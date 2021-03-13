见见假期结束后努力提高油类旅游销售额的零售商

两年的 歉收 横跨地中海， 生产成本飙升 以及全球生活成本危机挤压了世界上许多小规模橄榄油生产商的利润。

这些农民和磨坊主被视为当地橄榄油传统和品种的守护者，因此寻找替代收入来源以保持其业务盈利对于整个行业的成功和健康至关重要。（Deoleo 首席执行官 Ignacio Silva 肯定 这样认为.)

而 出售碳信用额 以及橄榄油生产 废弃物 是会议和行业协会聚会上经常提出的想法之一，旅游业仍然是生产者的重要收入来源，其中许多果园都位于风景秀丽的环境中。

然而，位于密苏里州圣路易斯的这家专卖店的共同老板 Alicia 和 Vijay Shroff 特级初榨橄榄油，发现了许多在参观地中海橄榄园的国际游客中遇到的问题，并正在努力寻找解决方案。

“我怀疑大多数油旅游生产商都面临的问题是 “托运行李问题，”维杰说。 “当你出国时，你可能不想在托运行李中带着多瓶橄榄油回家，这使得现场生产商的销售量限制为一两瓶。”

Shroff 夫妇在参观安达卢西亚 Basilippo 的果园和磨坊时遇到了这个问题。然而，与许多油类旅游爱好者不同，他们很适合葡萄酒， 特级初榨橄榄油 和特色食品零售商来解决这个问题。

“我们将成为他们针对美国游客的销售履行机构，”维杰说道。 “这会带来很多好处。它解决了托运行李问题，也应该能解决运输成本问题。”

维贾伊（左）和艾丽西亚（右）什罗夫进口了胡安娜·罗尔丹的巴西利波特级初榨橄榄油，以便农场的美国游客可以继续体验。

“通过托盘进口，然后使用国内配送服务（到达最终客户）比从西班牙南部运送六瓶回家要高效得多，”他补充道。

除了降低生产成本外，Shroff 夫妇还认为这种方法可以更好地保持特级初榨橄榄油的品质。他们使用自己成熟的物流路线，而不是像消费者希望的那样，使用恒温集装箱和仓库来配送产品。

“对于顾客来说，这也是一种福利，因为他们可以在假期结束后继续与制作人保持联系，”维杰说道。 “现在，他们有了新收成或可能推出的不同品种的国内来源。”

艾丽西亚引用了公司的轶事经验，表示她发现顾客强烈倾向于从他们去过并建立了牢固联系的地方寻找特级初榨橄榄油品牌。

“我们确实看到转售情况相当强劲，所以顾客们回来购买新收成，寻找他们最喜欢的生产商，”她说。 “因此，巴西利波在美国拥有了大批追随者。”

艾丽西亚表示，除了在旅行结束后将度假者与他们最喜欢的生产商联系起来之外，她还相信在专卖店和生产商之间建立这种关系可以为双方创造一种共生关系。

虽然专卖店主会收到来自鲜为人知的品种和地区的各种特级初榨橄榄油，从而使他们从杂货店连锁店的典型产品中脱颖而出，但生产商将从他们的客户数据库和营销努力中受益。

“当新收成出来时，我们会给所有以前购买过橄榄油的人发送电子邮件，试图鼓励这类交易，”艾丽西亚说。

“除了进口、海关和履行之外，我认为还有营销问题，这也是美国以外的许多生产商所面临的难题，”她补充道。

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艾丽西亚和维杰在实现他们的项目过程中面临的主要挑战之一是与投资橄榄油旅游的生产商建立关系，将他们的橄榄油运到美国并出售给以前的游客和新客户。

““虽然我很想永远在橄榄园度假，但我不能，”维杰说道。 “我们发现很多人都是通过旅行社来到这些树林的，所以并不总是能轻易找到他们。”

自从推出他们的网站并开始这项计划以来，Shroffs 夫妇已经联系了油旅游经营者来推销这个想法。

“我们只是必须证明用例，”维杰说。 “我们必须与人们交谈并确保人们有机会了解我们所做的事情。”

从更广泛的角度来看，Vijay 和 Alicia 一致认为，将零售购物体验与橄榄油旅游相结合，也可以强化有关橄榄油生产的事实，并消除常见的误解和虚假信息，尤其是围绕 用橄榄油烹饪.

“除了种植鲜为人知的品种外，我认为这些油菜旅游种植者所做的就是培养人们的意识和知识，”维贾伊说道。 “关于特级初榨橄榄油存在很多错误信息和误解。”

“当人们发现橄榄油就像果汁，很像橙汁，而不是像其他食用油一样是加工食品时，这很有帮助，”他补充道。 “种植者、零售商和价值链中的每个人都需要讲述他们的故事。”