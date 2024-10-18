距离美国总统大选还有不到三周的时间，主要候选人是 实际上是捆绑的 在普选中，误差幅度在六分之一 摇摆状态 这将最终决定选举结果。

前总统唐纳德·J·特朗普正在连续第三年参选。尽管过去十年来他的许多国内和外交政策重点发生了变化，但他始终坚信关税是行政部门可以使用的有用工具。

关税将影响美国人使用橄榄油的方式。美国的橄榄油消费量将下降。 - Juan Vilar，Vilcon 首席执行官

特朗普在 2019 年担任总统期间，批准了一项 25%的关税 美国政府对部分西班牙橄榄油进口实施关税，以报复欧盟对飞机制造商空客的补贴。世界贸易组织称，这种补贴使美国飞机制造商波音公司在竞争中处于劣势。

之后 达成协议，关税被暂停。不过，许多生产商和大型进口商仍担心新一轮关税会对美国橄榄油市场造成什么影响。

“唐纳德·特朗普提议对所有进口商品征收 10% 的关税，以抵消外国政府造成的经济扭曲，减少美国的贸易逆差，并加快其再工业化进程，”特朗普的美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说， 写 在《经济学人》中。 “经验表明，这一举措将会成功，并将会创造高薪的工业就业机会。”

自莱特希泽发表声明以来，特朗普也在不同场合提出对所有进口商品征收 20% 或 60% 的关税。 “对我来说，字典里最美的词是关税，”特朗普曾称自己 “关税人” 告诉彭博. “这是我最喜欢的词。”

然而，现任财政部长珍妮特耶伦警告称，全面征收关税将加剧通货膨胀并损害企业。

“耶伦在一份声明中表示，“呼吁用高关税来封锁美国的朋友和竞争对手，或者把我们最亲密的盟友也视为交易伙伴，都是极其错误的。” 言语 提交给外交关系委员会。 “全面的、不针对性的关税将提高美国家庭的生活成本，并削弱我们企业的竞争力。”

在大西洋的另一边， 战略顾问 胡安·维拉尔表示，总部位于美国的瓶装企业将承担关税成本，至于是否将关税转嫁给消费者则由他们决定。

“关税将影响美国人使用橄榄油的方式，”维拉尔说。 ““美国的橄榄油消费量将会下降。美国的橄榄油价格将会上涨。”

“对橄榄油这样的产品征收关税是没有意义的，”他补充道，因为美国消费的橄榄油约97%依赖进口。

维拉尔表示，他不确定关税会对西班牙出口商产生什么影响，但他补充说，由于美国是 第二大 橄榄油消费者和 主要目的地 用于西班牙出口。

“这当然不是一个好情况，这些措施将导致（美国）价格复苏速度减缓，”维拉尔说。 “这对美国、西班牙、意大利和希腊的橄榄油生产商来说都不是好事。”

回到美国，纽约一家橄榄油进口商的创始人同意耶伦和维拉尔的观点。

“橄榄油行业将遭受巨大打击，过去两年成本和价格上涨已经给该行业带来了巨大打击，”该创始人表示。

“我认为橄榄油行业中的每个人都清楚过去两年油价有多贵……再加上通货膨胀和材料成本的上涨，橄榄油行业现在不需要另一个增加成本的因素，”他们补充道。

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毕竟， 特级初榨橄榄油 在美国家庭普及率有限（估计为 45%），任何增加成本而对业内其他人却没有多大好处的措施都是不受欢迎的。

“这已经是一个昂贵的产品了，不需要再涨价了，”该创始人说道。 “我想每个人都会同意这一点。”

然而，加州一家大型橄榄油公司的首席执行官表示，关税可能不会像一些人担心的那样严重损害美国橄榄油消费，这一说法是基于 消费者韧性 在近期通胀和历史高位趋同期间 橄榄油价格.

“任何关税都会转嫁给消费者。”他们表示。 “这只会导致成本上升。过去消费者无法承受更高成本的说法已被过去两年的通货膨胀推翻。”

该高管引用的数据显示，尽管价格上涨了 25％ 至 30％，但特级初榨橄榄油的零售额每年仍以 -％ 的速度增长。

“在通货膨胀严重的几年里，消费者已经吸收了（价格上涨）。”该高管表示。 “这是一个非常有弹性的类别。”

“他们补充道：“特级初榨橄榄油和橄榄油生产商不能提高价格的说法，也就是反对关税的论点，是不正确的。” “不过，我认为不应该征收关税。我不确定它们是否会产生预期的影响。”

“关税最终会损害美国消费者的利益，因为它会从他们的口袋里掏钱去购买一些不会减缓进口的东西，”该高管总结道。