`贸易集团起诉橄榄油生产商进行欺骗性标签- Olive Oil Times
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贸易集团起诉橄榄油生产商进行欺骗性标签

南希·弗拉格（Nancy Flagg）
7年2013月06日59:- UTC

在针对橄榄油公司的首次法律诉讼中， 北美橄榄油协会 （NAOOA）起诉Capatriti品牌石油的制造商。 6月-日提起的民事诉讼称，美食家工厂（Gourmet Factory）错误地销售了从剩余的橄榄皮和窖中化学提取的石油， 100％纯橄榄油。”

通过其 非法，误导和欺骗性的误贴，” NAOOA声称公众在不知不觉中消耗了低质量 果渣油。 橄榄果渣油中脂肪酸含量很高，必须经过数次提炼才能使其适合人类食用，并且不符合橄榄油的法律定义。 投诉行动.

此外，NAOOA的投诉指出，由Kangadis Food，Inc.拥有的The Gourmet Factory正在从事不正当竞争。 掺假油的制造成本大大低于 正宗橄榄油 NAOOA称，通过将其油标为100％纯橄榄油，该公司可以削弱合法的生产商。

公司从事 掺假以谋取经济利益。” NAOOA执行副总裁Eryn Balch说。

NAOOA最初对Capatriti品牌感兴趣 观察到最近几个月的价格差异很大。” Balch说。 诉讼文件指出，卡帕特里蒂 “ 100％纯橄榄油”的价格仅为价格的三分之一至二分之一 正宗橄榄油 生产者收费。

该协会聘请了独立的第三方来收集样品，以供西班牙国际橄榄理事会的实验室进行测试。 实验室结果表明样品是 投诉文件说，最好的情况是某些果渣，最坏的情况下也可能含有种子油。

该文件进一步声称，将果渣油作为纯橄榄油来冒充 并非偶然或仅因疏忽而造成的事情”， 美食工厂打算欺骗消费者购买掺假食用油产品。”

根据NAOOA的说法，Capatriti品牌占纽约，新泽西州，康涅狄格州和其他州橄榄油市场的15％以上。 该诉讼要求禁止该公司标记和销售其果渣或其他非橄榄油。 橄榄油”，并代表其成员寻求法定赔偿。

NAOOA是代表橄榄油销售商，包装商和进口商的贸易协会。

已与Kangadis Foods，Inc.的所有者George Ignatiadis联系，以征询有关该诉讼的评论，但他表示不知道此事。

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