美国的有机橄榄油销量正在上升。相比之下，总共 特级初榨橄榄油 根据与第三方共享的行业数据，销售额略有下降 Olive Oil Times 由北美橄榄油协会 (NAOOA) 制定。

截至 98 年 7.2 月 52 日的 24 周内，有机橄榄油销量（其中 2024% 为特级初榨橄榄油）增长了 -%。相反，特级初榨橄榄油总销量较 - 年同期下降了 -%。 世界第二大 橄榄油消费国。

我认为很多人都意识到有机饮食对健康有很多好处。 - Stefanie Wickensheimer，Rio Bravo 牧场项目总监

进一步回顾过去 52 周，有机橄榄油销量增长了 2.7%，而特级初榨橄榄油总销量保持稳定。

在美国以外，有机橄榄油的销量预计也会增加。根据市场调查，全球有机橄榄油市场 预计会上升 从933年的2021亿美元增加到2.2年的2031亿美元，年增长率接近-%。

有机橄榄油销量的增长是更广泛趋势的一部分。在其 2024 年有机 行业调查有机贸易协会表示，69.7年美国认证有机产品销售额将增长至创纪录的2023亿美元，比上一年增长3.4%。

虽然 NAOOA 执行董事约瑟夫·R·普罗法奇 (Joseph R. Profaci) 警告说，如果不根据通货膨胀率（3.4 年美国的年化增长率为 2023%）对这些数据进行调整，以美元衡量的数据可能会产生误导，但他同意有机橄榄油消费增长是更广泛趋势的一部分。

“特级初榨橄榄油并不是目前有机销售额在增长指标上超过传统销售额的唯一食品类别，”他说。 “这很大程度上归因于人们认为有机食品对你更健康，对环境也更好，我们知道这两项运动在美国持续受到欢迎。”

“这可能特别适用于橄榄油，因为我们的购物者通常比传统购物者受过良好教育且更富裕，因此，他们可能更倾向于了解这些趋势并能够负担有机橄榄油的溢价， ”普罗法奇补充道。

Deoleo 北美公司首席执行官蒂埃里·莫伊鲁德 (Thierry Moyroud) 将有机橄榄油销量的增长归功于全球最大的零售商沃尔玛。

“除了橄榄油之外，定价方面发生的所有事情的大赢家都是沃尔玛，”他说。 “沃尔玛的橄榄油销售份额高于任何其他有机零售商。当沃尔玛的销售额增长时，有机销售额也会增长。”

莫伊鲁德认为，这一趋势背后的另一个因素是美国橄榄油市场的分化。

“这里发生的事情是由于定价而出现的两极分化，”他说。 “在最底层，由于原产地价格上涨以及通货膨胀对其他家庭主食的影响，一些家庭不再购买橄榄油”。

“有机橄榄油往往更贵，是由购买力更强的人购买的。即使价格上涨，他们也不太可能停止购买。”Moyroud 补充道。 “购买有机产品的家庭对价格不太敏感。”

虽然进口约占美国橄榄油消费量的 97%，但有机橄榄油生产在加州越来越受欢迎。然而，并非所有金州有机种植者和磨坊主都看到了更广泛的全国销售趋势。

尽管如此，Stefanie Wickensheimer，执行助理兼项目总监 里约布拉沃牧场，注意到对有机橄榄油的需求增加。

“我们遇到一些顾客专门询问它是否是有机的。我认为很多人都意识到有机饮食对健康有很多好处，”她说。 “种植过程中不使用农药，因此产品更加安全。”

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然而，菲尔·阿斯奎斯（Phil Asquith）， Ojai橄榄油，出现了相反的趋势。

“如果说有什么不同的话，那就是人们对有机食品的兴趣似乎已经趋于平缓甚至下降，”他说。 “人们根据自己更喜欢哪种橄榄油来选择，而不是根据哪些橄榄油经过认证。”

阿斯奎斯说，他的许多客户和他认识的其他橄榄油消费者更关心质量和来源，而不是有机认证。

“他们更关心石油是本地的、高质量的、来自他们信任的公司，”他说。 “我们所有的油都是有机的，但并非所有的油都经过有机认证和标签。认证标准和成本已经成为相当大的负担，因此我们只对某些产品进行认证，尽管它们都符合资格。”