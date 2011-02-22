戴维斯·奥利弗中心回应国际奥委会对报告的批评

洛里·赞特森（Lori Zanteson）

Olive Oil Times 贡献者 | 洛杉矶报道

加州大学戴维斯分校橄榄中心去年的报告， “测试表明，进口 “特级初榨橄榄油通常不符合国际和USDA标准”引起了橄榄油行业的轰动，甚至在流行媒体以诸如 “橄榄油不是处女”。 加州大学备受争议的研究表明，有69％的进口橄榄油标有 “特级初榨橄榄油”未能通过国际化学和感官标准进行特级初榨分类。

国际橄榄理事会（IOC）的化学专家组对此调查结果表示异议，发表反驳，以小样本量，未知的储存条件，化学测试方法和研究的感官分析为依据。

现在，报告的作者针对这些批评发表了自己的针对性回应，为国际奥委会化学家提出的每项例外辩护，该声明首先在国际奥委会网站上发表。 美国石油化学家协会.

“我认为，该研究的首席科学家 埃德温·弗兰克尔（Edwin Frankel）博士，在电子邮件中写道： Olive Oil Times, “国际奥委会在制定出口特级初榨橄榄油的标准方面已非常政治化。 在加利福尼亚，我们希望能够制定更好的标准来支持我们本地生产的特级初榨橄榄油。”

加州大学戴维斯分校站在报告的后面

Edwin N.Frankel，Rodney J.Mailer，Selina Wang，Charles F.Shoemaker和Dan Flynn

对加州大学戴维斯分校报告的回应（“测试表明， “特级初榨橄榄油通常不符合国际和美国农业部标准，”加州大学戴维斯分校橄榄中心，2010年-月）涵盖了从点头到尖锐的批评，例如国际橄榄理事会（IOC；西班牙马德里）的化学专家组提供的批评。 。 我们尊重专家组的成员，但完全支持该报告。

为了快速回顾争议的根源，加州大学戴维斯分校的研究发现，我们测试的69％进口橄榄油未通过IOC的官方感官测试，而IOC的UV吸收测试证实了31％的结果。氧化产物，在86％的情况下通过德国二酰基甘油（DAG）和焦脱镁叶绿素（PPP）测试。

该报告由加州大学戴维斯分校的橄榄中心和澳大利亚石油研究实验室完成。 澳大利亚实验室在进行IOC化学和感官测试方面精通IOC和AOCS。

尽管专家组的声明不能充分代表专家组成员之间的意见分歧，但其中许多人没有获得审查或签署声明的机会，但我们将以书面答复。

统计学意义。 国际奥委会专家组认为，加州大学戴维斯分校的报告是 “”，但实际上是UC Davis分析样品的速率是IOC自己的质量控制计划的四倍（按年度计算）。 根据国际奥委会网站上提供的官方国际奥委会报告，国际奥委会分析了116年和2008年每年从美国和加拿大收集的平均2009个原始样品。 这些国家的总人口为340亿，因此，国际奥委会每2.93万人分析了一个样本。 加州大学戴维斯分校的研究基于从加利福尼亚州收集的52个样本，该州人口为38万。 因此，加州大学戴维斯分校的研究每730,000人分析了一个样本，是国际奥委会的四倍。

储存条件。 专家组在接受我们的发现（许多油不符合IOC标准）的同时，认为 “如果没有有关发货或测试时间的信息，就不可能认为结果可靠。 这是事实信息：所有油样都是由研究团队的一个成员在UC Davis收集和管理的。 当日间温度介于52°F和56°F（11°C和13°C）之间时，将在-天之内收集样品。 样品在到达加州大学戴维斯分校的过程中不超过-个小时。 研究小组迅速编码，用箔纸包裹，包装好后装运，然后将样品运送到澳大利亚实验室，样品在运送后五天到达澳大利亚。 澳大利亚石油研究实验室通过了IOC认证，并遵循有关测试时间和所有其他参数的IOC质量标准。

化学方法。 专家组指出，国际奥委会的贸易标准 “包含评估橄榄油质量和纯度的所有必要方法……因此，没有必要应用报告中引用的非官方方法。”尽管我们赞赏国际奥委会在制定标准中所做的工作，但我们希望化学家很少我同意IOC标准已经完全足够，我们强烈希望通过在德国和澳大利亚采用的其他测试（DAG和PPP）来补充IOC方法。 实际上，德国/澳大利亚的化学测试证实了86％的情况下的负感官结果，而国际奥委会的化学测试证实了只有31％的情况下的负感官结果。

专家组还指出，它拒绝了DAG和PPP测试，因为 “这些化合物在油的保质期内会动态变化。” 使用此推理，专家组还需要拒绝进行IOC测试，以测试游离脂肪酸，共轭二烯（K232）和三烯（K270）以及过氧化物的值，这些值在油的保质期内会发生变化。 专家组还说，加州大学戴维斯分校的研究不能得出结论，认为添加了精制油是因为柱头二烯和甾醇的含量符合国际奥委会的标准。 实际上，加州大学戴维斯分校的研究表明，有可能添加精制油，我们的研究小组得出结论 “如果有任何样品被掺假，那么掺假品很可能是精制橄榄油，而不是精制坚果，种子或植物油。”

感官分析。 专家组在接受我们发现许多油未通过IOC官方小组进行的感官分析的同时，表示IOC程序需要由另一IOC小组进行第二次分析，并指责UC Davis研究没有进行第二次测试。 实际上，当专家组发现机油样品未通过初始测试时，国际奥委会并不需要感官小组获得第二意见。

尽管加州大学戴维斯分校的报告只是一项研究，应这样看，但我们应注意，2004年2005月的《消费者报告》，2010年2010月的Der Feinschmecker，澳大利亚的油类研究实验室发现了严重的橄榄油质量问题， -年-月在乌拉圭的共和国大学和-年-月在西班牙安达拉西亚的卫生署。随着美国目前是世界上第三大橄榄油消费国，这一问题值得继续研究。

我们鼓励读者进行检查 我们的报告和附录，并自行评估研究的有效性。 我们重申希望与国际奥委会合作以分析美国橄榄油的质量。 让我们对其进行测试并一起品尝。

Edwin N. Frankel是兼职教授，Selina C. Wang是研究助理，Charles F. Shoemaker是UC Davis橄榄油化学实验室的教授兼负责人，Dan Flynn是UC Davis橄榄中心的执行董事。在加州大学戴维斯分校。 Rodney Mailer是位于澳大利亚Wagga Wagga的澳大利亚石油研究实验室的研究员。