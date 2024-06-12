Deoleo 北美首席执行官表示，可持续性是橄榄油行业增长的关键

超过四分之一 特级初榨橄榄油 根据该公司首份综合报告，Deoleo 在 2023 年销售的橄榄均来自遵循可持续最佳实践的橄榄种植户和橄榄磨坊 可持续发展报告.

“可持续发展是我们战略和目标的一部分，”Deoleo North America 首席执行官 Thierry Moyroud 表示。 Olive Oil Times. “我们的目标是未来实现 70% 以上的石油实现可持续采购。”

我更关注的是如何将我们类别的美感带入所有美国厨房的日常使用中......（橄榄油）是一种大众产品，而不是极少数人的产品。 - Thierry Moyroud，Deoleo North America 首席执行官

该报告经德勤审计，结论是，该公司 27.7% 的特级初榨橄榄油来自遵循可持续最佳实践的独立认证的第三方农民和磨坊主。

报告还发现，全球最大的品牌橄榄油销售商（包括 Bertolli 和 Carapelli 品牌）已经消除了公司内部的性别薪酬差距，并将 100% 再生塑料制成的瓶子数量增加了 7.4%。

莫伊鲁表示，自 2020 年公司首次进行重要性评估以来，这份报告就一直在筹备中。该报告是在欧盟表示将实施强制性环境、社会和治理 (ESG) 报告标准的一年前发布的。

“我们承诺将做好这一类别的管理者，”他说道。 “如果我们要认真地做到这一点，我们认为可持续性应该成为我们所做一切的核心；这是我们行业应该期待的一个关键部分。”

蒂埃里·穆瓦鲁

对于 Deoleo 而言，可持续性包括在橄榄园中尽量减少使用植物检疫产品、高效利用水资源、在整个种植和加工过程中提高能源效率、将土壤作为生命系统进行管理、促进橄榄园的生物多样性以及最大限度地减少生产过程中的浪费。

“这是一种广泛而全面的方法，用于确定影响橄榄油生产的参数以及如果我们想要促进健康和可持续的橄榄油生产则需要随着时间的推移而改进的关键参数，”Moyroud说。

尽管该公司继续坚持可持续发展战略，并且 营销活动，Moyroud强调质量第一。

与该行业中的许多人一样，过去两年的收成不佳和 生产成本上升 对于这家总部位于科尔多瓦的跨国公司来说，这是一个相当大的挑战，因为它从西班牙、意大利、葡萄牙、突尼斯、希腊和阿根廷采购特级初榨橄榄油。

““我们首先寻找的是优质石油，”莫伊鲁说道。 “有些年份，我们可以将质量与可持续来源结合起来；而在其他年份，我们必须优先考虑质量。”

西班牙以及整个地中海盆地连续歉收的另一个后果是原产地价格创下历史新高。

据 Infaoliva 介绍，特级初榨 橄榄油价格 本文撰写时，西班牙的玉米价格为每公斤 7.80 欧元，远低于 8.988 月中旬 27 欧元的历史最高水平，但仍比去年同期高出 -%。

“如果说过去两年在这个行业教会了我什么的话，那就是在预测和猜测时要非常谦虚，因为没有人预料到去年会发生什么，”莫伊鲁德说道。 “市场情况仍然不确定且复杂。”

虽然 7.00 月初价格大幅下跌，跌至每公斤 - 欧元，但西班牙收成的消息 超出了最初的预期，他们继续攀登。

即便如此，该国的主要橄榄种植区前景看好，果实丰收，且没有出现对安达卢西亚前两次收成产生负面影响的高温。

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“我们获得的有关新收成的第一批信息是积极的，”莫伊鲁证实道。 “水果开花情况良好。水储量高于一年中这个时候的平均水平。这些因素支持了 2024/25 作物年度将恢复正常水平的预测。”

在历史性的 2022/23 作物年之前的五年里，西班牙平均每年生产 1.4 万吨橄榄油。密切关注该行业的观察人士认为，这一产量水平可能会导致价格降至每公斤 3 至 4 欧元之间。

虽然 Moyroud 认为没有必要对未来价格进行猜测，但他认为过去两年对该行业敲响了警钟，提醒人们注意 气候变化 地中海盆地是全球橄榄油产量的 95% 以上都产自该地区。

与国际橄榄理事会执行董事 Jaime Lillo 类似，Moyroud 认为该行业的未来涉及 大幅扩张 在非传统的橄榄种植区。

他说：“（两次歉收和原产地价格创历史新高）表明该行业需要深刻转型。” “这向市场发出了一个很好的信号，我们需要重新思考我们的行业运作方式。”

Moyroud 表示，Deoleo 正在努力扩大其全球橄榄油采购方式。他指出，阿根廷——已经是地中海盆地以外最大的橄榄油生产国——是一个拥有巨大潜力来扩大优质特级初榨橄榄油产量的国家。 “品质不能与任何特定来源挂钩，”他补充道。

Moyroud 表示，Deoleo 在广泛的非传统橄榄油市场取得成功的部分原因是识别口味特征并持续提供符合这些特征的特级初榨橄榄油，这通常包括来自不同来源的混合油。

“例如，在美国，人们喜欢味道更温和的橄榄油，”Moyroud 说。 “因此，我们为美国的 Bertolli 定义的口味特征与德国的 Bertolli 的口味特征不同。”

““为了达到这种口味，我们有时会使用不同的混合物来达到相同的效果。这就是我们的优势所在，”他补充道。 “要做到这一点，橄榄油的产地并不重要，重要的是你能找到什么品质的橄榄油。”

虽然确保特级初榨橄榄油的稳定和可持续生产供应是 Deoleo 面临的最紧迫挑战之一，但另一个挑战是增加美国等地的消费量，这 超过西班牙 去年成为世界第二大消费国。

Moyroud 表示，在执掌 Deoleo North America 的六年时间里，他看到的最重大变化是自 19 年初新冠疫情爆发以来美国零售市场的增长。

在封锁高峰期，估计有 94% 的人口处于美国强制居家令的管辖范围内，许多人在家做饭，需要更多的食用油，包括橄榄油。

美国农业部数据显示，橄榄油进口量从339,200年的2019万吨增至402,600年的2020万吨，这一趋势仍在持续。322,150年至2016年，美国平均每年进口2019万吨。疫情爆发的四年间，这一数字已升至387,575万吨。

“我们保留了这一增长量的很大一部分，”莫伊鲁说道。 ““自 2020 年以来，市场一直在下滑，毫无疑问是因为人们重返餐厅。但最终，我们看到渗透率比以前更高。”

“但在许多地区情况并非如此，”他补充道。 “在许多地方，市场已经恢复到疫情之前的状态。”

Moyroud 认为，该行业必须利用疫情期间居家烹饪的经验，扩大橄榄油在整个食用油类别中的份额，目前该份额约为 3%。

“我更希望橄榄油能成为厨房的主角，”莫伊鲁说道。 “我不想过分依赖橄榄油类别中的高端产品，我们往往将其视为葡萄酒类别。这有点精英主义的做法。”

“我更关注如何将我们产品类别的美感带入所有美国厨房的日常使用中，而这在当今的许多家庭中并不是这种情况，”他补充道。 “这是面向大众的产品，而不是为少数人提供的产品。”

回到 Deolo 可持续发展报告的重要性，Moyroud 表示，该行业必须注重教育公众了解橄榄油的环境效益，以及 对健康的益处 与所有其他食用脂肪相比。

“今天的讨论主题是加工食品以及如何少吃加工食品，”他说。 “告诉我一些比橄榄油加工程度更低的食品。很难找到，我们有时会忘记这一点。”

为此，Moyroud 计划继续推广橄榄油，将其作为其他食用脂肪的健康替代品。他相信，这将继续扩大 Deoleo 在美国家庭的渗透率，推动消费。

“很简单，我们的普及率已经达到 55%，所以我们仍然需要覆盖 45% 的家庭，”他总结道。