贸易集团起诉橄榄油生产商进行欺骗性标签

在针对橄榄油公司的首次法律诉讼中， 北美橄榄油协会 （NAOOA）起诉Capatriti品牌石油的制造商。 6月-日提起的民事诉讼称，美食家工厂（Gourmet Factory）错误地销售了从剩余的橄榄皮和窖中化学提取的石油， “100％纯橄榄油。”

通过其 “非法，误导和欺骗性的误贴，” NAOOA声称公众在不知不觉中消耗了低质量 果渣油。 橄榄果渣油中脂肪酸含量很高，必须经过数次提炼才能使其适合人类食用，并且不符合橄榄油的法律定义。 投诉行动.

此外，NAOOA的投诉指出，由Kangadis Food，Inc.拥有的The Gourmet Factory正在从事不正当竞争。 掺假油的制造成本大大低于 正宗橄榄油 NAOOA称，通过将其油标为100％纯橄榄油，该公司可以削弱合法的生产商。

公司从事 “掺假以谋取经济利益。” NAOOA执行副总裁Eryn Balch说。

NAOOA最初对Capatriti品牌感兴趣 “观察到最近几个月的价格差异很大。” Balch说。 诉讼文件指出，卡帕特里蒂 ““ 100％纯橄榄油”的价格仅为价格的三分之一至二分之一 正宗橄榄油 生产者收费。

该协会聘请了独立的第三方来收集样品，以供西班牙国际橄榄理事会的实验室进行测试。 实验室结果表明样品是 “投诉文件说，最好的情况是某些果渣，最坏的情况下也可能含有种子油。

该文件进一步声称，将果渣油作为纯橄榄油来冒充 “并非偶然或仅因疏忽而造成的事情”， “美食工厂打算欺骗消费者购买掺假食用油产品。”

根据NAOOA的说法，Capatriti品牌占纽约，新泽西州，康涅狄格州和其他州橄榄油市场的15％以上。 该诉讼要求禁止该公司标记和销售其果渣或其他非橄榄油。 “橄榄油”，并代表其成员寻求法定赔偿。

NAOOA是代表橄榄油销售商，包装商和进口商的贸易协会。

已与Kangadis Foods，Inc.的所有者George Ignatiadis联系，以征询有关该诉讼的评论，但他表示不知道此事。