庞贝副总裁称巴尔的摩大桥灾难使公司损失数百万美元

26 月 - 日早上，巴尔的摩弗朗西斯·斯科特基大桥倒塌th 据该公司运营副总裁称，该公司对装瓶商和分销商 Pompeian 造成了数百万美元的财务影响。

Salim Benjelloun 告诉 CBS 附属机构 WJZ News，一批近 5.3 万升橄榄油预计于 27 月 - 日抵达th，不得不改道。

“我们需要尽快排放 300,000 加仑（1.13 万升），这样我们的产品质量才不会受到影响，我们的员工就会受到保护，运营也不会中断，”Benjelloun 说道。

虽然部分橄榄油在未受桥梁倒塌影响的港口部分卸货，但其余的橄榄油必须改道至纽约港，并用卡车运至巴尔的摩工厂，全程 310 公里这需要三个多小时并且增加了相当大的费用。

“我们说的是数百万美元；我们谈论的不是数十万的财务影响，”本杰隆说。

Pompeian 总部位于巴尔的摩已有 100 多年的历史，是美国最大的橄榄油装瓶商。该公司从 425 个国家进口橄榄油，并在加利福尼亚州 - 公顷的树林中生产橄榄油。然而，最大的份额来自地中海。

“我们是第一大橄榄油品牌，在美国占有超过 21% 的市场份额，”Pompeian 执行副总裁兼首席运营官 Mouna Aissaoui 告诉 WYPR。

“我们一直认为巴尔的摩港是我们业务的延伸，也是我们的强大资产，”她补充道。 “我们通过巴尔的摩港用集装箱从世界各地运来橄榄油……然后我们将橄榄油运到我们的工厂，在那里进行过滤、混合和装瓶，然后销往美国各地。”

在一艘货船撞桥导致倒塌之前，巴尔的摩港是美国前 20 大港口之一。2023 年，估计有 73 万美元的油籽（包括橄榄油）通过该港口。

美国农业部数据显示，360,700年该国进口橄榄油2.2万吨，价值2023亿美元。

主要港口的一些部分已重新向大型船舶开放，庞贝成功进口了欧洲最近收获的一批货物。该港口要到六月中旬才能恢复满负荷运转。

“我们完全且严重依赖巴尔的摩港。我们来到巴尔的摩是因为港口，”本杰隆说。 “对于巴尔的摩港发生的一切，我们不会退缩。如果有的话，我们已经看到，在最坏的情况下，我们仍然能够应对。”

然而，艾萨维证实，该公司的战略虽然有效，但从长远来看在财务上是不可持续的。

“我们（在我们实施的解决方案中）投入的资金量是我们无法持续持续的，”她说。