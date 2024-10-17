大型橄榄油生产商因盗窃事件损失3万美元

突尼斯最大的橄榄油生产国， CHO集团呼吁北美橄榄油界协助调查其屡获殊荣的 Terra Delyssa 大规模盗窃案 特级初榨橄榄油.

在九月21上st，一辆满载 Terra Delyssa 瓶子的卡车在加拿大蒙特利尔被盗，引发当地当局的持续调查。

几天后，休斯顿警方收到报告称一家折扣零售商以异常低价出售 CHO 集团的橄榄油，随后展开调查。

CHO 集团利用被扣押酒瓶的批号追踪到它们位于休斯顿的一家第三方仓库。这些事件造成的损失估计约为 3 万美元（2.8 万美元）。

这是窃贼第三次瞄准 CHO 集团的特级初榨橄榄油，但该公司认为最近两起盗窃案并无关联。

“CHO America 首席执行官 Wajih Rekik 表示：“我们相信，之所以发生这种情况，是因为 Terra Delyssa 很容易投放市场，因为它是加拿大排名第一的品牌，也是美国商店最畅销的品牌之一。” Olive Oil Times.

“Terra Delyssa 的知名度和消费者对产品的信任使其很容易销售，尤其是对于以 50% 折扣出售的小偷来说，”他补充道。

CHO 集团 区块链溯源技术该系统最初旨在帮助消费者追踪橄榄油的来源，在调查中发挥了至关重要的作用。

“在这种情况下，它帮助我们追踪所有批号到存储位置，并能够立即识别被盗产品，”Rekik 说。

自盗窃事件公开以来，许多橄榄油行业的公司都提供了支持。

“我们接到了零售商和竞争对手的电话，他们提供了有用的线索，并将其转交给了警方。”雷基克说。 “一些窃贼在盗窃发生后立即试图联系合法零售商，其中一些零售商正在协助追捕罪犯。”

CHO 集团向消费者保证，主要零售商销售的所有 Terra Delyssa 酒瓶都是安全的，与盗窃案无关。

“我们直接向 Whole Foods、Kroger、Target、沃尔玛和 Costco 等大型零售商销售产品，”Rekik 说道。 “这些瓶子是完全合法且正宗的。”

然而，一些较小的零售商购买了被盗的橄榄油，主要是国际食品店、专卖店和折扣店。

“提供这些瓶装水的商店都是规模较小的国际食品商店或我们从未与之做过生意的折扣渠道，”雷基克说。

在某些情况下，这些商店在意识到自己购买了被盗商品后就联系了 CHO 集团。 “他们配合调查，并提出立即归还瓶子，”雷基克补充道。

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被盗酒瓶中只有大约百分之十被追回，雷基克强调需要广泛合作。

“我们请求业内所有参与者提供任何他们可能掌握的信息，”他说。 “这就是为什么盗窃事件的传播至关重要，因为整个行业都对促进和维护合法销售有着直接的利益。”

他警告零售商，购买和转售赃物可能使他们成为犯罪分子。

“从窃贼手中购买这些产品并转售，很容易使任何零售商变成犯罪盗窃的帮凶，”雷基克说。 “有些零售商在被盗瓶子被联系时并没有联系我们，只是在看到新闻后才联系我们。”

雷基克对于大幅打折的商品如此轻易地影响人们的想法感到沮丧。

“人们以 90 美元（83 欧元）或 10 美元（9.20 欧元）的价格购买价值 15 美元（13.80 欧元）的产品，他们不会问任何问题，”他说。 “他们应该给标签上列出的公司打电话。美国每种食品都有标签，上面有生产商的信息。联系起来很容易。”

他补充说，一些购买了被盗橄榄油的零售商声称，他们认为折扣是由于质量问题造成的。

“如果某件事看起来好得让人难以置信，而你仍然坚持购买，那么你就有成为共犯的风险，”雷基克说。

尽管许多零售商最终都配合了调查，但 Rekik 强调，预防这一问题其实很简单： “阻止这种情况很容易：给制片人打两分钟电话就可以解决所有问题。”

为了减少未来发生事故的可能性，CHO 集团正在为其托盘实施 GPS 跟踪系统，并将与第三方物流公司的审核次数从每年一次增加到每年四次。 “我们还将继续使用第三方物流的第三方审计，”Rekik说。

雷基克对协助调查的人员表示感谢。 “我要感谢所有通过分享信息提供帮助的零售商、小型零售商和竞争对手，”他说。 “我们非常感动于竞争对手伸出援手，投入时间和精力来支持我们。”

“正是这种强烈的社区意识帮助我们整个行业，”Rekik 补充道。

他还分享了另外一件可以为业界敲响警钟的轶事。

“当产品抵达零售商的配送中心时，我们接到电话告知我们一辆叉车意外撞到了一个托盘并打碎了五个瓶子，”Rekik 说。

此类事故的后果不只是破碎几个瓶子那么简单。 “五瓶橄榄油就能浸湿整个托盘，由于太滑，几乎不可能处理，”雷基克说。 “你已经拥有了引发灾难的所有因素。”

一般情况下，物流团队都会联系CHO集团，寻求处理指导。

“打捞剩余瓶子和清理泄漏的费用将在 3,000 美元（2,755 欧元）至 4,000 美元（3,675 欧元）之间，而受损产品的总价值可能仅为 1,000 美元（920 欧元）左右，”他说。

雷基克解释说，回收这些产品从经济上来说毫无意义。 “在这种情况下，我们通常会告诉他们将橄榄油处理掉，”他说。

然而，该系统存在一个漏洞：负责处理受损货物的人员并不总是监督货物的销毁。

“运输者或管理这些瓶子的人不一定会处理它们，”雷基克说。 “有时，司机、装卸人员甚至其他工作人员最终负责，却没有人检查瓶子是否被毁坏。”

这就为不法行为创造了机会。 “这些瓶子可能会被人拿走然后转售，”他补充道。

尽管他明白这种诱惑，但雷基克对这种情况却感到心情复杂。 “当然，我们对因泄漏而毁掉我们的橄榄油感到很难过，”他说。 “如果是我的话，我就会清洗瓶子然后在家里使用它。”

“但对一些人来说，以大幅折扣非法出售这些瓶子是一种快速赚钱的途径，”他补充道。 “这可能会让某些人期待下一次这样的事故发生。”

涉及的地块

CHO America 列出了涉案批次并要求任何了解这些产品信息的人拨打 +1 2817121549。