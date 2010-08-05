诉讼针对戴维斯研究中谴责的橄榄油品牌

亚历克斯·贝克曼（Alex Beekman）

加州大学戴维斯分校橄榄中心上月发布的一项研究得出结论，认为多数抽样的特级初榨橄榄油不符合特级初榨分类标准，加州的一些厨师和餐馆老板正在起诉10个主要橄榄油品牌的某些零售商和分销商。 原告包括来自Bravo网络的一名参赛者 ““顶级厨师”电视节目David Martin和南加州几家知名餐厅的老板。

该诉讼寻求集体诉讼身份，列出了10个主要橄榄油品牌，包括Bertolli，Filippo Berio，Carapelli，Star，Colavita，Mezzetta，Pompeian，Rachael Ray，Mazolla和Safeway Select。

丹尼尔·卡拉汉（Daniel J.Callahan）

根据原告律师事务所进行的秘密测试，该网站还列出了10家主要的连锁超市和大卖场，据称这些商品以特级初榨横幅销售不合格石油， 卡拉汉与布莱恩 在圣安娜， Calif.

该诉讼指控许多橄榄油贴有错误标签，因此可以为消费者增加成本。 “诉讼结果令人震惊。 “感官测试表明，这些不合格的样品具有诸如腐臭，发霉和发霉的缺陷风味。”

根据原告人圣塔安娜的Callahan＆Blaine的Daniel J. Callahan所说， “在加利福尼亚州出售其产品的被告，橄榄油制造商，分销商和零售商多年来一直故意误导和欺骗加利福尼亚的消费者。 被告声称他们出售的橄榄油符合特级初榨橄榄油的高标准，因此使被告有权对该产品收取高额溢价，而实际上该产品不符合该标准并且质量低劣，通常会被掺假，价格便宜精制油，例如榛子油或少量橄榄油。”

律师事务所的声明继续： “加州大学戴维斯分校罗伯特·蒙达维葡萄酒与食品科学研究所的加州大学戴维斯分校橄榄研究中心在其2010年-月的报告中进行的一项全面研究证明，这些错误陈述是错误的。 该报告由全国领先的食用油研究和教育博士学位，研究人员和科学家撰写。 加利福尼亚橄榄油委员会，美国石油化学家协会（AOCS）和澳大利亚橄榄油协会在这项研究中进行了合作并为之提供了资金，研究和发现。”

原告正在寻求禁止发行有问题的石油的禁令，并可能要求赔偿数亿美元的赔偿。 “卡拉汉说。他估计，由于被告人数众多，此案可能要花两年时间才能送上法庭。

掺假橄榄油和橄榄油欺诈的指控在美国并不新鲜，因为欧洲橄榄油出口商长期以来一直在利用美国的navetvet和缺乏质量标准的优势。

该诉讼是UC开展后的最新动态

戴维斯研究 其中部分资金来自加利福尼亚的橄榄油生产商。