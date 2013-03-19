因农药残留而被扣留的橄榄油

欧洲议会意大利议员塞尔吉奥·西尔维斯特里斯（Sergio Silvestris）表示，农药残留的检测已使纽约和西雅图港口搁浅了98个运输集装箱的意大利特级初榨橄榄油。

在本月初的书面问题中，西尔维斯特里斯向国会通报了美国海关和边境保护局对各种容器中发现的毒死rif的痕迹的检查。

所检测到的水平极低，范围为0.015至0.020 ppm，并且低于欧盟所有农作物设定的最大允许残留水平（MRL）0.250 ppm。 他说，但是，用于防治橄榄蝇的农药无法在美国生产橄榄油。

但是，它在美国被接受并授权用于各种农作物，其最大残留限量为0.100 ppm。

西尔维斯特里斯（Silvestris）表示，美国进口的所有欧盟石油均需接受欧盟事先检查。 食品和药物管理局（FDA） 和意大利橄榄油出口商已经有几年了 “由于存在毒死rif乙基残留物，因此很难将其产品出售给美国。 “根据欧洲委员会第149/2008条规定，在意大利和欧洲已批准在橄榄种植中使用该农药。”

“目前，在意大利生产并在美国销售的80％以上的特级初榨橄榄油仍被装在纽约和西雅图港口的98个容器中，”他在8月-日尚未回答的问题中写道。

西尔维斯特里斯将此事与改变FDA法规的必要性以及今年夏天有关跨大西洋自由贸易协议的更广泛问题的讨论联系起来。

“为什么尚未与美国就该物质达成双边协议？”

“委员会是否会尽快开始与FDA谈判……有关农业和食品中毒死rif的信息？”

“他打算采取什么进一步的行动，以确保双方之间的自由贸易，并防止上述卫生和植物检疫措施成为对欧盟产品出口的真正国际障碍。”

一位美国橄榄油进口商告诉 Olive Oil Times 还保存了一些西班牙特级初榨橄榄油的容器。

在2011/12年度，美国进口了略超过317,000吨的橄榄油，比上一季节增加了8.6％。 意大利是主要供应商，其次是西班牙。

西班牙农业食品合作社布鲁塞尔代表胡安•科巴兰安（JuanCorbalán）担任欧洲农民联合会Copa-Cogeca橄榄油部门的主席。他说，欧洲橄榄油出口商在美国受到限制，欧洲的质量标准未被认可。

“我们感到他们对来自欧洲的橄榄油不太满意，因为它比他们的更具竞争力。”他说。

美国对欧盟质量标准的批评以及该国可能引入自己的讨论 橄榄油销售订单 造成了很大的不确定性，并阻止了对美国的潜在出口

“欧盟的生产商不想冒险去那里，因为他们不知道明天会发生什么，他们没有稳定，”他说。