《农业法案修正案》提请各行业注意



乔治亚州橄榄油生产商Jason Shaw

在众议院投票反对2013年《农业法案》之前不久，纽约国会议员克里斯·吉布森（Chris Gibson）和迈克尔·格里姆（Michael Grimm）提出了一项修正案，内容是取消对橄榄油进口管制的部分。 众议员格林说，《农业法案》的规定是 “试图允许国内2％的橄榄油市场对其余98％的橄榄油征收隐性税，从而提高了消费者的橄榄油成本。” 的 修正案获得通过 大幅增加（343 – 81‑1）。 最终，投票是有争议的，因为整个《农业法案》都被否决了。 但是，关于进口管制规定的争执引起了人们对橄榄油行业分化很大的关注。

反对者对该修正案表示失望。 佐治亚州橄榄种植者协会会长贾森·肖说，他们努力使进口控制语言放在第一位。 该协会在给佐治亚州美国立法者的信中要求他们反对该修正案，并指出 “橄榄油进口商通过将劣质的劣质掺混品标记为更高的质量，从而允许猖ramp的橄榄油欺诈行为。 “肖说：“我们所要做的就是使每个人都遵守我们要遵守的相同标准。”

肖认为，有关该法案的含义有很多错误的信息。 他说，该法案将不会批准橄榄油的抽样和测试计划-在该条款生效之前，橄榄油行业仍必须制定销售订单。

美国国会预算办公室（CBO）于-月发布的报告指出，如果 橄榄油销售订单 如果获得批准，则必须对进口产品进行测试，以确保其符合标准，并且总成本可以 “每年有数千万美元。” 肖指出，该行业将负责制定自己的标准，而对创建成本过高的标准不感兴趣。 他引用了CBO报告作为通过修正案的一个因素。 那个报告 “没有帮助的原因。 卡片堆积在我们中间。”肖说。

该公司执行董事Patty Darragh 加州橄榄油委员会 也对该修正案表示沮丧，因为该修正案影响了建立致力于生产优质油的竞争性国内产业的努力，并且 “对于消费者和零售商而言，这不是好消息。”

Gibson-Grimm修正案的支持者包括国家饭店协会，北美橄榄油协会和美国希腊学会（AHI）等组织。

“销售订单本来是贸易壁垒。 这将为消费者提高橄榄油的价格，并且对小企业有害。” “我们当然也对美国和欧洲联盟之间未来贸易谈判的后果感到关切。 我们相信这会破坏这些谈判。”

佐治亚州的橄榄种植者协会不同意进口管制会造成贸易壁垒，理由是欧盟已经对橄榄油以及所有水果，蔬菜和坚果进行了进口检查。 任何添加的美国程序都必须符合世界贸易组织的规定。

执行副总裁Eryn Balch说，北美橄榄油协会（NAOOA）支持该修正案，因为市场订单价格昂贵，但却无法解决橄榄油质量问题。 “Balch补充说，超过进口点的油将不会受到监督-检查后可能会出现混合和贴错标签的情况。

但是，佐治亚州的橄榄种植者协会认为，美国人食用的橄榄油应在出口时进行测试。 在美国境内发生的任何欺诈行为都将由国内营销命令控制。

作为销售订单的替代方法，NAOOA正在寻求美国食品药品监督管理局（FDA）的支持，以制定国家标准 “橄榄油的身份标准”，类似于白巧克力和其他商品的标准。 FDA标准将定义 橄榄油等级 而且，与USDA自愿性分级标准不同，FDA标准是强制性的并且可以强制执行。

尽管业内人士同意 橄榄油质量 至关重要，他们对如何最好地实现该目标并没有意见。 但是，他们确实同意，改善消费者教育是当务之急。 NAOOA表示，它希望看到USDA发出研究和促进命令，因为它可以使该行业将USDA的资源和基础设施用于消费者教育。

当《农场法案》尘埃落定时，Jason Shaw说 “我们将继续做我们正在做的事情-教育公众并生产我们能提供的最好的产品。”