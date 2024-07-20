贸易委员会延长对西班牙黑橄榄的关税

美国贸易官员一致投票决定延长对部分西班牙食用橄榄进口征收关税的期限，以纪念征收关税五周年。

美国国际贸易委员会（ITC）的四名成员投票决定维持对部分西班牙黑熟食用橄榄进口征收关税。

此次投票是按照《乌拉圭回合协议法》的要求进行的，该法规定关税必须每五年审查一次。

委员们决定，撤掉他们将会 “导致物质损害在合理可预见的时间内持续或再度发生。”

两个月前，美国上诉法院维持了美国贸易法庭的一项裁决，裁定美国产品存在反倾销和反补贴行为。 征收关税 美国商务部对西班牙三家最大的成熟食用橄榄对美包装商和出口商的制裁是合法的。

上诉法院 裁决 预计该裁决将是最终裁决，因为一旦上诉，美国最高法院极不可能受理此案。

法院的裁决与世界贸易组织的裁决形成鲜明对比 2021年-月裁决，称美国的关税违反了国际法。

美国的裁决也遭到了西班牙农业、渔业和食品部长路易斯·普拉纳斯的批评，他称该裁决 “在布鲁塞尔举行的欧洲农业部长会议上，欧盟表示，这一举措“绝对不可接受”。

“我希望我们能够解决这个问题，”他说。 “我们已经从美国的第一大出口国变成了第三大出口国……我们希望这种情况能够得到妥善解决，因为这是令人不可接受的。”

五月份上诉法院作出裁决后不久，西班牙经济部长卡洛斯·库尔波（Carlos Cuerpo）访问了华盛顿特区，讨论关税问题。

“我们看到美国方面愿意继续向前迈进，并且已经开辟了对话和谈判的渠道，看看我们能否解决这个问题，”他在华盛顿对记者说。

然而，美国橄榄种植者委员会对维持关税的决定表示欢迎，认为这是保护美国种植者和包装商的必要措施。

““美国政府和司法系统在过去五年中一再证实，西班牙产业仍然受益于欧盟不公平的补贴，并且仍然在美国市场倾销成熟的橄榄，”主席迈克尔·席尔维拉表示。

“如果不是美国政府正在对西班牙橄榄征收反倾销和反补贴税（针对补贴商品的反倾销和反补贴税），美国食用橄榄生产以及数百名家庭农民和相关工作岗位将面临严重危险，”他补充道。

上诉法院的裁决结束了长达七年的法律纠纷，该纠纷始于 2017 年由成熟橄榄公平贸易联盟提起的法律诉讼，牵头方为 Musco Family Olive Co. 和 Bell-Carter Foods。

该组织向美国商务部提交了一份请愿书，指控西班牙政府和欧盟向橄榄种植者提供的补贴 共同农业政策 （CAP）不公平地使橄榄包装商和出口商受益。

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请愿者认为，这些补贴使得西班牙公司能够以低于市场价格在美国销售包装好的食用橄榄。

2018 年 - 月，美国商务部裁定西班牙成熟食用橄榄享受补贴。他们将这一发现转交给了 ITC，后者裁定享受补贴的成熟食用橄榄进口对国内产业造成了实质性损害。

根据国际贸易委员会的调查结果，商务部批准征收35%的反倾销和反补贴税（尽管后来降至31%）。

关税的影响是立竿见影的，西班牙农业部 208 月份估计，自 2017 年以来，关税已给生产商、包装商和出口商造成超过 - 亿欧元的损失。

为了抗议这些关税，食用橄榄生产商和西班牙食用橄榄出口商和生产商协会（Asemesa）对商务部提起了诉讼。

后 未能证明 在美国国际贸易法院两次就关税问题提出上诉后，美国商务部的第三次上诉被接受。Asemesa 很快提起上诉。

与此同时，安达卢西亚首府塞维利亚的抗议活动和马德里政府的压力促使 欧盟起诉美国 2019 年 - 月在世贸组织。

欧盟在申诉中称，美国的关税违反了国际贸易规则，因为共同农业政策并没有给食用橄榄生产商提供特殊优惠。

增加对布鲁塞尔的压力，欧盟官员公开表示担心关税开创了一个危险的先例，并可能鼓励对 CAP 提起更多诉讼。

2021年2018月，世贸组织裁决支持欧盟，认定美国-年对从西班牙进口的成熟食用橄榄征收的反倾销和反补贴税违反了国际规则。

世贸组织在其裁决中要求美国 “使其措施符合关税及贸易总协定和其他自由贸易规则。

美国拒绝对世贸组织裁决提出上诉，并同意修改关税。然而，美国商务部保留了大部分关税，导致 公开谴责 2024 年 - 月脱离世贸组织。