并找到了合作的方法。



四年前，由弗林（Flynn）的研究人员团队（由当地生产商资助） 已发表 令人震惊的报告发现，在加利福尼亚超级市场的​​货架上出售的大多数进口油都不合格。 全世界展开了类似的调查，引发了对橄榄油质量的辩论，引发了一系列负面的营销活动，并可能使一些消费者完全放弃了橄榄油。 巴约尔 谴责 报告的 “当时的“侵略潮流”。

弗林主持了戴维斯会议，参加该报告的一些公司的代表参加了会议-庞贝，博尔赫斯，科拉维塔，索韦纳和德奥利奥-以及美国最大的生产商，他们以2010年研究为中心，努力游说以提高质量。标准，执行和进口限制。

几位与会人士表示，为防止人人享有自由，为16月-日的会议制定了一些基本规则：对于双方通常不同意的问题，将不再赘述。 相反，重点将放在共同关注的领域上，并找到合作的方式，特别是在世界最大市场上增加消费。

会议标志着国际奥委会主席巴约尔自2010年开始在政府间机构任职以来一直倡导的对话的开始，现在比以往任何时候都需要更多的对话。 据报道，他来到戴维斯，决心让双方同意一系列清单，这些清单可以共同使美国加入国际奥委会，即使只是象征性的小幅度增加。

该委员会正在草拟一份新的管理协议或章程，以进行1年2015月-日生效，这是在进行彻底的思考。尽管美国政府几乎未提供任何帮助，但巴乔尔已将美国加入国际奥委会的工作作为其政府的优先事项。希望。 实际上，根据 国际贸易委员会的报告， 美国 “希望限制此类团体的成员身份。”

也许是屈从于这一现实，Barjol设法让一群戴维斯的与会者（被进口商捆绑在一起）同意将一个实体推荐为一个实体。 “观察员”。 但是，正如一位与会者指出的那样，一旦美国加入观察员队伍，国际奥委会可能会在其新的章程中选择修改观察员的地位，以便在美国生产者的默认支持下推进议程。

但是在戴维斯会议上，每项清单上的优先事项都是提高微不足道的美国橄榄油消费量， 最近的数据 表明美国进口滑坡只会增强各方的整体紧迫感。

在采访中，参加会议的人们用定调子和用脚本写的话语讲解分歧，找到共同点并进行早就应该进行的公开对话。

会议的出席者是：让-路易斯·巴约尔（国际橄榄理事会），理查德·坎特里尔（美国石油化学家协会），艾琳·巴尔奇（NAOOA），鲍勃·鲍尔（NAOOA），帕蒂·安德拉德（博格斯），乔瓦尼·科拉维塔（Colavita） ，Jaime Carbo（Deoleo），Frank Patton（庞培），Steve Mandia（Sovena），Patty Darragh（COOC），Bruce Golino（COOC），Kimberly Houlding（AOOPA），Brady Whitlow（Corto Olive），Adam Englehardt（California Olive Ranch） ），麦克·福布斯（加利福尼亚橄榄牧场），丹·弗林（加利福尼亚大学戴维斯分校）和赛琳娜·王（加利福尼亚大学戴维斯分校）。

总之，这个房间代表了美国人食用的橄榄油的近100％，甚至占很大一部分。 全球橄榄油产量。 Deoleo，Sovana和Borges是世界上最大的橄榄油生产商之一，它们一小时内的产量可能会超过美国全年的产量。

根据一个 摘要 在会议期间，没有计划公开发布，该小组涉足了一些主要争论点，这些争论直到现在仍停留在各自的海岸上，例如标准和执行，他们满意地同意不同意：

“讨论涉及缺乏欺诈执法以及与成本和执法方式有关的问题。” “但没有达成具体共识。”

同样， “讨论涉及将FDA纳入美国橄榄油标准，并与美国标准的定期更新有关，但未达成具体共识。”

美国达成协议 “机构（大概是加州大学戴维斯分校的橄榄中心和AOCS）参加欧洲研究项目，各方都同意探索参与USDA营销计划。

几乎没有迹象表明，这次会议代表了由加利福尼亚橄榄牧场领导的国内生产商的立场较软，后者资助了2010年戴维斯博览会，并推动了美国国际贸易委员会对橄榄油行业进行2万美元的调查，起草（并否认）国内市场秩序并游说 失败的尝试 在《农业法案》中包括一项条款，如果某天通过了销售订单，该条款将使进口橄榄油达到更高的标准。

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与会人员认为，就此而言，每年在这里消费的300,000万吨橄榄油中的大部分进口商和供应商都没有发出任何信号，表明大众市场上橄榄油的质量差劲即将改变，并且出于对补贴的担忧，人们集体耸了耸肩，补贴使欧洲农场能够以低于生产成本的价格淹没市场。

一位与会者认为在戴维斯见面的双方之间的分歧不亚于意识形态 “海湾。” 但是在上周的几个小时中，至少有人感到乐观，并且有一天有可能通过简化的健康益处，口味特征和烹饪用途的信息来代替普遍存在的欺诈，负面运动和消费者对橄榄油的日益困惑。 。