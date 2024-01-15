美国消费者接受挤压瓶装橄榄油

过去四年来，挤压瓶装橄榄油在美国已成为一种日益流行的趋势，美国一些最大、最知名的品牌已经注意到了这一点。

虽然几十年来，厨师们一直用塑料挤压瓶装橄榄油来烹饪和调味，但 Graza 创始人 针对零售消费者调整了格式并取得了惊人的成功。

有很多人喜欢塑料和挤压瓶，因为它有趣而且用途广泛，但也有一些人非常讨厌它。 -迈克尔·福克斯（Michael Fox），加利福尼亚橄榄农场首席执行官

据彭博社报道，到 60 年底，该公司的销售额有望达到 56.8 万美元（2024 万美元），比 Graza 年初预测的数字增加 10 万美元（9.5 万美元）。

Graza 还成功将其两个旗舰品牌打入 Whole Foods 和 Costco 等大型零售商的货架，据报道，该公司还计划进军美国最大的橄榄油零售商 Target 和沃尔玛。

（照片： Olive Oil Times)

加州橄榄牧场 （COR）是该国最大的橄榄油生产商，也是看到 Graza 的成功并决定采用这种模式的公司之一。

“Graza 出现了，而且挤压瓶形式被证明是成功的，所以我们很快就加入了进来。” 首席执行官迈克尔·福克斯 告诉 Olive Oil Times.

加州橄榄牧场推出了挤压瓶品牌，称之为 “今年早些时候，该公司在几家零售店推出了“Chef's Bottles”系列啤酒，以纪念该格式的起源，其中包括一种 100% 加州版。

“我们与一个合作伙伴一起推出了这个产品，它在加利福尼亚州取得了良好的效果，”福克斯说。 “这种形式在商店随处可见，消费者喜欢它的功能。他们使用挤压形式来准备食物，因为消费者希望有更多控制权。”

福克斯估计 COR 的挤压瓶品牌的销量与 Graza 相当。 “我们对这种形式很乐观，”他说。

总体而言，福克斯预计，随着挤压瓶越来越被消费者接受，其受欢迎程度将继续增长。

他补充说，这种形式也有潜力吸引更年轻的人​​群，并可能有助于 打破根深蒂固的神话 橄榄油不能用于烹饪。

“我认为这款产品主要针对年轻人，这很好，因为我认为它正在吸引一个新的消费群体，”他说。 “Graza 在针对年轻人的在线营销方面也做得非常出色。”

“他们正在吸引新的消费者，这对该类别来说是件好事，”福克斯补充道。 “问题是，这些消费者在家购物和做饭的频率与在外就餐的频率相比有多少？”

虽然 Graza 的销售业绩显示出人们对挤压瓶的需求，但一些生产商仍担心质量和可持续性。

卡特琳娜·蒙塔诺斯， 科斯特里纳创始人告诉 现代零售 出于对质量问题的考虑，她不会将希腊特级初榨橄榄油装入塑料包装中。

“我们永远不会使用挤压瓶，”她说。 “橄榄油绝不能用塑料包装。”

芒塔诺斯补充说，这种形式之所以适用于商业厨房，是因为厨师每天都会将橄榄油倒入塑料挤压瓶中，这意味着橄榄油不会随着时间的推移而氧化。

“他们每天都会用一个大罐子往瓶子里重新装满水，”她说。 “它不会在塑料挤压瓶中放置六到十二个月。”

除了质量问题之外，芒塔诺斯表示，挤压瓶中使用的塑料对环境有害，而且在某些地方无法回收。

尽管 Graza 坚称其哑光塑料是可回收的，但该公司通过为其两个旗舰品牌推出铝罐补充装，默认了这种担忧。（Graza 拒绝对本文发表评论。）

福克斯表示，COR 使用一种半透明的 PET 塑料，可以在美国各地广泛回收。

“塑料非常具有两极分化，”福克斯告诉《现代零售》。 “有很多人喜欢塑料和挤压瓶，因为它有趣又用途广泛，但也有一些人非常讨厌它。”

根据美国环境保护署的说法，任何未经彻底清洁和干燥的塑料或铝 无法回收.